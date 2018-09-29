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Более 380 человек погибли из-за землетрясения и цунами в Индонезии

Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии выросло до 384, сообщает Reuters со ссылкой на заявление местных властей. Еще несколько сотен человек пострадали.

Ранее сообщалось о 48 погибших и сотнях пропавших без вести.

По предварительным данным, россиян среди погибших нет. Об этом сообщил «РИА Новости» атташе посольства России в Джакарте Денис Тетюшин. По его словам, стихия затронула нетуристический район.

Два подземных толчка магнитудой 6,1 и 7,4 были зафиксированы в пятницу у побережья индонезийского острова Сулавеси. Они вызвали цунами, которое обрушилось на прибрежный город Палу. Высота волн достигала шести метров.

На пляже в Палу в пятницу должен был состояться фестиваль, поэтому на берегу было много людей, отмечает Reuters. Этим и объясняется большое число погибших.

Стихия разрушила тысячи домов, больниц, торговых центров и отелей, вода повредила один из мостов в городе Палу и главную дорогу. Кроме того, землетрясение и цунами вызвали перебои в подаче электроэнергии, что мешает спасательной операции.

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