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Силуанов назвал срок запуска новых накопительных пенсий

Новую накопительную пенсионную систему, основанную на индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), можно запустить с 2020 года, сообщил сегодня первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

«Нам еще нужно будет обсудить детали этой системы в правительстве. Полагаю, что где-то с 2020 года мы сможем запустить действие этого индивидуального пенсионного капитала», - сказал Силуанов. По его оценке, ИПК «будет работать как на гражданина, так и на экономику».

Новая систему пенсионных накоплений ЦБ и Минфин разработали еще в 2016 году, после того, как было объявлено о продлении заморозки пенсионных накоплений. Концепция ИПК предполагает, что граждане будут сами формировать накопительную часть пенсии через негосударственные пенсионные фонды. Предполагается, что размер взносов будет постепенно увеличиваться от 0% до 6% от зарплаты - на 1 процентный пункт в год. Минфин предлагал подключать всех граждан к системе ИПК подключат автоматически, но против этого выступал социальный блок правительства.

Обсуждение концепции ИПК было заморожено перед президентскими выборами 2018 года, хотя до того в правительстве рассчитывали на запуск ИПК в 2019 году. Сейчас публичное обсуждение системы ИПК отложено из-за реакции общества на предложения о повышении пенсионного возраста по инициативе администрации президента, писали «Ведомости». При этом новая накопительная пенсионная система остается в повестке дня.