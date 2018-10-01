Политика

Новости

Голикова рассказала о будущих изменениях в системе расчета пенсий

С 2025 г. планируется трансформация системы расчета пенсий – будет введен «иной порядок установления размеров пенсии». Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».

Она отметила, что в российском законодательстве нет и никогда не было понятия пенсионного балла: «Это сленг, который сформировался за недавний период времени. У нас есть так называемая система пенсионных коэффициентов, и она действует до 1 января 2019 г.».

По ее словам, систему пенсионных коэффициентов ждут изменения, которые обусловлены законом о повышении пенсионного возраста. В настоящее время стоимость пенсионного коэффициента устанавливается законом о бюджете и методология его установления «была неочевидна и непонятна», рассказала вице-премьер. С 1 января 2019 г. и на ближайшие шесть лет стоимость пенсионного коэффициента «четко фиксируется» и «можно пересчитать свою пенсию, в каком объеме она будет повышаться».

С 2025 г. систему модернизируют. «Предлагается иной порядок установления размеров, чем тот, что действовал сейчас», – сообщила Голикова, добавив, что в ближайшие шесть лет будет обсуждаться, что делать с 2025 г.

Как рассказали ранее «Ведомостям» два федеральных чиновника и эксперт, участвовавший в обсуждении вопроса в правительстве, правительство намерено изменить формулу расчета страховых пенсий. Именно так, по словам собеседников «Ведомостей», следует трактовать одну из мер развития пенсионной системы, указанную в одобренных правительством «Основных направлениях деятельности правительства» до 2024 г.: власти кроме повышения пенсионного возраста планируют улучшить «основные параметры распределительного компонента пенсионной системы, учитывающие демографические и экономические условия».

Один собеседник «Ведомостей» говорил, что планируется отмена действующей в России с 2015 г. балльной пенсионной формулы, однако два других утверждали, что никаких совещаний об отмене балльной формулы не проводилось и пока ясно лишь, что расчет пенсий нужно улучшить.

Прокомментировала Голикова и публикацию РБК, согласно которой Минфин и ЦБ выбрали механизм включения россиян в новую накопительную пенсионную систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК) – молчание будет признаваться выражением воли. «Мы как соцблок проекта не видели, мы его пока не согласовывали, поэтому выносить какие-то суждения по его поводу я считаю преждевременным», – подчеркнула вице-премьер.

Что чиновники думают о пенсионной реформе