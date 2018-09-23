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Политика
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США отвергли обвинения Ирана в причастности к теракту на параде

Ведомости
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Чтобы найти виновных в теракте на военном параде в иранском городе Ахваз, президенту Ирана Хасану Рухани «нужно посмотреться в зеркало», заявила постпред США при ООН Никки Хейли. Так она отреагировала на заявления Тегерана, который обвинил Вашингтон в причастности к теракту.

«Роухани нужно посмотреть на проблемы в его собственном регионе, чтобы понять причины произошедшего. Роухани может обвинять нас сколько угодно, но ему нужно посмотреться в зеркало», — сказала Хейли в эфире CNN. Она подчеркнула, что США осуждают любые террористические атаки, где бы они ни происходили. Хейли добавила, что США не стремятся к смене режима в Иране и где бы то ни было еще.

Теракт на военном параде в Ахвазе произошел в субботу, неизвестные боевики несколько минут стреляли по людям. В результате погибло около 30 человек, еще несколько десятков пострадали.

Ответственность за произошедшее на себя взяли сразу две группировки — «Исламское государство» (запрещено в России) и связанное с Саудовской Аравией «Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе».

Однако власти Ирана отвергли причастность ИГ к теракту и возложили ответственность за произошедшее на «региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов». Как заявил министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф, теракт совершили боевики, которых наняли, обучили, вооружили и профинансировали «иностранные режимы».

Стрельба на военном параде в Иране

Технологии
Новости

«Ростелеком» и Nokia вместе будут производить софт

Ведомости
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«Ростелеком» и Nokia создали в России совместное предприятие (СП) «РТК — Сетевые технологии», пишет «Коммерсантъ». Это рассказал газете источник и подтвердили в российской компании.

Вместе компании собираются создать производителя софта и оборудования для сетей связи, пояснил «Коммерсанту» вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома» Александр Айвазов. «Пока на этом рынке есть только иностранные игроки. Таким образом, мы решаем глобальную стратегическую задачу импортозамещения», – добавил он. По его словам, технологии будут востребованы «Ростелекомом» и другими крупными госкорпорациями, однако он не раскрыл их названий.

«Ведомости» убедились, что «РТК — Сетевые технологии» зарегистрировано 19 сентября 2018 г., указано в ЕГРЮЛ. Основной вид деятельности – предоставление услуг телефонной связи. В «РТК — Сетевые технологии» у Nokia — 49%, а у «Ростелекома» – 51%, уставный капитал – 100 млн руб.

Недавно HMD Global (владеет Nokia) привлекла финансирование в размере $100 млн. Эти средства пойдут на расширение бизнеса на приоритетных рынках, в числе которых Россия, рассказывал в интервью «Ведомостям» гендиректор HMD Global Флориан Зайхе. По его словам, цель Nokia — получить как минимум 10% российского рынка.

Какие технологии появятся в России в ближайшие годы

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Политика
Новости

Памфилова признала состоявшимися выборы в Хабаровском крае

Ведомости
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Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что второй тур губернаторских выборов в Хабаровском крае можно признать состоявшимся. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Выборы точно состоялись, результат тоже не вызывает никаких сомнений, но в любом случае надо дождаться официального подведения итогов выборов, а это вправе сделать только краевая комиссия», – сказала Памфилова.

По итогам подсчета 100% протоколов УИК, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал 69,56% — у него 325 566 голосов. За кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта, который был губернатором Хабаровского края с 2009 г., проголосовало только 27,97%.

Нет нарушений, которые могли бы привести к отмене выборов, заявила еще днем Элла Памфилова. Она отметила, что при этом был «беспрецедентный уровень информационного мусора».

В воскресенье, 23 сентября, прошел второй тур губернаторских выборов в Хабаровском крае. Фургал в интервью «Ведомостям» сказал, что выборы в Хабаровском крае нужно ставить в пример всей России. «Народ, люди устали и хотят изменений. Я являюсь жителем Хабаровского края. Я знаю полностью, начиная от маленькой деревни и заканчивая крупным городом, чего хотят люди. Я просто пришел и сказал им: «Я знаю, что происходит. Я знаю, как это можно исправить». Все. Больше ничего не надо», – объяснил он итог голосования.

