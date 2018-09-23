Новости
Политика
Новости

Посольство России подтвердило задержание россиянина в Норвегии

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Посольство России в Норвегии подтвердило задержание россиянина в Осло. Он был задержан 21 сентября в аэропорту норвежской столицы после участия в международном семинаре в парламенте страны, говорится в сообщении посольства в Faceboоk.

«Считаем, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом. Обеспечиваем консульское содействие и защиту прав и интересов нашего гражданина», — заявило посольство.

Ранее Норвежское телеграфное бюро сообщило, что в Осло задержан гражданин России по подозрению в незаконной информационной деятельности. Имя задержанного не называется.

Задержанный на этой неделе принимал участие в семинаре, который проходил в парламенте Норвегии. Власти Норвегии официально проинформировали российскую сторону о задержании россиянина, сообщил «Интерфаксу» дипломатический источник.

Политика
Новости

Корабли ВМС Украины прошли под Крымским мостом

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Два корабля ВМС Украины в сопровождении российских пограничных судов прошли под арками Крымского моста, сообщил гендиректор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков. «Украинская "эскадра" вошла в канал в 13.50 и прошла под мостом в 15.15. Сопровождение обеспечено!» — написал Волков в Faceboоk.

В субботу корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне России. В соответствии с нормами международного морского права и для обеспечения безопасности России их сопровождают корабли береговой охраны пограничной службы ФСБ.

Пресс-служба Росморречфлота сообщила ТАСС, что это «абсолютно штатная ситуация». «Оба судна включены в состав каравана, который проследует по Керченскому проливу. Мы обеспечиваем безопасность мореплавания, соответственно, их караван находится под лоцманской проводкой», — сказал представитель Росморречфлота.

Откуда и куда следуют корабли, ведомство не уточнило. Как сообщает «Украинский военный портал», оба корабля вышли из Одессы и направляются в Бердянск (Азовское море). Ранее Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море.

Позже президент Украины Петр Порошенко сообщил, что эти суда станут «частью новой военно-морской базы украинского флота на Азове». «Поздравляю наши военные корабли — поисково-спасательное судно А500 "Донбасс" и морской буксир А830 "Корец" — с выходом в Азовское море», — написал Порошенко в Faceboоk. Он поблагодарил экипаж судов за «безупречно выполненный приказ».

Крымский мост, соединивший Краснодарский край и Крым, является самым протяженным в России, его длина составляет 19 км. Он состоит из автомобильной и железнодорожной частей. Автомобильное движение по мосту было запущено в мае с опережением на полгода. Открытие движения поездов по Крымскому мосту ожидается в декабре следующего года.

Самые длинные мосты в России

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Минобороны опубликовало 3D-видео крушения Ил-20 в Сирии

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министерство обороны России опубликовало 3D-видео крушения российского Ил-20 в Сирии. Самолет-разведчик был сбит 17 сентября сирийскими силами противовоздушной обороны (ПВО). Минобороны обвинило в случившемся израильские ВВС, самолеты которых, по версии российского военного ведомства, прикрывались российским Ил-20.

Минобороны сегодня представило поминутную хронику событий, приведших к крушению Ил-20 и гибели 15 российских военных, которые находились на его борту:

21.31 мск (17 сентября) — Ил-20 выполнял задачу в районе Идлибской зоны деэскалации;

21.39 — Израиль оповестил Россию о предстоящей операции в сирийской провинции Латакия; спустя всего одну минуту израильские F-16 начали наносить удары по сирийским военным объектам;

21.51 — сирийские средства ПВО приступили к отражению атаки израильских ВВС;

21.59 — один из израильских самолетов начал маневр в направлении побережья Сирии, сближаясь с Ил-20, что было воспринято сирийскими ПВО как новая атака;

22.03 — сирийская ракета попала в Ил-20, командир экипажа сообщил о пожаре на борту и начале экстренного снижения;

22.07 — Ил-20 пропал с радаров.

