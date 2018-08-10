Путин обсудил с Совбезом новые санкции США
Президент Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности России возможные новые санкции США, сообщается на сайте Кремля.
«Затрагивалась также тема возможных новых недружественных шагов со стороны Вашингтона в виде торговых ограничений, – отмечается в сообщении. – Подчеркнута полная нелегитимность подобных действий с точки зрения международного права».
В совещании приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников.
Госдепартамент США в среду анонсировал новые санкции против России из-за «дела Скрипалей». Они могут заключаться в ограничении финансовых расчетов и экспорта американских товаров, понижении уровня дипломатических отношений, запрете на полеты «Аэрофлота» в США. Кроме того, ранее американские сенаторы подготовили «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018». Законопроектом предусмотрены ограничения для американских инвесторов на покупку новых выпусков российских ОФЗ, а также новые санкции против российской банковской системы: семи российским банкам, в том числе Сбербанку, ВТБ, Промсвязьбанку и госкорпорации Внешэкономбанк, могут быть ограничены расчеты в долларах.
В пятницу премьер Дмитрий Медведев говорил, что на ужесточение санкций «необходимо будет реагировать – экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами». Что имелось в виду под «иными методами», он не уточнил. Российское Министерство иностранных дел также пообещало зеркальный ответ в случае введения санкций.
До этого, в четверг, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что в Кремле на данный момент считают преждевременным говорить об ответе России на новые санкции.