Вице-мэра Сочи арестовали по делу о превышении полномочий

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Управление Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило дело против вице-мэра Сочи Ивана Бомбергера. Об этом сообщается на сайте управления ведомства.
Бомбергер подозревается в преступлении по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (превышение должностных полномочий). Он арестован.
По версии следствия, Бомбергер без законных оснований выдал разрешение на строительство многоквартирного жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередачи, «создав угрозу возникновения чрезвычайной ситуации и прекращения подачи электроэнергии».
В Сочи и Туапсинском районе Краснодарского края 24–25 октября выпала месячная норма осадков, что привело к сходу селей, обрушению мостов, затоплению дорог и населенных пунктов, задержке поездов. В регионе ввели режим ЧС.
На заседании правительства 25 октября премьер-министр Дмитрий Медедев назвал ситуацию на Кубани «серьезным стихийным бедствием» и сообщил, что в край вылетел министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев. Медведев призвал членов правительства «посмотреть как вопросы социальной поддержки, так и технологический вопросы, включая восстановление газоснабжения, восстановления дорог и мостов».
Николай Хижняк / РИА Новости
В Сочи и Туапсинском районе Краснодарского края в течение 24 октября выпала месячная норма осадков – 116 мм при месячной норме около 115-120 мм
1/9
instagram.com/sochi_online_2.0
Сильные ливни привели к сходу селей, обрушению мостов, затоплению дорог и населенных пунктов
2/9
instagram.com/all.khasavyurt
Движение по федеральной трассе А-147 в районе Сочи прервано из-за обрушения моста через реку Макопсе. Мост обрушился из-за аномального паводка. Восстановление движения по трассе может занять до двух суток, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи
3/9
twitter.com/typodar
Железнодорожное сообщение с Сочи также прервано из-за повреждения путей. Как сообщило управление МЧС по Краснодарскому краю, из-за схода селей нарушено движение на участке Туапсе — Кривенковская . Задерживаются по меньшей мере 15 поездов, уточнила РЖД. Железнодорожное движение на участке прекратилось днем в среду, 24 октября
4/9
instagram.com/all.khasavyurt
В Туапсинском и Апшеронском районах введен режим чрезвычайной ситуации, в Сочи объявлено штормовое предупреждение. По данным МЧС, всего в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах подтоплено 1662 дома, нарушено энергоснабжение в 2720 домах. Два поселка в Сочи – Хобза и Горное Лоо – остались без воды. Кроме того, в Сочи из-за резкого подъема воды в реке Западный Дагомыс поврежден газопровод, 320 жилых домов остались без газа
5/9
Кубанские новости
Сильные ливни спровоцировали сели и наводнение в некоторых поселках Большого Сочи – от прибрежной части отрезаны населенные пункты Марьино и Наджиго, Калеж, Лыготх, передает «Интерфакс». На дороге в населенный пункт Наджиго смыло 300 м дороги
6/9
instagram.com/all.khasavyurt
В Туапсинском районе из-за сильных дождей также обвалился автомобильный мост. В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Кубани сообщили ТАСС, что из-за обрушения закрыта дорога, которая связывает столицу Адыгеи Майкоп с черноморским побережьем
7/9
instagram.com/tati_avorgan
В Туапсинском районе сотрудники МЧС эвакуировали 460 человек. Два человека погибли, два пострадали, еще один пропал без вести
8/9
instagram.com/all.khasavyurt
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал обстановку в районе «в целом стабильной», по его словам, все системы оповещения сработали заблаговременно. Он добавил, что оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Власти Сочи решают вопрос обеспечения жителей подтопленных поселков всем необходимым, запас продуктов в городе есть, сообщил «Интерфакс-Юг» начальник управления потребительского рынка и услуг Андрей Никончук. По его словам, информации о повышенном спросе и завышенных ценах на резиновую обувь пока не поступало
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Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд обсудили по телефону ситуацию вокруг убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкоджи. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Разговор состоялся по инициативе саудовской стороны. Лидеры стран обсудили дальнейшее двустороннее сотрудничество, включая энергетическую сферу, и обменялись мнениями по сирийской проблематике и положению дел в ближневосточном регионе. Король Салман подтвердил приглашение Путину посетить Саудовскую Аравию.
