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Политика
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Косовский спецназ покинул сербскую гидроэлектростанцию

Ведомости
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Бойцы специального подразделения МВД (ROSU) самопровозглашенной Республики Косово покинули позиции рядом с сербской гидроэлектростанцией (ГЭС) «Газиводе». Перед тем как они уехали, президент Косова Хашим Тачи объехал на катере водохранилище рядом с ГЭС, сообщает портал Indeksonline.

По его данным, поездка продолжалась около 15 минут, Тачи сопровождали начальник косовской полиции Рашит Чаляй и министр финансов Бедри Хамза. Президент Косова был за штурвалом, после прогулки на катере Тачи сел в машину и уехал в сопровождении спецназа и полиции.

Ранее в субботу президент Сербии Александр Вучич распорядился привести вооруженные силы страны в состояние высшей боевой готовности из-за действий косовского спецназа. Как сообщало государственное агентство Tanjug, около 60 бойцов ROSU заняли позиции рядом с ГЭС «Газиводе», которая находится под контролем Белграда.

Парламент автономного края Косово и Метохия в феврале 2008 г. объявил о независимости региона от Сербии и формировании суверенного государства Республика Косово. Согласно конституции Сербии, Косово по-прежнему является частью страны. Независимость самопровозглашенной республики признали Франция, Великобритания, Италия, США и некоторые другие страны.

Президент России Владимир Путин в феврале 2008 г. назвал одностороннее объявление независимости Косова нарушением принципов международного права.

Экономика
Новости

Порошенко назвал несправедливым требование вернуть России $3 млрд

Ведомости
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Президент Украины Петр Порошенко, выступая в субботу на форуме в Харькове, назвал несправедливым требование вернуть России долг в размере $3 млрд. Украинский лидер выразил уверенность в том, что Киев не будет возвращать Москве деньги, которые были переведены в декабре 2013 г. сбежавшему впоследствии президенту Виктору Януковичу.

По словам Порошенко, Янукович «положил, причем под камеры, эти средства кэшем в свои грузовики и вывез из Украины и купил дом» (слова президента Украины приводит «Интерфакс»).

Апелляционный суд Англии 14 сентября вынес решение по делу о долге Украины перед Россией в $3 млрд. Киев требовал отменить решение нижестоящей инстанции, которая обязала его вернуть Москве долг. Действующие власти Украины настаивают на том, что решение о выпуске еврооблигаций на $3 млрд было принято под неправомерным давлением России. Суд посчитал, что этот аргумент заслуживает рассмотрения в ходе полноценного судебного процесса.

Облигации на $3 млрд Россия купила у Украины в декабре 2013 г. при прежнем президенте страны Викторе Януковиче. Они имели полугодовой купонный период со ставкой 5% и подлежали погашению 20 декабря 2015 г. Украина выплатила купонный доход за три первых полугодия, но затем прекратила платежи и не погасила номинал.

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Финансы
Новости

Минфин спрогнозировал курс рубля на 17 лет вперед

Ведомости
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Министерство финансов России спрогнозировало постепенное ослабление рубля по отношению к доллару до 73,9 руб./$ к 2036 г. Об этом говорится в бюджетном прогнозе ведомства на период до 2036 г. Документ был в субботу внесен в Госдуму вместе с законопроектом о федеральном бюджете на 2019 г. и на плановый период 2020-2021 гг.

Согласно базовому прогнозу Минфина, средний курс доллара в 2017-2020 гг. составит 61,9 руб./$, в 2021-2025 гг. — 66,4 руб./$, 2026-2030 гг. — 71,1 руб./$, 2031-2035 гг. — 73,9 руб./$.

Минфин также спрогнозировал постепенное снижение цен на нефть. Согласно оценке ведомства, средняя цена нефти марки Urals в 2017-2020 гг. составит в $61,4 за баррель, в 2021-2025 гг. — $55,2 за баррель, 2026-2030 гг. — $52 за баррель, 2031-2035 гг. — $54,9 за баррель.

Это соответствует тому, что ранее говорили Центробанк и министр энергетики России Александр Новак. По мнению Новака, текущий рост цен на нефть носит конъюнктурный характер и в долгосрочной перспективе цена на нефть будет в районе $50 за баррель. Центробанк прогнозирует постепенное снижение цен на нефть с текущих высоких уровней до $55 за баррель в 2020–2021 гг. Согласно базовому прогнозу ЦБ, средняя цена на нефть марки Urals в 2018 г. составит $69 за баррель, в 2019 г. она опустится до $60, в 2020–2021 гг. — до $55.

Минфин также спрогнозировал инфляцию в районе 4% к 2036 г., средний рост ВВП на 3,2%, более быстрый рост производительности труда и реальных доходов населения, снижение темпов роста инвестиций в основной капитал и снижение уровня безработицы.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Политика
Новости

ФСИН опубликовала фотографию Сенцова из больницы

Ведомости
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Ямало-ненецкое управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) опубликовало фотографию украинского режиссера Олега Сенцова, который 139 дней держит голодовку в колонии. В пятницу Сенцов был доставлен в больницу для планового обследования, по итогам которого ему «скорректировали лечение», сообщило ранее УФСИН.

Сенцов в августе 2015 г. был приговорен в России к 20 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки.

Режиссер вину не признал. 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в России, и продолжает ее до сих пор. Через несколько дней после начала голодовки Сенцов согласился, чтобы ему вводили через капельницу питательную смесь и давали необходимые лекарства.

В середине сентября сестра Сенцова Наталья Каплан опубликовала письмо брата из колонии, в котором он пожаловался на ухудшение состояния. По словам режиссера, у него началась гипоксия («нехватка кислорода в органах, в основном сердце и мозге»). «Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют. Кровеносная система вообще не справляется с питанием кислородом организма», — написал Сенцов. При этом он заявил, что прекращать голодовку не намерен.

В Москве прошла акция в поддержку Олега Сенцова

Политика
Новости

Воронежский губернатор прокомментировал выплату 23 окладов уволенному заму

Ведомости
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев уволил своего заместителя Юрия Агибалова, выплатив ему 23 должностных оклада, а через два дня назначил его на прежнюю должность. Соответствующие документы были опубликованы в субботу утром в Telegram-канале «Незыгарь».

Подлинность документов подтвердили источники «Коммерсанта». Губернатор прокомментировал изданию эту информацию. По его словам, ничего незаконного в пенсионных выплатах Агибалову нет. «Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?» — удивился Гусев. Он пообещал дать более развернутый комментарий в понедельник, 1 октября.

Из документов, опубликованных в Telegram-канале «Незыгарь», следует, что 60-летний Агибалов был уволен с должности временно исполняющего обязанности вице-губернатора Воронежской области 15 сентября. А 17 сентября чиновник снова был назначен на ту же должность. В документе говорится, что трудоустройство было произведено по «заявлению Агибалова».

Оклад вице-губернатора составит 45 320 руб. Гусев также установил для Агибалова ежемесячное денежное поощрение в размере 3,1 оклада. Таким образом, он будет получать более 180 000 руб.

Политика
Новости

Кандидат на пост главы ДНР пострадал при взрыве в Донецке

Ведомости
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На съезде коммунистической партии самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) произошел взрыв. По предварительным данным, там сработало безоболочное взрывное устройство мощностью 100-150 г в тротиловом эквиваленте, сообщило МВД республики.

При взрыве пострадали четыре человека, погибших нет, сообщает Донецкое агентство новостей. Трое пострадавших госпитализированы, состояние двоих оценивается как тяжелое.

Среди пострадавших — кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на члена компартии ДНР Геннадия Фоменко. О состоянии политика пока ничего не сообщается. По словам Фоменко, в здании находилось около 50 человек, взрыв произошел, когда съезд уже закончился и люди начали покидать здание.

Лидер партии Борис Литвинов рассказал журналистам, что здание, в котором проводился съезд, сильно пострадало, выгорело несколько комнат первого этажа.

В конце августа при взрыве в донецком кафе «Сепар» погиб глава ДНР Александр Захарченко. Внеочередные выборы главы ДНР назначены на 11 ноября. До выборов временно исполняющим обязанности главы республики назначен Денис Пушилин.

Убийство Захарченко. Фотографии из Донецка

Политика
Новости
Дарья Коржова

Путин сменил начальника управления президента по внешней политике

Ведомости
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Президент России Владимир Путин освободил Александра Манжосина от должности начальника управления президента по внешней политике. Вместо него на эту должность назначен Игорь Неверов.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Кремля. Они вступили в силу со дня подписания. Причина отставки Манжосина в документе не указана.

