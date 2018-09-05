Минздрав не подтвердил участия в разработке законопроекта о ВИЧ-сервисных НКО
Представители Минздрава не подтвердили своего участия в разработке законопроекта, ужесточающего контроль за НКО с иностранным финансированием, которые заняты в сфере профилактики СПИДа. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей ведомства. В министерстве обещали, что «при поступлении он (документ) будет рассмотрен с привлечением экспертного сообщества».
О том, что законопроект разрабатывался совместно с представителями Минздрава, изданию заявили в Минюсте. Проект предусматривает введение дополнительного контроля за НКО с иностранным капиталом. Они должны будут предоставлять «в уполномоченный правительством РФ орган исполнительной власти» программу и «иные документы, являющиеся основанием для проведения мероприятий в сфере предупреждения (профилактики) распространения ВИЧ-инфекции». Программа будет согласована или запрещена в течение 30 дней. Невыполнение решения грозит закрытием НКО.
В пояснительной записке к опубликованному законопроекту о причинах и целях инициативы не сообщается. Упоминается лишь «обязательное предварительное согласование некоммерческими организациями и структурными подразделениями иностранных некоммерческих неправительственных организаций программ по профилактике распространения ВИЧ-инфекции». В Минюсте пояснили, что усиление контроля актуально из-за высокой «социальной значимости проблемы распространения ВИЧ-инфекции».