«Я это расцениваю как удар под дых». Памфилова о ситуации с выборами в Приморье

Политика
Новости

ЦИК не обновлял трансляцию результатов выборов во Владимирской области около часа

Ведомости
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Трансляция Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по итогам второго тура выборов во Владимирской области перестала обновляться на вводе 14,52% протоколов. Это произошло примерно к 22:30 мск. За трансляцией можно проследить на сайте ЦИК. К 23:20 она снова начала обновляться.

По данным подсчета 14,52% протоколов, лидирует кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин: у него 48,52% голосов. Действующий губернатор Светлана Орлова пока набрала 45,75%.

Ввод протоколов по Владимирской области приостановлен, написал у себя в Facebook сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц: «В Суздальской ТИК два часа не вводят протоколы в ГАС «Выборы». Прибывшие в ТИК комиссии внесли данные в увеличенную сводную таблицу и вынуждены ожидать когда ТИК приступит к приему документации и введению данных протоколов в систему».

Первый тур губернаторских выборов во Владимирской области прошел в единый день голосования 9 сентября. Никто из кандидатов не преодолел порог в 50%: Орлова набрала 36,5%, а Сипягин – 31,3%.

Трансляция ЦИК не обновлялась во время второго тура губернаторских выборов в Приморье после ввода 97,87% протоколов. Она не работала почти три часа. По итогам тех выборов победил с небольшим отрывом и после подсчета последних протоколов врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. Однако крайизибрком признал резульаты выборов недействительными.

Политика
Новости

Посольство России подтвердило задержание россиянина в Норвегии

Ведомости
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Посольство России в Норвегии подтвердило задержание россиянина в Осло. Он был задержан 21 сентября в аэропорту норвежской столицы после участия в международном семинаре в парламенте страны, говорится в сообщении посольства в Faceboоk.

«Считаем, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом. Обеспечиваем консульское содействие и защиту прав и интересов нашего гражданина», — заявило посольство.

Ранее Норвежское телеграфное бюро сообщило, что в Осло задержан гражданин России по подозрению в незаконной информационной деятельности. Имя задержанного не называется.

Задержанный на этой неделе принимал участие в семинаре, который проходил в парламенте Норвегии. Власти Норвегии официально проинформировали российскую сторону о задержании россиянина, сообщил «Интерфаксу» дипломатический источник.

Политика
Новости

Корабли ВМС Украины прошли под Крымским мостом

Ведомости
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Два корабля ВМС Украины в сопровождении российских пограничных судов прошли под арками Крымского моста, сообщил гендиректор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков. «Украинская "эскадра" вошла в канал в 13.50 и прошла под мостом в 15.15. Сопровождение обеспечено!» — написал Волков в Faceboоk.

В субботу корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне России. В соответствии с нормами международного морского права и для обеспечения безопасности России их сопровождают корабли береговой охраны пограничной службы ФСБ.

Пресс-служба Росморречфлота сообщила ТАСС, что это «абсолютно штатная ситуация». «Оба судна включены в состав каравана, который проследует по Керченскому проливу. Мы обеспечиваем безопасность мореплавания, соответственно, их караван находится под лоцманской проводкой», — сказал представитель Росморречфлота.

Откуда и куда следуют корабли, ведомство не уточнило. Как сообщает «Украинский военный портал», оба корабля вышли из Одессы и направляются в Бердянск (Азовское море). Ранее Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море.

Позже президент Украины Петр Порошенко сообщил, что эти суда станут «частью новой военно-морской базы украинского флота на Азове». «Поздравляю наши военные корабли — поисково-спасательное судно А500 "Донбасс" и морской буксир А830 "Корец" — с выходом в Азовское море», — написал Порошенко в Faceboоk. Он поблагодарил экипаж судов за «безупречно выполненный приказ».

Крымский мост, соединивший Краснодарский край и Крым, является самым протяженным в России, его длина составляет 19 км. Он состоит из автомобильной и железнодорожной частей. Автомобильное движение по мосту было запущено в мае с опережением на полгода. Открытие движения поездов по Крымскому мосту ожидается в декабре следующего года.

Самые длинные мосты в России

Политика
Новости

Минобороны опубликовало 3D-видео крушения Ил-20 в Сирии

Ведомости
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Министерство обороны России опубликовало 3D-видео крушения российского Ил-20 в Сирии. Самолет-разведчик был сбит 17 сентября сирийскими силами противовоздушной обороны (ПВО). Минобороны обвинило в случившемся израильские ВВС, самолеты которых, по версии российского военного ведомства, прикрывались российским Ил-20.