Минобороны отметило, что Израиль нарушил договоренности и не предупредил заблаговременно о проведении своей операции. Предупреждение поступило почти одновременно с началом ударов. Кроме того, израильский офицер дезинформировал российских военных относительно района нанесения удара, поэтому возможности вывести Ил-20 в безопасное место не было.

Действия израильских летчиков-истребителей говорят или об их непрофессионализме, или о преступной халатности, констатировало российское Министерство обороны.

Политика
Новости

Путин подписал указ об увольнении из ЦИК куратора выборов за рубежом

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Василия Лихачева от обязанностей члена Центризбиркома до истечения срока его полномочий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу с 22 сентября.

О том, что Лихачев покинет ЦИК, стало известно 13 сентября. Он подал заявление об отставке, объяснив это тем, что считает поставленные перед ним задачи выполненными, и до выборов 2021 г. объем стоящих перед ним задач остается крайне ограниченным.

По данным РБК, Лихачев покидает ЦИК из-за напряженных рабочих отношений с председателем комиссии Эллой Памфиловой. Один из источников рассказал изданию, что Лихачеву уже нашли новую работу, не связанную с госслужбой. Ожидается, что его перевод на новую работу состоится в течение трех недель.

Лихачев в 1990-е гг. был вице-президентом Татарстана, возглавлял госсовет республики, затем занял пост зампредседателя Совета Федерации. В 2003 г. стал советником президента Ингушетии, через год вернулся в Совет Федерации на должность зампредседателя комитета по международным делам. В 2010 г. Лихачев стал замминистра юстиции, в 2011 г. — депутатом Госдумы.

Назначение в ЦИК Лихачев получил в 2016 г. по президентской квоте. В Центризбиркоме отвечал за международные контакты, а также курировал несколько регионов — Нижегородскую, Омскую, Самарскую и Ростовскую области.

Недвижимость
Новости

Росстат признал Краснодар городом-миллионником

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Краснодар стал 16-м городом-миллионником в России, сообщается на сайте городской администрации. Соответствующее символическое свидетельство мэру города Евгению Первышову на праздничном мероприятии по случаю 225-летнего юбилея Краснодара вручила руководитель регионального управления Росстата Татьяна Курнякова.

По словам Первышова, Краснодар несколько лет добивался признания этого статуса. «Приятно, что это произошло именно в День города и Краснодар официально стал 16-м городом-миллионником России», — сказал мэр.

По данным Росстата на 1 января текущего года, в Краснодаре проживали 990 203 человека. В целом население Краснодарского края составляет более 5,6 млн человек. Краснодар лидирует по численности населения в регионе.

Другие города-миллионники в России — это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград.

20 самых грязных городов России

Политика
Новости

Явка во втором туре выборов губернатора Хабаровского края превысила 40%

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Во втором туре выборов губернатора Хабаровского края к 18.00 по местному времени (11.00 мск) проголосовали 42,79% избирателей. Это больше аналогичного показателя в первом туре 9 сентября: в единый день голосования явка избирателей к этому времени составила 31,85%.

В воскресенье в Хабаровском крае проходит второй тур выборов губернатора региона. В него вышли кандидат от «Единой России», действующий глава региона Вячеслав Шпорт и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. В первом туре они набрали почти одинаковое количество голосов — 35,62% и 35,81% соответственно. Избирательные участки закрылись в 20.00 по местному времени (13.00 мск), местные избиркомы приступили к подсчету голосов.

По данным экзитпола, которые приводит ТАСС, победу на выборах одержал Шпорт. Согласно опросу, проведенному группой «Медиатехнологии», он набирает 57% голосов, его соперник — 43%.

На одном из избирательных участков в Хабаровском крае был зафиксирован вброс 36 бюллетеней, сообщил член краевого избиркома Дмитрий Дятлов. Общественная палата России и полиция подтвердили факт вброса. Результаты голосования с этого участка могут быть отменены.

Бизнес
Новости

Bloomberg сообщил о возврате бизнесменами активов в Россию

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Американские санкции вынуждают российских предпринимателей поспешно переводить свои активы в российские банки, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Поспешный вывод средств начался после того, как компании Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга потеряли миллиарды за считанные часы из-за «жесточайших санкций», сообщает агентство.

