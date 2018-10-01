Голикова рассказала о будущих изменениях в системе расчета пенсий
С 2025 г. планируется трансформация системы расчета пенсий – будет введен «иной порядок установления размеров пенсии». Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
Она отметила, что в российском законодательстве нет и никогда не было понятия пенсионного балла: «Это сленг, который сформировался за недавний период времени. У нас есть так называемая система пенсионных коэффициентов, и она действует до 1 января 2019 г.».
По ее словам, систему пенсионных коэффициентов ждут изменения, которые обусловлены законом о повышении пенсионного возраста. В настоящее время стоимость пенсионного коэффициента устанавливается законом о бюджете и методология его установления «была неочевидна и непонятна», рассказала вице-премьер. С 1 января 2019 г. и на ближайшие шесть лет стоимость пенсионного коэффициента «четко фиксируется» и «можно пересчитать свою пенсию, в каком объеме она будет повышаться».
С 2025 г. систему модернизируют. «Предлагается иной порядок установления размеров, чем тот, что действовал сейчас», – сообщила Голикова, добавив, что в ближайшие шесть лет будет обсуждаться, что делать с 2025 г.
Как рассказали ранее «Ведомостям» два федеральных чиновника и эксперт, участвовавший в обсуждении вопроса в правительстве, правительство намерено изменить формулу расчета страховых пенсий. Именно так, по словам собеседников «Ведомостей», следует трактовать одну из мер развития пенсионной системы, указанную в одобренных правительством «Основных направлениях деятельности правительства» до 2024 г.: власти кроме повышения пенсионного возраста планируют улучшить «основные параметры распределительного компонента пенсионной системы, учитывающие демографические и экономические условия».
Один собеседник «Ведомостей» говорил, что планируется отмена действующей в России с 2015 г. балльной пенсионной формулы, однако два других утверждали, что никаких совещаний об отмене балльной формулы не проводилось и пока ясно лишь, что расчет пенсий нужно улучшить.
Прокомментировала Голикова и публикацию РБК, согласно которой Минфин и ЦБ выбрали механизм включения россиян в новую накопительную пенсионную систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК) – молчание будет признаваться выражением воли. «Мы как соцблок проекта не видели, мы его пока не согласовывали, поэтому выносить какие-то суждения по его поводу я считаю преждевременным», – подчеркнула вице-премьер.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в Twitter Алексей Кудрин
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин