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Избирком Приморья назначил дату второго тура губернаторских выборов

Избирательная комиссия Приморского края проведет второй тур голосования по выборам губернатора региона в воскресенье, 16 сентября. Об этом «Интерфаксу» рассказал заместитель председателя краевого избиркома Роман Охотников.

Во втором туре буду участвовать два кандидата: выдвинутый «Единой Россией» врио губернатора края Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Победителем признают того кандидата, который наберет простое большинство голосов.

В прошедших 9 сентября губернаторских выборах в Приморье принимали участие пять кандидатов. Однако никому из них не удалось набрать более 50% голосов избирателей. По итогам подсчета 100% протоколов Тарасенко получил 46,57% голосов, Ищенко – 24,64%. На третьем месте – кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Юлия Толмачева (10,7%), на четвертом – кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко (9,21%), на пятом – выдвинутый «Справедливой Россией» Алексей Козицкий (4,84%).

Приморский край – один из четырех регионов, в котором пройдет второй тур губернаторских выборов. Кроме того, 9 сентября ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов избирателей в Хабаровском крае, Республике Хакасия, а также во Владимирской области. В понедельник председатель ЦИК Элла Памфилова сказала, что второй тур в этих четырех регионах должен пройти 23 сентября. Региональные законы Хакасии, Хабаровского края и Владимирской области предполагают, что второй тур состоится через две недели, а в Приморском крае – через 21 день после дня голосования, объяснила Памфилова. «Однако мы рассчитываем, – добавила она, – и настоятельно рекомендуем, чтобы Приморье организовало работу таким образом, чтобы все четыре субъекта провели второй тур в один день, 23 сентября».

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