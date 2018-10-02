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Политика
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Лукашенко велел досрочно отменить запрет продажи алкоголя ночью

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился в течение суток отменить запрет на продажу алкоголя по ночам, введенный в Минске и Жлобинском районе Гомельской области с 1 октября. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на администрацию белорусского лидера.

Подобные «однобокие запреты», по мнению Лукашенко, оборачиваются ростом продаж контрафактного алкоголя, увеличением числа алкогольных отравлений и преступлений. «Президент, ознакомившись с представленной ему информацией, принял решение в течение суток отменить эти непродуманные решения», — заявил представитель администрации в беседе с агентством.

Власти Минска с 1 октября ограничили продажу алкогольных напитков в период с 23.00 до 7.00. В торговых сетях была запрещена продажа в это время ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7% и более, а также пива и слабоалкогольных напитков. Продавать алкоголь ночью, согласно инициативе, могут только объекты общественного питания в разлив. Запрет должен был действовать в течение года. Такое же ограничение ввело руководство Жлобинского района Гомельской области.

Лукашенко ранее говорил, что отрицательно относится к алкоголю, но возражает против запретительных мер. Введение запретов, по его словам, приводит к появлению суррогатного алкоголя, разного рода «левых» торговцев, проблема не решается, а еще более усугубляется. «Я не против, если люди 70-100 грамм водки через день выпивают. Но мы же не умеем по 70-100 грамм. Мы же если сядем, надо литр залить крепких напитков за один раз. А здоровья это не прибавляет. Поэтому надо привыкать к европейскому варианту потребления вин. Это полезно, если один-два бокала в день вина выпиваешь, но именно качественного», — пояснял белорусский президент.

Как проходят ежегодные пресс-конференции лидеров стран

Бизнес
Новости

Volkswagen уволил арестованного гендиректора Audi

Ведомости
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Наблюдательный совет автомобильного концерна Volkswagen объявил об увольнении гендиректора Audi Руперта Штадлера, который несколько месяцев назад был задержан в связи с «дизельным скандалом» (расследование манипуляций с данными о выбросах вредных веществ у автомобилей с дизельными двигателями. — «Ведомости»). Об этом говорится в сообщении компании. Ранее он был отстранен от работы.

Штадлер покидает также посты члена правления Volkswagen и председателя правления Audi. Решение «вступает в силу немедленно». Топ-менеджер уходит из компании, потому что «в силу досудебного задержания не в состоянии выполнять обязанности», говорится в пресс-релизе. В нем уточняется, что он покидает компании по соглашению сторон. 

Ранее Automotive News писало, что концерн Volkswagen намерен выплатить денежную компенсацию Штадлеру в связи с досрочным расторжением контракта. Volkswagen считает, что ассоциации марки Audi с подозреваемым вредят имиджу бренда, уточняло издание.

В июне Штадлера задержала немецкая полиция, после чего его поместили в следственный изолятор. Такое решение было принято из-за опасений, что он может попытаться скрыть следы преступления. Штадлер занимал пост главы Audi 11 лет. Прокуратура Мюнхена возбудила в отношении него дело по подозрению «в мошенничестве и опосредованном подлоге» и провела обыски в его квартире.

Audi показала вторую модель обновленной линейки

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Авто
Новости

Chery отзовет более 175 800 автомобилей

Ведомости
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Китайский автопроизводитель Chery отзывает более 175 800 автомобилей из-за дефектных топливных насосов. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местное управление по регулированию рынка.

Под отзыв попали семь моделей Chery, изготовленные с 1 марта 2005 г. по 24 июня 2016 г. Среди них – A5 и Cowin 3. Отзыв начнется 1 ноября.

Возможный дефект топливных насосов автомобилей могут привести к остановке и возникновению опасностей для безопасности, отмечает Xinhua. Все ремонтные работы автопроизводитель проведет бесплатно для владельцев.

Некоторые модели Chery есть среди тех автомобилей, чье производство будет остановлено из-за несоответствия стандартам потребления топлива. Однако у автоконцена уже есть модель, работающая на электрической тяге. Chery eQ входит в топ-20 самых продаваемых автомобилей на электрической тяге.

Самые продаваемые автомобили на электрической тяге

Политика
Новости

Кандидат от «Справедливой России» отказался от участия во втором туре выборов в Хакасии

Ведомости
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Кандидат на пост губернатора Хакасии от «Справедливой России» Андрей Филягин снял кандидатуру с выборов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя его штаба Сергея Воейкова. Причины пока не уточняются.