Минобороны сегодня представило поминутную хронику событий, приведших к крушению Ил-20 и гибели 15 российских военных, которые находились на его борту:

21.31 мск (17 сентября) — Ил-20 выполнял задачу в районе Идлибской зоны деэскалации;

21.39 — Израиль оповестил Россию о предстоящей операции в сирийской провинции Латакия; спустя всего одну минуту израильские F-16 начали наносить удары по сирийским военным объектам;

21.51 — сирийские средства ПВО приступили к отражению атаки израильских ВВС;

21.59 — один из израильских самолетов начал маневр в направлении побережья Сирии, сближаясь с Ил-20, что было воспринято сирийскими ПВО как новая атака;

22.03 — сирийская ракета попала в Ил-20, командир экипажа сообщил о пожаре на борту и начале экстренного снижения;

22.07 — Ил-20 пропал с радаров.

Минобороны отметило, что Израиль нарушил договоренности и не предупредил заблаговременно о проведении своей операции. Предупреждение поступило почти одновременно с началом ударов. Кроме того, израильский офицер дезинформировал российских военных относительно района нанесения удара, поэтому возможности вывести Ил-20 в безопасное место не было.

Действия израильских летчиков-истребителей говорят или об их непрофессионализме, или о преступной халатности, констатировало российское Министерство обороны.

Политика
Новости

Путин подписал указ об увольнении из ЦИК куратора выборов за рубежом

Ведомости
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Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Василия Лихачева от обязанностей члена Центризбиркома до истечения срока его полномочий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу с 22 сентября.

О том, что Лихачев покинет ЦИК, стало известно 13 сентября. Он подал заявление об отставке, объяснив это тем, что считает поставленные перед ним задачи выполненными, и до выборов 2021 г. объем стоящих перед ним задач остается крайне ограниченным.

По данным РБК, Лихачев покидает ЦИК из-за напряженных рабочих отношений с председателем комиссии Эллой Памфиловой. Один из источников рассказал изданию, что Лихачеву уже нашли новую работу, не связанную с госслужбой. Ожидается, что его перевод на новую работу состоится в течение трех недель.

Лихачев в 1990-е гг. был вице-президентом Татарстана, возглавлял госсовет республики, затем занял пост зампредседателя Совета Федерации. В 2003 г. стал советником президента Ингушетии, через год вернулся в Совет Федерации на должность зампредседателя комитета по международным делам. В 2010 г. Лихачев стал замминистра юстиции, в 2011 г. — депутатом Госдумы.

Назначение в ЦИК Лихачев получил в 2016 г. по президентской квоте. В Центризбиркоме отвечал за международные контакты, а также курировал несколько регионов — Нижегородскую, Омскую, Самарскую и Ростовскую области.

Недвижимость
Новости

Росстат признал Краснодар городом-миллионником

Ведомости
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Краснодар стал 16-м городом-миллионником в России, сообщается на сайте городской администрации. Соответствующее символическое свидетельство мэру города Евгению Первышову на праздничном мероприятии по случаю 225-летнего юбилея Краснодара вручила руководитель регионального управления Росстата Татьяна Курнякова.

По словам Первышова, Краснодар несколько лет добивался признания этого статуса. «Приятно, что это произошло именно в День города и Краснодар официально стал 16-м городом-миллионником России», — сказал мэр.

По данным Росстата на 1 января текущего года, в Краснодаре проживали 990 203 человека. В целом население Краснодарского края составляет более 5,6 млн человек. Краснодар лидирует по численности населения в регионе.

Другие города-миллионники в России — это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград.

20 самых грязных городов России

Политика
Новости

Явка во втором туре выборов губернатора Хабаровского края превысила 40%

Ведомости
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Во втором туре выборов губернатора Хабаровского края к 18.00 по местному времени (11.00 мск) проголосовали 42,79% избирателей. Это больше аналогичного показателя в первом туре 9 сентября: в единый день голосования явка избирателей к этому времени составила 31,85%.

