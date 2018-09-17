Путин запретил инспекторам ГИБДД снимать номера с машин
Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий инспекторам ГИБДД снимать с машин государственные регистрационные знаки из-за запрета на эксплуатацию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.
Несмотря на запрет снимать номера, за сотрудниками Госавтоинспекции сохраняется право «запрещать эксплуатацию автомототранспортных средств и прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин». Запрет на дальнейшую эксплуатацию до устранения возникших проблем возможен в случаях, если у водителя нет полиса ОСАГО, если нарушены правила установки звуковых и световых сигналов, изображены цветографические схемы автомобилей оперативных служб, а также если на автомобиле незаконно установлен знак «Инвалид».
Официально инспекторы ГИБДД не имеют права снимать номера с октября 2014 г. Новый указ технического характера, его основная задача – внести изменения в положение о ГИБДД, чтобы привести его в соответствие с КоАПом.