В начале апреля Вашингтон ввел санкции в отношении ряда российских бизнесменов и связанных с ними компаний. В частности, в список попали UC Rusal, En+, «Ренова», Группа ГАЗ.

«Это событие показало, как международный бизнес можно за одно мгновение поставить на колени. Это по-настоящему открыло глаза многим магнатам», — сказал Bloomberg стратег BCS Global Markets Вячеслав Смольянинов.

Как отмечает агентство, оценить масштабы возврата средств в Россию пока сложно. Факт возвращения капиталов, по мнению Bloomberg, подтверждает то, что Сбербанк недавно сообщил о росте объемов корпоративных вкладов в период с января по август на $98 млрд.

Кроме того, новые санкции привели к тому, что российские предприниматели начинают отказываться от расчетов в долларах и пытаются перейти на другие валюты в торговле с иностранными партнерами, пишет агентство. Таким образом, администрация президента Дональда Трампа «помогает Владимиру Путину достичь цели, которой ему не удавалось добиться в течение почти 20 лет», — заставить миллиардеров перевести свои активы в Россию, отмечает Bloomberg.

Кто попал под новые санкции США

Политика
Новости

Кандидаты в губернаторы Хабаровского края пожаловались на нарушения на выборах

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Штабы кандидатов в губернаторы Хабаровского края — Сергея Фургала (ЛДПР) и Вячеслава Шпорта («Единая Россия») — подали в региональный избирком жалобы на нарушения в ходе голосования. В воскресенье в Хабаровском крае проходит второй тур выборов губернатора региона.

«Всего юристы из штаба либерал-демократа уже оформили и подали десять жалоб», — говорится в сообщении штаба Фургала (текст приводит «РИА Новости»). Жалобы приняли и зарегистрировали в краевом избиркоме. «Сейчас готовится комплект документов в ЦИК России, Генпрокуратуру и СУ СКР», — добавили в штабе.

Жалобы в основном касаются нарушения военнослужащими тайны выборов, пояснил «Интерфаксу» представитель штаба. «Проголосовав, они фотографируют свои бюллетени, чтобы, предположительно, отчитаться перед командирами», — сказал он.

Штаб Шпорта сообщил о подаче 19 жалоб. «14 жалоб уже поданы, еще пять будут поданы в ближайшее время», — говорится в сообщении штаба. Жалобы касаются незаконной агитации в пользу кандидата от ЛДПР в «день тишины» и во время голосования, сообщили «Интерфаксу» в штабе Шпорта. «Нами зафиксированы факты подвоза и подкупа избирателей. Кроме того, оказывается давление и звучат угрозы в адрес глав районов и их заместителей», — сказал представитель штаба.

По его словам, неизвестные ворвались в здание администрации Комсомольского района и угрожали первому заместителю главы района Игрою Касаткину. «Давление оказывалось и на главу района имени Лазо Владимира Сорокина», — добавил собеседник агентства.

В первом туре выборов 9 сентября действующий губернатор Вячеслав Шпорт набрал 35,62% голосов, депутат от ЛДПР Сергей Фургал, — 35,81%. После выборов Шпорт предложил противнику должность первого вице-губернатора, и тот предложение принял, добавив, что оно действует лишь в случае его проигрыша.

Политика
Новости

В рейтинг самых опасных городов мира вошли три российских города

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сервис Numbeo, собирающий статистику о качестве жизни в различных странах, представил ежегодный рейтинг самых криминальных городов мира. В список из 327 городов попали три российских — Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск.

Выше всех в списке из российских городов расположился Новосибирск — он занимает 135-е место. Его соседями в рейтинге являются Сан-Антонио (США) и Бангкок (Таиланд). Москва расположилась на 144-м месте, между новозеландским Оклендом и канадской Миссиссогой. Санкт-Петербург — на 198-й строчке, между Иерусалимом (Израиль) и Бергеном (Норвегия)

Возглавил список в этом году второй по величине город Гондураса Сан-Педро-Сула. Второе место заняла столица Венесуэлы Каракас. Замыкает первую тройку столица Папуа - Новой Гвинеи Порт-Морсби. В первую десятку также вошли Форталеза (Бразилия), Дурбан (ЮАР), Йоханнесбург (ЮАР), Салвадор (Бразилия), Претория (ЮАР), Порт-оф-Спейн (Тринидад и Тобаго) и Ресифи (Бразилия). У этих городов самый высокий индекс преступности.