О том, что Филягин может объявить о снятии с выборов, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе его конкурента, кандидата от КПРФ Валентина Коновалова. Тогда в штабе Филягина заверили газету, что «работают полным ходом». Сам Филягин в понедельник говорил «РИА Новости», что не собирается снимать свою кандидатуру и отказываться от участия во втором туре выборов. «Я продолжаю работать, штаб продолжает работать. Это (информация об отказе от участия во втором туре. – "Ведомости") не соответствует действительности», – сказал тогда Филягин.

Коновалов с выборов сниматься не будет, говорит депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко: «Мы продолжим работать и доведем кампанию до логического завершения. Тут дело Филягина, он внезапно попал в кампанию и так же из нее вышел». По мнению Ющенко, если все соперники Коновалова снимутся, то он сможет набрать более 50% голосов избирателей, которые придут на выборы: «Зачем нам смотреть на других, у нас есть свои задачи и приоритеты, и Коновалов их реализует».

Ранее собеседники «Ведомостей», близкие к Кремлю, говорили, что администрация президента хочет использовать сценарий, чтобы выборы в республике были признаны несостоявшимися. «Либо снимутся все кандидаты, либо останется один Коновалов, который во втором туре не наберет 50%», — говорил бывший федеральный чиновник. Это же подтверждал собеседник, близкий к администрации президента: «В случае если Филягин откажется, Коновалов будет участвовать во втором туре единолично и для победы должен будет набрать более 50% голосов избирателей. Рассчитывают, что он не сможет».

На прошлой неделе Владимир Путин провел один день в Хакасии. «По дороге из Душанбе Владимир Путин совершил остановку в Хакасии, где провел субботний день в тайге с кратким отдыхом», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Первый тур выборов губернатора в Хакасии прошел 9 сентября. В нем принимали участие действующий губернатор Хакасии Виктор Зимин, Филягин, Коновалов, а также директор ООО «Современные технологии» Александр Мяхар. Никто из них не преодолел необходимый для победы порог в 50% голосов. Второй тур должен был пройти 23 сентября, но Зимин отказался от участия.

Ранее ЦИК назначил второй тур на 7 октября. В нем должны были принять участие Филягин и Коновалов. Теперь второй тур может пройти 11 ноября, если с Коноваловым даст согласие на участие в выборах Мяхар, рассказал «Интерфаксу» зампред ЦИК Николай Булаев.

Бизнес
Новости

Орешкин предложил подумать о применении налога для самозанятых к семейному бизнес‍у

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Минэкономразвития предложило подумать о том, чтобы распространить налоговый режим для самозанятых на семейный бизнес. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, передает ТАСС.

Чиновник пояснил, что под этот налог на первом этапе будут попадать только те, кто работает без сотрудников по найму. «Можно подумать, чтобы в этот налоговый режим можно было бы семейному бизнесу входить, так же как самозанятым и индивидуальным предпринимателям без найма. Это можно объединить, я поручу такую историю проработать», — добавил он. Согласно такому налоговому режиму услуги или товары, которые производят физлица, облагаются оборотным налогом в 4%, юрлица — в 6%. Режим не требует отчетности, просто фиксирует сам факт продажи. По мнению Орешкина, при таком подходе будет найдена точка, где семейный бизнес получит «дополнительную ценность и с точки зрения налогов».

Орешкин добавил, что в законодательстве также может появиться понятие «семейный бизнес», если потребуется. Он признал, что присвоение такого статуса — непростая задача и сам статус должен включать некие преференции для предпринимателей. Минпромторг в свою очередь готов рассмотреть варианты господдержки семейного бизнеса в России. «Если будут какие-то идеи помимо тех мер поддержки, которые сегодня есть, мы готовы активно подключиться к рассмотрению этих предложений», — сказал руководитель Минпромторга Денис Мантуров.

Специальный налоговый режим для самозанятых подготовило Министерство финансов совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС). Режим предусматривает уплату 4% с дохода вместо 13% для категории людей, которые оказывают профессиональные услуги или производят товары без найма других сотрудников. Пилот рассчитан на 10 лет и будет запущен в случае принятия закона в четырех регионах — Москве, Московской области, Калужской области и Республике Татарстан с 1 января 2019 г.

Авто
Новости

Hyundai отзовет почти 30 000 автомобилей в России

Ведомости
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Южнокорейская компания Hyundai объявила об отзыве почти 30 000 автомобилей на российском рынке. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Под отзыв попали 28 683 автомобиля марки Hyundai Creta, которые были проданы до 29 ноября 2017 г., уточняется в сообщении. Причина отзыва – возможное некорректное закрепление топливного шланга. Все ремонтные работы будут проводиться бесплатно для владельцев.

