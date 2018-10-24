Саратов возглавил рейтинг самых «пьющих» городов России

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Пакет «Интерроса» в «Норникеле» увеличился до 34%

Доля «Интерроса» в ГМК «Норильский никель» сейчас составляет около 34%. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал президент «Интерроса» и гендиректор «Норникеля» Владимира Потанин. Накануне рыночная стоимость 34% акций составляла около $9,08 млрд.

«Интеррос» уже владел 34% «Норникеля» по состоянию на середину мая. До этого уровня доля «Интерроса» выросла, когда подконтрольная ему компания Whiteleave купила 2,1% акций «Норникеля» у Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова за $772,3 млн. Сделку оспорил второй крупнейший акционер «Норникеля» (27,8%) – UC Rusal, подконтрольный Олегу Дерипаске. Он увидел в сделке нарушение акционерного соглашения от 2012 г. Высокий суд Лондона аннулировал сделку. И Whiteleave пришлось вернуть 2,1% акций «Норникеля» прежнему владельцу – Crispian.

Как пояснил Потанин в интервью, он по-прежнему заинтересован в увеличении своей доли в «Норникеле» — просто теперь решает этот вопрос «другим способом»: скупая акции с рынка.

«Для меня логично деньги, которые получены в качестве дивидендов — кстати, довольно высоких, — реинвестировать в «Норникель»», — пояснил Потанин. Сумма вложений, по его словам, будет зависеть «от ряда факторов, например, от появления альтернативных проектов и конъюнктуры рынка металлов». Увеличение доли Потанин объяснил стремлением увеличить доходность: «Я много работаю в «Норникеле» и хочу от этого много зарабатывать».

Потанин также сообщил, что может предложить UC Rusal обсудить дивидендную политику компании после того, как у Дерипаски «минует острая фаза» из-за введенных против него санкций США. «Вернусь с вопросом о том, чтобы сбалансировать на ближайшие годы график выплаты дивидендов с графиком инвестиций», — рассказал он. Действующие сейчас принципы расчета, по оценкам Потанина, допускают «резкие перепады». «Я предложу как минимум их сгладить, чтобы небольшие дивиденды за одни периоды могли компенсироваться высокими после прохождения инвестиционных пиков», — отметил он.

Свои нынешние отношения с Дерипаской Потанин описывает в спортивной терминологии: «Мне никогда не нравились поединки с травмированными соперниками», имея в виду санкции США. К острым вопросам президент «Норникеля» намерен вернуться позже. «В такой ситуации без нужды стоит воздержаться от постановки трудных вопросов к бизнесмену, который волею судьбы оказался твоим партнером, вне зависимости от того, нравится он тебе или нет. Потому что это может быть воспринято и будет воспринято как попытка добивать раненого. Поправится, тогда поговорим», — пояснил Потанин.