Хашкоджи был убит 2 октября в консульстве Саудовской Аравии в Турции. Изначально саудовские власти отрицали факт смерти журналиста, однако 20 октября генпрокурор страны сообщил, что Хашкоджи погиб в результате драки в здании консульства в Стамбуле. Эр-Рияд подчеркивал, что ответственность за убийство несут исключительно участники конфликта. Власти страны объявили о задержании 18 подозреваемых, своих постов лишились генерал разведки Ахмед Ассири и советник кронпринца Суд аль-Кахтани, кроме того, было объявлено о реформе разведслужбы.
Хашкоджи известен как критик властей Саудовской Аравии. В сентябре 2017 г. он переехал в США, где вел колонку в The Washington Post. В своих материалах он открыто выступал против Мухаммеда ибн Салмана.
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Против соучредителя и гендиректора одного из крупнейших производителей российских компьютеров и серверов ООО «Депо электроникс» (торговая марка Depo Computers) Алексея Ирисова возбудили уголовное дело, сообщает «Коммерсантъ».
По его данным, дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (особо крупное мошенничество). Гендиректор компании задержан, пишет газета, и 26 октября следствие попросит Тверской суд его арестовать.
По предварительным данным издания, Ирисова подозревают в хищении денег при исполнении одного из контрактов.
В базе судебных дел есть карточка, в которой говорится, что 26 октября в 10.00 пройдет заседание Тверского районного суда по избранию меры пресечения для Ирисова А. А., которому вменяется ч. 4 ст. 159 УК.
Как пишет «Коммерсантъ», Depo Computers по итогам II квартала 2018 г. занимала пятое место по поставкам настольных персональных компьютеров в России. Лидером по отгрузкам за этот период стала HP, далее шли Lenovo, Acer, iRU.
Одним из последних проектов компании — он анонсировался 17 октября — стал запуск производства российских серверных материнских плат в инновационном кластере GS Group «Технополис GS» в городе Гусев Калининградской области, пишет издание. В GS Group не стали комментировать возможное влияние уголовного дела на договоренности.
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Дорожное сообщение с Сочи планируется полностью восстановить в воскресенье, сообщает Росавтодор. «При благоприятных погодных условиях и дальнейшем снижении уровня воды в реке специалисты рассчитывают обеспечить проезд через мост в пос. Макопсе в реверсивном режиме уже в субботу, 27 октября, а открыть движение в полном объеме – в воскресенье, 28 октября», – говорится в сообщении.
В среду ливни в Краснодарском крае привели к сходу селей, обрушению мостов, затоплению дорог и населенных пунктов. Из-за наводнения было прервано железнодорожное сообщение в сторону Сочи. А из-за разрушения моста на участке федеральной трассы Джубга – Сочи было прекращено автомобильное сообщение.
Сейчас проезд по федеральной трассе закрыт. Движение транспорта организовано по временной схеме: выделено два участка для разворота на 81-м км в районе пос. Магри и 98-м км в пос. Аше.
Ранее РЖД сообщала, что на восстановление железнодорожной инфраструктуры может потребоваться до трех суток. Компания предложила пассажирам задержанных поездов компенсации, в том числе возможность добраться до места назначения на самолете.
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Акции Twitter дорожают на Нью-Йоркской фондовой бирже, свидетельствуют данные торговой площадки. Рост акций компании в четверг достигал 22% к закрытию предыдущих торгов, стоимость бумаг доходила до $33.67. К 20.40 мск акции торгуются по цене $31,18 (+13%).
В четверг компания Twitter, владеющая одноименным сервисом микроблогов, опубликовала отчетность, в которой зафиксирован рост прибыли и выручки в III квартале 2018 г. Выручка Twitter увеличилась к аналогичному прошлогоднему периоду на 29% до $758 млн, прибыль составила $106 млн против убытка в $21 млн год назад.
В то же время число активных пользователей Twitter в месяц сократилось до 326 млн по сравнению с 335 млн в предыдущем квартале.
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Пассажирам задержанных в Краснодарском крае поездов предлагается несколько вариантов действий, говорится в сообщении ОАО «Российские железные дороги». Пассажиры могут продолжить поездку после открытия движения. В этом случае на время ожидания им будут бесплатно предоставлены места в гостиницах. Второй вариант — добраться до места назначения на самолете за счет «дочки» РЖД — Федеральной пассажирской компании.