В воскресенье в Хабаровском крае проходит второй тур выборов губернатора региона. В него вышли кандидат от «Единой России», действующий глава региона Вячеслав Шпорт и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. В первом туре они набрали почти одинаковое количество голосов — 35,62% и 35,81% соответственно. Избирательные участки закрылись в 20.00 по местному времени (13.00 мск), местные избиркомы приступили к подсчету голосов.

По данным экзитпола, которые приводит ТАСС, победу на выборах одержал Шпорт. Согласно опросу, проведенному группой «Медиатехнологии», он набирает 57% голосов, его соперник — 43%.

На одном из избирательных участков в Хабаровском крае был зафиксирован вброс 36 бюллетеней, сообщил член краевого избиркома Дмитрий Дятлов. Общественная палата России и полиция подтвердили факт вброса. Результаты голосования с этого участка могут быть отменены.

Бизнес
Новости

Bloomberg сообщил о возврате бизнесменами активов в Россию

Ведомости
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Американские санкции вынуждают российских предпринимателей поспешно переводить свои активы в российские банки, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Поспешный вывод средств начался после того, как компании Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга потеряли миллиарды за считанные часы из-за «жесточайших санкций», сообщает агентство.

В начале апреля Вашингтон ввел санкции в отношении ряда российских бизнесменов и связанных с ними компаний. В частности, в список попали UC Rusal, En+, «Ренова», Группа ГАЗ.

«Это событие показало, как международный бизнес можно за одно мгновение поставить на колени. Это по-настоящему открыло глаза многим магнатам», — сказал Bloomberg стратег BCS Global Markets Вячеслав Смольянинов.

Как отмечает агентство, оценить масштабы возврата средств в Россию пока сложно. Факт возвращения капиталов, по мнению Bloomberg, подтверждает то, что Сбербанк недавно сообщил о росте объемов корпоративных вкладов в период с января по август на $98 млрд.

Кроме того, новые санкции привели к тому, что российские предприниматели начинают отказываться от расчетов в долларах и пытаются перейти на другие валюты в торговле с иностранными партнерами, пишет агентство. Таким образом, администрация президента Дональда Трампа «помогает Владимиру Путину достичь цели, которой ему не удавалось добиться в течение почти 20 лет», — заставить миллиардеров перевести свои активы в Россию, отмечает Bloomberg.

Кто попал под новые санкции США

Политика
Новости

Кандидаты в губернаторы Хабаровского края пожаловались на нарушения на выборах

Ведомости
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Штабы кандидатов в губернаторы Хабаровского края — Сергея Фургала (ЛДПР) и Вячеслава Шпорта («Единая Россия») — подали в региональный избирком жалобы на нарушения в ходе голосования. В воскресенье в Хабаровском крае проходит второй тур выборов губернатора региона.

«Всего юристы из штаба либерал-демократа уже оформили и подали десять жалоб», — говорится в сообщении штаба Фургала (текст приводит «РИА Новости»). Жалобы приняли и зарегистрировали в краевом избиркоме. «Сейчас готовится комплект документов в ЦИК России, Генпрокуратуру и СУ СКР», — добавили в штабе.

Жалобы в основном касаются нарушения военнослужащими тайны выборов, пояснил «Интерфаксу» представитель штаба. «Проголосовав, они фотографируют свои бюллетени, чтобы, предположительно, отчитаться перед командирами», — сказал он.

Штаб Шпорта сообщил о подаче 19 жалоб. «14 жалоб уже поданы, еще пять будут поданы в ближайшее время», — говорится в сообщении штаба. Жалобы касаются незаконной агитации в пользу кандидата от ЛДПР в «день тишины» и во время голосования, сообщили «Интерфаксу» в штабе Шпорта. «Нами зафиксированы факты подвоза и подкупа избирателей. Кроме того, оказывается давление и звучат угрозы в адрес глав районов и их заместителей», — сказал представитель штаба.

По его словам, неизвестные ворвались в здание администрации Комсомольского района и угрожали первому заместителю главы района Игрою Касаткину. «Давление оказывалось и на главу района имени Лазо Владимира Сорокина», — добавил собеседник агентства.

В первом туре выборов 9 сентября действующий губернатор Вячеслав Шпорт набрал 35,62% голосов, депутат от ЛДПР Сергей Фургал, — 35,81%. После выборов Шпорт предложил противнику должность первого вице-губернатора, и тот предложение принял, добавив, что оно действует лишь в случае его проигрыша.

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