Среди частей света по числу опасных городов лидируют Европа и Америка, там их, согласно рейтингу, 109 и 100 соответственно. В Азии Numbeo насчитал 87 опасных городов, в Африке — 17, в Океании — 14.

10 самых комфортных для жизни городов

Политика
Новости

«Роскосмос» опроверг выход из совместного с США проекта окололунной станции

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Россия не отказывалась от участия в совместном с США проекте по строительству орбитальной окололунной станции Deep Space Gateway, сообщил руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко.

«Россия не отказывалась от участия в проекте орбитальной окололунной станции с США. Это неправда», — сказал Устименко (его цитирует ТАСС). По его словам, сейчас продолжаются переговоры. Устименко подчеркнул, что «Роскосмос» выступает за кооперацию и сотрудничество в партнерских проектах.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может себе позволить участвовать в совместном с США проекте по созданию окололунной станции на тех условиях, которые сейчас существуют. По словам Рогозина, Россия может создать лунную научную станцию самостоятельно или со странами БРИКС.

Программа NASA предполагает создание международной обитаемой окололунной станции, которая на первоначальном этапе будет использоваться для изучения Луны и дальнего космоса, а затем в качестве пересадочной станции для космонавтов, направляющихся на Марс и обратно.

Бизнес
Новости

Белоруссия сообщила о решении с Россией вопроса нефтяных пошлин

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин дополнительно обсудили в субботу и нашли решение по «главному вопросу» переговоров в Сочи. Соответствующий телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны, сообщила пресс-служба Лукашенко.

«В частности, окончательно решен вопрос об исполнении договоренностей по поступлению в бюджет Беларуси средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах Беларусью за поставляемый природный газ компании «Газпром», — говорится в сообщении пресс-службы.

В прошлом году Белоруссия получила право реэкспортировать 6 млн т поставляемой беспошлинно российской нефти и зачислить экспортные пошлины в свой бюджет. Этот механизм стороны назвали «перетаможкой». В конце августа Лукашенко заявил, что вопреки договоренностям Россия перечисляет Белоруссии не все пошлины от реэкспорта нефти.

Российско-белорусские переговоры, на которых обсуждался этот и другие вопросы, прошли в пятницу в Сочи. По словам Лукашенко, они длились более шести часов и были тяжелыми, но результативными.

Второй важный вопрос, который поднимался на переговорах в Сочи и обсуждался по телефону в субботу, — это формула цены на российский газ для Белоруссии в 2020–2024 гг. Ранее сообщалось, что Белоруссия хотела бы до июля следующего года договориться с Россией по данному вопросу.

Политика
Новости

Умер декан исторического факультета МГУ Иван Тучков

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Декан исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор искусствоведения, специалист по истории культуры античности, Древнего Рима и итальянского Возрождения профессор Иван Тучков умер на 63-м году жизни. Об этом сообщается на сайте факультета.

Тучков возглавлял факультет с 2015 г. Он также был членом аттестационной комиссии МГУ, Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки.

Тучков в 1978 г. окончил отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ, в 1981 г. — аспирантуру. В том же году он начал работать на факультете — преподавать на кафедре всеобщей истории искусства, которую возглавил в 2007 г. Параллельно читал курсы лекций по искусству на философском и экономическом факультетах МГУ, а также в Российском государственном гуманитарном университете.

Главной сферой научных интересов Тучкова были искусство итальянского Возрождения и культура Рима, отмечается в сообщении факультета. Особенно его интересовала художественная проблематика, связанная с архитектурой и убранством резиденций, вилл, садов. Тучков является создателем одной из ведущих российских школ в направлении истории искусств, говорится в сообщении.

Читать ещё
Preloader more
Фото