Если ни один из этих вариантов не подходит, пассажиры могут вернуть билеты без удержания комиссии и с начислением бонусных баллов (6000 баллов). Пассажиры, которые приобрели билеты и еще не выехали к месту назначения, также могут без оплаты специального сбора вернуть или переоформить проездной документ.
В среду, 24 октября, в Сочи и Туапсинском районе выпала месячная норма осадков. В Краснодарском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации. Ливни привели к сходу селей, обрушению мостов, затоплению дорог и населенных пунктов. Из-за наводнения прервано железнодорожное сообщение в сторону Сочи, задерживается несколько десятков поездов. Также из-за обрушения моста прервано автомобильное сообщение между Туапсе и Лазаревским районом Сочи. В городе поврежден газопровод.
По прогнозам РЖД, на восстановление железнодорожной инфраструктуры может потребоваться до трех суток. Для ликвидации последствий стихии отправлены противоразмывные и восстановительные поезда с щебнем, бутовым камнем и необходимой техникой. На месте работают около 300 железнодорожников.
Рухнувшие мосты и затопленные поселки. Последствия ливней в Сочи
Николай Хижняк / РИА Новости
В Сочи и Туапсинском районе Краснодарского края в течение 24 октября выпала месячная норма осадков – 116 мм при месячной норме около 115-120 мм
1/9
instagram.com/sochi_online_2.0
Сильные ливни привели к сходу селей, обрушению мостов, затоплению дорог и населенных пунктов
2/9
instagram.com/all.khasavyurt
Движение по федеральной трассе А-147 в районе Сочи прервано из-за обрушения моста через реку Макопсе. Мост обрушился из-за аномального паводка. Восстановление движения по трассе может занять до двух суток, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи
3/9
twitter.com/typodar
Железнодорожное сообщение с Сочи также прервано из-за повреждения путей. Как сообщило управление МЧС по Краснодарскому краю, из-за схода селей нарушено движение на участке Туапсе — Кривенковская . Задерживаются по меньшей мере 15 поездов, уточнила РЖД. Железнодорожное движение на участке прекратилось днем в среду, 24 октября
4/9
instagram.com/all.khasavyurt
В Туапсинском и Апшеронском районах введен режим чрезвычайной ситуации, в Сочи объявлено штормовое предупреждение. По данным МЧС, всего в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах подтоплено 1662 дома, нарушено энергоснабжение в 2720 домах. Два поселка в Сочи – Хобза и Горное Лоо – остались без воды. Кроме того, в Сочи из-за резкого подъема воды в реке Западный Дагомыс поврежден газопровод, 320 жилых домов остались без газа
5/9
Кубанские новости
Сильные ливни спровоцировали сели и наводнение в некоторых поселках Большого Сочи – от прибрежной части отрезаны населенные пункты Марьино и Наджиго, Калеж, Лыготх, передает «Интерфакс». На дороге в населенный пункт Наджиго смыло 300 м дороги
6/9
instagram.com/all.khasavyurt
В Туапсинском районе из-за сильных дождей также обвалился автомобильный мост. В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Кубани сообщили ТАСС, что из-за обрушения закрыта дорога, которая связывает столицу Адыгеи Майкоп с черноморским побережьем
7/9
instagram.com/tati_avorgan
В Туапсинском районе сотрудники МЧС эвакуировали 460 человек. Два человека погибли, два пострадали, еще один пропал без вести
8/9
instagram.com/all.khasavyurt
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал обстановку в районе «в целом стабильной», по его словам, все системы оповещения сработали заблаговременно. Он добавил, что оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Власти Сочи решают вопрос обеспечения жителей подтопленных поселков всем необходимым, запас продуктов в городе есть, сообщил «Интерфакс-Юг» начальник управления потребительского рынка и услуг Андрей Никончук. По его словам, информации о повышенном спросе и завышенных ценах на резиновую обувь пока не поступало
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Главный редактор интернет-издания «Медуза» Иван Колпаков временно отстранен от должности в связи с обвинениями в неподобающем поведении. Об этом на своей странице в Facebook сообщила гендиректор и учредитель «Медузы» Галина Тимченко.
