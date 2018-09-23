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Посольство России подтвердило задержание россиянина в Норвегии

Посольство России в Норвегии подтвердило задержание россиянина в Осло. Он был задержан 21 сентября в аэропорту норвежской столицы после участия в международном семинаре в парламенте страны, говорится в сообщении посольства в Faceboоk.

«Считаем, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом. Обеспечиваем консульское содействие и защиту прав и интересов нашего гражданина», — заявило посольство.

Ранее Норвежское телеграфное бюро сообщило, что в Осло задержан гражданин России по подозрению в незаконной информационной деятельности. Имя задержанного не называется.

Задержанный на этой неделе принимал участие в семинаре, который проходил в парламенте Норвегии. Власти Норвегии официально проинформировали российскую сторону о задержании россиянина, сообщил «Интерфаксу» дипломатический источник.