Манжосин был назначен начальником управления главы государства по внешней политике в мае 2008 г., когда президентом был Дмитрий Медведев. Манжосин родился в Москве в 1958 г., окончил Московский государственный институт международных отношений. В разные годы работал в торговом представительстве СССР в Турции, в Министерстве иностранных дел СССР, в посольстве Советского Союза на Кипре, в российском МИДе, в службе помощников президента России.

Игорь Неверов родился в 1956 г., окончил МГИМО. На дипломатической работе с 1978 г., работал в посольстве СССР в США, в МИД СССР, Министерстве иностранных дел России, в российском посольстве в США. С 2009 по 2014 г. был послом России в Швеции. Неверов был награжден орденом Дружбы и орденом Почета за вклад в реализацию внешнеполитического курса России.

Политика
Новости

Референдум о пенсионной реформе не набрал кворума

Ведомости
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В Москве в субботу прошло собрание общефедеральной инициативной группы по проведению референдума о повышении пенсионного возраста. В ней приняли участие представители 13 инициативных подгрупп, ранее зарегистрировавших разные формулировки вопросов (всего ЦИК зарегистрировал пять формулировок вопросов, которые могут быть вынесены на референдум).

Собравшиеся проголосовали за то, чтобы обратиться в ЦИК с ходатайством о регистрации единой инициативной группы по проведению референдума по вопросу, который сформулирован следующим образом: «Вы за то, чтобы установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?». Такая формулировка была зарегистрирована вологодской подгруппой, представители которой вообще не принимали участия в собрании. Но ее сочли самой простой и юридически емкой.

Большинство участников собрания составили сторонники инициаторов объединения — справоросса Ильи Свиридова (шесть региональных подгрупп) и КПРФ (четыре подгруппы). К ним присоединились три независимые подгруппы — из Нижнего Новгорода (Алексей Якимов с соратниками зарегистрировал собственную формулировку вопроса), Воронежа (там воспользовались формулировкой подмосковной подгруппы) и Оренбурга (предпочли формулировку Свиридова). Ранее представители подмосковной подгруппы заявили, что не намерены участвовать в объединении.

По закону, для создания общефедеральной подгруппы требуется участие не менее чем 43 региональных подгрупп, выступивших в поддержку одной формулировки вопроса. Но запрет создавать в регионе больше одной подгруппы поставил инициаторов референдума в сложное положение: ни одна из формулировок не собрала количества подгрупп, необходимого для регистрации. Поэтому инициаторы последовали призыву председателя ЦИК Эллы Памфиловой, которая призвала всех объединяться, объяснил Свиридов. Он признал, что это делается, возможно, не самым оптимальным образом. Однако это первый опыт такого рода, подчеркнул он: закон о референдуме принят более 10 лет назад, а формы, которые участники собрания сегодня заполняют, ЦИК утвердил только 28 августа этого года.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова и секретарь ЦИК Майя Гришина разъяснили, что для объединения региональные подгруппы должны пройти перерегистрацию под один общий вопрос. Но инициаторы референдума решили, что им пытаются навязать лишние формальности.

Что касается отсутствия кворума, то ответственность за признание легитимности собрания его участники решили возложить на ЦИК. «Именно Центризбирком должен был уведомить всех учредителей подгрупп о проведении общего собрания», — настаивает одна из учредителей инициативной подгруппы в Алтайском крае Мария Прусакова. Инициаторы объединения сделали, что могли, но у них нет доступа к персональным данным. И, в конце концов, «если вы считали необходимым регистрацию 43 групп, то зачем регистрировали пять разных вопросов», недоумевает она.

«Ведомости» направили запрос в Центризбирком.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Технологии
Новости

Илон Маск и Марк Цукерберг потеряли за день более $3 млрд

Ведомости
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Основатель Tesla Илон Маск и основатель Facebook Марк Цукерберг за день потеряли более $3 млрд из-за падения акций компаний, сообщает Bloomberg. По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска сократилось на $1,62 млрд, он занимает 40-е место в списке богатейших людей мира с состоянием $21,5 млрд.

Цукерберг потерял $1,66 млрд, его состояние на момент публикации оценивалось в $65,1 млрд. Основатель Facebook занимает 6-е место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index.

