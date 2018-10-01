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РБК: Россиян переведут на новую систему накопительной пенсии без их согласия

Минфин и Центробанк России выбрали механизм включения россиян в новую накопительную пенсионную систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Подключение граждан к системе будет происходить в соответствии со статьей №158 Гражданского кодекса «Форма сделок». В третем пункте статьи говорится, что «молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон». Выбранный механизм представляет собой автоматическое подключение россиян к системе отчисления средств в ИПК, рассказали РБК источники.

«Это (подключение к ИПК — РБК) коснется 70 млн человек, которые уже находятся в накопительной системе — в негосударственных пенсионных фондах или в государственном управляющей компании ПФР «Внешэкономбанк», — пояснил один из источников издания. Россияне в любом случае должны быть проинформированы о том, что их подключили к системе, сказал он. По его словам, задача оповещения сотрудников может быть возложена на работодателя. По информации Пенсионного фонда, на конец 2017 г. пенсионные накопления формировались у 76,7 млн россиян.

Законопроект об ИПК находится в стадии подготовки, в связи с чем комментарии преждевременны, заявили РБК в пресс-службе ЦБ.

Концепция ИПК была представлена Минфином и ЦБ в сентябре 2016 г., напоминает РБК. Новая пенсионная модель должна заменить «замороженную» в 2014 г. накопительную пенсию. Главным сценарием включения граждан в новую систему, согласно первоначальной концепции ИПК, была автоматическая подписка. То есть из зарплаты всех работающих граждан по умолчанию будут удерживаться взносы в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), которые будут формировать накопительную часть пенсии. Размер взносов постепенно будет увеличен с 0% в первый год подключения к ИПК до 6% через пять лет.

В сентябре прошлого года первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что регулятор решил отказаться от идеи автоподписки в пользу авторегистрации в системе ИПК. В августе Минфин объявил о начале разработки законопроекта об ИПК. Срок запуска системы был запланирован на январь 2020 г. Публичное обсуждение законопроекта должно было завершиться 22 августа, однако документ не был обнародован. Источники «Ведомостей» сообщали, что публичное обсуждение системы ИПК отложено из-за негативной реакции общества на пенсионную реформу.