В прошлом году Hyundai и Kia объявляли о большой программе отзыва автомобилей из-за дефекта двигателя. Тогда компании планировали отозвать 1,5 млн автомобилей в США и Южной Корее. Впоследствии это сказалось на квартальной прибыли Hyundai, которая упала на 21%.

Hyundai представила новый кроссовер

Политика
Новости

Дело Серебренникова передали в суд

Ведомости
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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении режиссера Кирилла Серебренникова, Софьи Апфельбаум, Юрия Итина и Алексея Малобродского по уголовному делу «Седьмой студии», сообщает пресс-служба ведомства. Дело направлено в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Следователи считают, что обвиняемые с 2011 по 2014 г. похитили часть бюджетных денег, направленных Министерством культуры на финансирование проекта «Платформа» Серебренникова (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По мнению ведомства, фигуранты по указанию режиссера заключили фиктивные договоры от имени «Седьмой студии» с подконтрольными коммерческими организациями. Эти организации должны были выполнять работы в рамках проекта, всего они получили более 133 млн руб. Эти средства «были обналичены и возвращены участникам преступной группы», говорится в сообщении. По данным следователей, деньги Серебренников и другие фигуранты потратили по своему усмотрению.

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование этого дела в середине сентября. Всего по нему проходят шесть человек: Серебренников, экс-директор театра и экс-генпродюсер студии Малобродский, экс-руководитель департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Апфельбаум, экс-гендиректор и главный бухгалтер «Седьмой студии» Итин и Нина Масляева, а также продюсер Екатерина Воронова.

Дело Масляевой выделено в отдельное производство: она признала вину и заключила досудебное соглашение. Воронова покинула Россию — ее дело также выделено в отдельное производство, она объявлена в международный розыск. Все обвиняемые, кроме Малобродского, которого в мае перевели под подписку о невыезде, и Вороновой, — под домашним арестом.

Обыски в «Гоголь-центре»

Бизнес
Новости

Топ-менеджер ВТБ назвал возможный срок закрытия сделки с «Согазом»

Ведомости
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Крупнейшая для России сделка на страховом рынке — объединение «Согаза» и «ВТБ страхования» будет закрыта в ближайший месяц, после одобрения регуляторов. Об этом заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев. Его слова приводит ТАСС.

«Мы не подписали документы, но сделка в финальной стадии завершения. Мы надеемся ее завершить в ближайший месяц при условии, что все регуляторные органы это одобрят», — пояснил Соловьев. Он подчеркнул, что разногласий по стоимости сделки у сторон нет. «Это какая-то ошибка или недоразумение», — добавил первый заместитель руководителя ВТБ.

Руководитель ВТБ Андрей Костин говорил ранее, что закрытие сделки должно произойти до конца сентября. 28 сентября источники «Ведомостей» сообщили, что процесс затягивается, до сих пор не подписано никаких документов. Источник ТАСС, близкий к группе ВТБ, говорил, что у сторон возникли разногласия по цене сделки. Из-за этого подписание юридических документов может затянуться до середины октября, отмечал он.

ВТБ намерен продать 100% компании «ВТБ страхование» группе «Согаз», стороны подписали соглашение на Петербургском международном экономическом форуме. Новая компания будет работать под брендом «Согаз» и станет крупнейшим игроком на страховом рынке в истории: суммарная начисленная премия страхового бизнеса группы «Согаз» и ВТБ в 2017 г. составила около 280 млрд руб., суммарные активы — 550 млрд руб. ВТБ согласно условиям сделки получит 10% акций объединенной компании, а также прибыль в десятки миллиардов рублей.

Недвижимость
Новости

Метро Москвы застрахует свою недвижимость на 1 трлн рублей

Ведомости
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Компания «Росгосстрах» застрахует недвижимое имущество ГУП «Московский метрополитен», говорится в документах, опубликованных на портале госзакупок.

Страховая сумма составляет 1 трлн руб., при этом лимит возмещения по одному страховому случаю - 500 млрд руб. Метрополитен застраховал свое имущество от пожаров, затоплений, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, а также повреждений в результате военных действий. Договор заключается сроком на один год.

«Россгострах» предложил оказать эти услуги за 17,7 млн руб. Однако начальная (максимальная) премия до договору согласно конкурсной документации составляла почти 50 млн руб.