Акции Tesla подешевели из-за иска, поданного американской комиссией по ценным бумагам и биржам после сообщения Маска о планах сделать компанию частной. Ведомство считает, что основатель Tesla намеренно ввел акционеров в заблуждение. К закрытию торгов в пятницу котировки Tesla на NASDAQ упали на 13,9% до $264,77 за акцию. Капитализация компании за сутки сократилась на $7,3 млрд до $45,2 млрд. Это самое большое падение с ноября 2013 г., когда акции Tesla подешевели на 15%.

Акции Facebook подешевели после того, как соцсеть сообщила об устранении уязвимости, из-за которой пострадали более 50 млн пользователей. Котировки компании к закрытию торгов упали на 2,59% до $164,46 за акцию. Капитализация Facebook сократилась на $12,6 млрд до $474,8 млрд.

Бизнес
Новости

Перевернувшийся в Подмосковье автобус перевозил сотрудников «Магнита»

Ведомости
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Автобус, попавший в субботу в ДТП в Луховицком районе Подмосковья, перевозил сотрудников ритейлера «Магнит». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании. Работники ритейлера ехали из распределительного центра в Коломне в город Зарайск. Всего в автобусе было 30 человек, рассказала компания, большинство получили травмы различной степени тяжести.

Авария произошла около семи утра по московскому времени на трассе М-5 «Урал», уточнило подмосковное управление МЧС. Автобус столкнулся с автомобилем, съехал в кювет и перевернулся. О причинах аварии пока ничего не сообщается.

В аварии пострадали 13 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения Московской области.

Источник «Интерфакса» в службе скорой помощи рассказал, что за помощью обратились 23 человека. «У многих сочетанные травмы. Порезы, ушибы, переломы и черепно-мозговые травмы», — сказал собеседник агентства. Все пассажиры автобуса, по предварительным данным, — россияне.

Экономика
Новости

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на следующие три года

Ведомости
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Правительство внесло в Госдуму проект бюджета России на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг., следует из материалов нижней палаты парламента.

На заседании правительства 25 сентября были уточнены основные параметры бюджета. Профицит в процентах к ВВП остался прежним: в 2019 г. он составит 1,8% ВВП, в 2020 г. — 1,1% ВВП, в 2021 г. — 0,8% ВВП.

Правительство рассчитывает, что в следующем году доходы бюджета составят 19,969 трлн руб. Расходы будут на уровне 18,037 трлн руб. Профицит в абсолютном выражении составит 1,932 трлн руб. При этом инфляция составит 4,3%.

В 2020 г. доходы запланированы на уровне 20,218 трлн руб., расходы — 18,994 трлн руб. Инфляция, согласно планам правительства, не должна превысить 3,8%.

В 2021 г. доходы бюджета вырастут до 20,978 трлн руб., расходы увеличатся до 20,026 трлн руб., а инфляция составит 4%, следует из проекта правительства.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил проект федерального бюджета в профильный комитет. Проект бюджета будет рассмотрен в понедельник 1 октября на совете Госдумы, сообщила нижняя палата парламента.

Восемь необычных экономических индикаторов

Политика
Новости

Более 380 человек погибли из-за землетрясения и цунами в Индонезии

Ведомости
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Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии выросло до 384, сообщает Reuters со ссылкой на заявление местных властей. Еще несколько сотен человек пострадали.

Ранее сообщалось о 48 погибших и сотнях пропавших без вести.

По предварительным данным, россиян среди погибших нет. Об этом сообщил «РИА Новости» атташе посольства России в Джакарте Денис Тетюшин. По его словам, стихия затронула нетуристический район.

Два подземных толчка магнитудой 6,1 и 7,4 были зафиксированы в пятницу у побережья индонезийского острова Сулавеси. Они вызвали цунами, которое обрушилось на прибрежный город Палу. Высота волн достигала шести метров.

На пляже в Палу в пятницу должен был состояться фестиваль, поэтому на берегу было много людей, отмечает Reuters. Этим и объясняется большое число погибших.

Стихия разрушила тысячи домов, больниц, торговых центров и отелей, вода повредила один из мостов в городе Палу и главную дорогу. Кроме того, землетрясение и цунами вызвали перебои в подаче электроэнергии, что мешает спасательной операции.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования индонезийскому коллеге Джоко Видодо в связи с гибелью людей. Глава государства заявил, что Россия разделяет скорбь дружеского индонезийского народа и попросил передать слова сочувствия семьям погибших.

10 крупнейших природных катастроф в России

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