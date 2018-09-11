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США пригрозили санкциями Международному уголовному суду в Гааге

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объявил, что США могут ввести санкции против Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, передало агентство Reuters. Сейчас этот суд расследует преступления американских военных в Афганистане. Помимо этого, Болтон заявил о закрытии представительства организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне в связи с призывами ООП к МУС провести расследование в отношении Израиля.

«Соединенные Штаты примут все необходимые меры для защиты наших граждан - и граждан стран-союзников - от неправедного преследования этим незаконным судом. Если суд начнет преследовать нас, Израиль или других союзников, мы не будем сидеть сложа руки», - заявил Болтон. По его словам, администрация Трампа пойдет на меры вплоть до санкций и уголовного преследования членов МУС если суд официально начнет расследование преступлений, якобы совершенных американцами в Афганистане.

«Мы не намерены сотрудничать с МУС, не будем ему помогать и уж конечно не присоединимся к нему. Мы позволим МУС умереть. В конечном счете он по всем признакам уже мертв», - сказал Болтон.

Посол-представитель США при МУС, один из основателей суда Дэвид Шеффер заявил, что речь Болтона изолирует США от международного правосудия и устанавливает двойные стандарты. «Эти двойные стандарты очень понравятся авторитарным режимам, которые продолжат уклоняться от ответственности за свои преступления и игнорировать усилия мирового сообщества по продвижению диктатуры закона», - цитирует Шеффера The Guardian.

В ноябре 2016 года президент России Владимир Путин вывел Россию из числа участников Римского статута МУС. Россия подписала Римский статут об учреждении МУСа в 2000 г., но не ратифицировала его, таким образом, страна и до отзыва подписи не подпадала под юрисдикцию этого суда. Незадолго до этого главный прокурор МУСа Фату Бенсуда назвала факт вхождения Крыма в состав России в 2014 г. «равнозначным международному вооруженному конфликту» между Украиной и Россией.