В конкурсе на страхование недвижимости столичного метрополитена также участвовали СК «Стерх», предложившая 18 млн руб., «Согласие» (38,8 млн руб.), «РЕСО-гарантия» (38,9 млн руб.) и «Ингосстрах» (39,2 млн руб.).

«Росгосстрах» уже был страховщиком недвижимого имущества Московского метрополитена - в частности, в 2017 г.

Ответственность метрополитена перед пассажирами застрахована в «Ингосстрахе».

Чем удивили первые станции Большой кольцевой линии метро

Политика
Новости

Директор СВР назвал отравление Скрипалей «грубо сшитой провокацией»

Ведомости
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Ситуация с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании — это «грубо сколоченная, сшитая провокация». Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, передает «Интерфакс».

«Если бы даже перед какой-то спецслужбой стояла такая задача, я имею в виду отравление Скрипалей, то то, как это было сделано, непрофессионально», — подчеркнул Нарышкин.

По его словам, «это была грубо сколоченная, сшитая провокация».

Скрипали были найдены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. Великобритания объявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», и обвинила в этом Россию. Москва причастность к отравлению отвергла.

В сентябре Великобритания назвала имена подозреваемых в отравлении — Руслан Боширов и Александр Петров (британская сторона не исключала, что это псевдонимы). Были опубликованы и их фотографии. В том же месяце люди, представившиеся Бошировым и Петровым, дали интервью телеканалу RT. В нем они рассказали, что являются «бизнесменами средней руки» и что они ездили в Солсбери, чтобы посмотреть достопримечательности.

26 сентября The Insider и Bellingcat сообщили, что нашли человека, похожего на Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Речь идет об Анатолии Чепиге – полковнике ГРУ, получившем звание Героя России.

По данным The New York Times, Скрипаль в интервью журналисту Марку Урбану рассказал, что передал секретной разведывательной службе Великобритании (Secret Intelligence Service, MI6) информацию о «коррупционной схеме» в 1990-е гг., которая «вела» к Николаю Патрушеву, в настоящее время занимающему должность секретаря российского Совбеза.

Недвижимость
Новости

Столичные застройщики получили вдвое больше разрешений на строительство в этом году

Ведомости
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С начала года Москомстройинвест выдал застройщикам 205 заключений о соответствии (ЗОС), дающих право начать продавать квартиры по договорам долевого участия. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2017 г., сообщается на сайте комитета.

«С 1 января 2018 г. к нам поступило 385 заявлений на получение ЗОС. Из них положительное решение было принято по 205 заявкам - по 53% всех заявок», - рассказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, отметив, что положительное заключение выдается на каждое второе заявление. И это «является устойчивой тенденцией».

Однако отказ ведомства в выдаче ЗОС не означает, что застройщики в принципе не смогут получить этот документ. Документы возвращаются строителям на доработку, и после устранения недочетов они снова могут обратиться за получением ЗОС. «Все зависит от их компетентности», - подчеркнул Тимофеев.

Застройщики с 1 января 2017 г., прежде чем открыть продажи строящегося жилья, обязаны получить ЗОС, без которого Росреестр не зарегистрирует первый ДДУ в проекте.

Политика
Новости

Мэр Владивостока уйдет в отставку

Ведомости
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Мэр Владивостока Виталий Веркеенко уходит в отставку с 11 октября. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook. Свое решение он объяснил отсутствием мотивации.

«С 11 октября ухожу с должности главы города по собственному желанию. Есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации», – написал Веркеенко.

Веркеенко – один из возможных претендентов на врио губернатора Приморского края, писало местное издание Primamedia.ru. Однако он в интервью, которое опубликовано на официальном сайте мэрии, заявил, что не хочет быть губернатором. «Если серьезно, то в городе моем очень много дел. Важно довести их до конца. И ситуация, конечно, аховая. <…> Но я же хочу сделать Владивосток процветающим, впахивая за зарплату в 78 000 руб.», – говорил Веркеенко.

Мэром Владивостока Веркеенко стал в декабре 2017 г. по итогам конкурса на замещение этой должности, напоминает Primamedia.ru. До него главой города с 2008 г. был Игорь Пушкарев. В 2016 г. его арестовали по подозрению в коррупции.

Президент России Владимир Путин назначил Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности главы Приморья 26 сентября. Это первый губернатор, который возглавлял четыре региона: помимо Приморья это Амурская область, Сахалин и уже не существующий регион Корякия.

Хозяин Дальнего Востока. Чем известен Олег Кожемяко

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