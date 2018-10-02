Политика

Новости

Лукашенко велел досрочно отменить запрет продажи алкоголя ночью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился в течение суток отменить запрет на продажу алкоголя по ночам, введенный в Минске и Жлобинском районе Гомельской области с 1 октября. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на администрацию белорусского лидера.

Подобные «однобокие запреты», по мнению Лукашенко, оборачиваются ростом продаж контрафактного алкоголя, увеличением числа алкогольных отравлений и преступлений. «Президент, ознакомившись с представленной ему информацией, принял решение в течение суток отменить эти непродуманные решения», — заявил представитель администрации в беседе с агентством.

Власти Минска с 1 октября ограничили продажу алкогольных напитков в период с 23.00 до 7.00. В торговых сетях была запрещена продажа в это время ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7% и более, а также пива и слабоалкогольных напитков. Продавать алкоголь ночью, согласно инициативе, могут только объекты общественного питания в разлив. Запрет должен был действовать в течение года. Такое же ограничение ввело руководство Жлобинского района Гомельской области.

Лукашенко ранее говорил, что отрицательно относится к алкоголю, но возражает против запретительных мер. Введение запретов, по его словам, приводит к появлению суррогатного алкоголя, разного рода «левых» торговцев, проблема не решается, а еще более усугубляется. «Я не против, если люди 70-100 грамм водки через день выпивают. Но мы же не умеем по 70-100 грамм. Мы же если сядем, надо литр залить крепких напитков за один раз. А здоровья это не прибавляет. Поэтому надо привыкать к европейскому варианту потребления вин. Это полезно, если один-два бокала в день вина выпиваешь, но именно качественного», — пояснял белорусский президент.

Как проходят ежегодные пресс-конференции лидеров стран