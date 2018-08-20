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Иран призвал ЕС, Россию и Китай ускорить спасение «ядерной сделки»

Евросоюзу и другим участникам соглашения об урегулировании иранской ядерной программы следует скорее предпринять усилия для сохранения сделки, заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

«Европейцы и другие участники сделки (Китай и Россия) пытались спасти сделку, <...> но процесс был медленным. Его необходимо ускорить», – цитирует Касеми агентство Reuters.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), предусматривающий отмену санкций против Ирана в обмен на контроль за развитием ядерной отрасли страны, был подписан США, Россией, КНР, Великобританией и Францией в 2015 г.

Дональд Трамп, ставший президентом США уже после подписания соглашения, заявил, что иранская «ядерная сделка» в действительности не соблюдается, и в мае 2018 г. объявил о выходе США из СВПД и восстановлении санкций. Первый пакет санкций против Ирана, предполагающий ограничения на продажу долларов, торговлю золотом и рядом металлов, операции с национальной валютой и госдолгом, вступил в силу 7 августа. Через три месяца ограничения должны распространиться на энергетический сектор Ирана.

Остальные участники СВПД осудили односторонний выход США из сделки и заявили о своей приверженности соглашению. Для защиты европейских компаний от влияния экстерриториальных санкций США Брюссель принял блокирующий законодательный акт, который запрещает компаниям ЕС соблюдать американские ограничения и позволяет им возмещать убытки от санкций.