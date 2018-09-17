Путин запретил инспекторам ГИБДД снимать номера с машин

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СМИ сообщили об убийстве фигуранта дела о взятках в руководстве СКР

Под Санкт-Петербургом застрелен бизнесмен Бадри Шенгелия, передает «Фонтанка». «Около часа назад во Всеволожском районе, на 20 км трассы "Сортавала" он был расстрелян в своем автомобиле», — уточняет издание. Информацию об убийстве бизнесмена «Интерфаксу» подтвердил источник в правоохранительных органах. »Около 13.30 на Новоприозерском шоссе был обнаружен автомобиль с трупом мужчины с огнестрельными ранениями», — сказал он.

Как пишет Telegram-канал 112, на трассе автомобиль бизнесмена (черный Mercedes S500, номер А888УВ47) на большой скорости обогнал белый Mercedes с финскими номерными знаками. «Из него дали очередь по машине авторитетного питерского бизнесмена. Бадри скончался на месте», — передает Telegram-канал.

Имя и фамилия убитого совпадают с фамилией и именем бизнесмена (Бадри Шенгелия), проходившего по делу о получении взятки бывшим начальником управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаилом Максименко. Ранее Мосгорсуд признал Максименко виновным в получении двух взяток на общую сумму $550 000. Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 165 млн руб. Суд также лишил Максименко звания полковника.

По мнению следствия, Максименко, его экс-заместитель Александр Ламонов и экс-замруководителя московского управления СКР Денис Никандров получили $500 000 за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянец) — подельника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). По данным следствия, взятку передали бизнесмены Олег Шейхаметов и Бадри Шенгелия. Кочуйков был задержан в декабре 2015 г. после перестрелки у московского ресторана Elements.

Еще $50 000 Максименко получил от Шенгелии за организацию служебной проверки и возбуждение уголовного дела в отношении полицейских, изъявших у бизнесмена часы. На суде Максименко отрицал причастность к инкриминируемым преступлениям.

Следствие проверит возможную связь убийства Шенгелии с его ролью в деле о взятках в отношении Максименко, заявил «Интерфаксу» источник. «Также будут отработаны и другие возможные версии случившегося», — отметил он.