«Главного редактора "Медузы" Ивана Колпакова обвинили в неподобающем поведении. Произошло это в выходные. Человек, выдвинувший обвинения против Ивана, в "Медузе" не работает», – написала Тимченко.
По ее словам, редакция обсудила ситуацию, а Колпаков в свою очередь попросил временно снять с него обязанности главреда до рассмотрения инцидента советом директоров издания. «Пока исполнять обязанности главного редактора "Медузы" снова буду я», – отметила Тимченко.
Сам Колпаков сообщил на своей странице в Facebook, что до заседания совета директоров комментировать ситуацию не будет. По словам источников BBC, инцидент произошел на вечеринке после общей конференции «Медузы» в октябре 2018 г. в Риге. По данным BBC, речь идет о жене одного из сотрудников. Сотрудник рассказал об этом случае коллегам. Колпаков попытался назвать произошедшее «плохой шуткой», говорят источники BBC.
«Медуза» была запущена в октябре 2014 г., редакция находится в Латвии. Тимченко основала «Медузу» после ухода с поста главреда Lenta.ru — решение о ее увольнении принял владелец издания Александр Мамут. Вслед за Тимченко из Lenta.ru ушли десятки сотрудников, некоторые, в том числе Колпаков, впоследствии перешли в «Медузу». В 2016 г. Колпаков стал главным редактором издания, Тимченко осталась генеральным директором и учредителем компании Meduza Project.
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Крупнейшие российские компании нефтегазового и других секторов интересуются реализацией проектов в Индонезии. Об этом сообщил замминистра энергетики Анатолий Яновский на встрече с зампредседателя совета представителей регионов Индонезии Ноно Сампоно.
«Интерес к развитию сотрудничества с индонезийскими партнерами выражают нефтегазовые компании «Роснефть», «Газпром нефть», «Зарубежнефть», «Газпром», «Новатэк», «Лукойл», а также электроэнергетические «Интер РАО», Объединенная двигателестроительная корпорация, «Силовые машины», «Русгидро», а также «Хевел»», – сказал Яновский (его слова приводит пресс-служба Минэнерго).
По его словам, российские корпорации изучают возможность участия в нефтегазовых проектах, строительстве новых и расширении существующих энергетических объектов в Индонезии в качестве генподрядчиков и поставщиков основного оборудования.
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Седьмой год подряд первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых телеактрис мира по версии журнала Forbes заняла София Вергара, исполнительница одной из главных ролей в сериале «Американская семейка» (Modern Family). За период с 1 июня 2017 г. по 1 июня 2018 г. она, по оценке Forbes, заработала $42,5 млн.
Второе место у Кейли Куоко из «Теории большого взрыва», получившей, по оценке Forbes, за год $24,5 млн. Ее коллеги по сериалу — Джим Парсонс, Джонни Галэки, Саймон Хелберг и Кунал Найяр — заняли четыре первых места в рейтинге самых высокооплачиваемых телеактеров мира, который Forbes опубликовал накануне. Как отмечает издание, Парсонс, четвертый год подряд возглавивший список, заработал $26,5 млн за период с 1 июня 2017 г. по 1 июня 2018 г.
Замыкает тройку лидеров Эллен Помпео, известная по роли в сериале «Анатомия страсти». Ее годовой доход журнал оценил в $23,5 млн. Четвертое место заняла Маришка Харгитей («Закон и порядок. Специальный корпус», $13 млн), пятое — Джули Боуэн («Американская семейка», $12,5 млн).
В список десяти самых высокооплачиваемых телеактрис мира также вошли Маим Бялик («Теория большого взрыва», $12 млн), Мелисса Рауш («Теория большого взрыва», $12 млн), Керри Вашингтон («Скандал», $11 млн), Клэр Дэйнс («Родина», $9 млн) и Поли Перретт («Морская полиция: Спецотдел», $8,5 млн).
В общей сложности десять самых высокооплачиваемых телеактрис мира за период с 1 июня 2017 г. по 1 июня 2018 г. заработали $168,5 млн по сравнению с $156,5 млн за предыдущий период, подсчитал Forbes. Из списка выбыли три актрисы — Робин Райт, Минди Калинг и Приянка Чопра.
При составлении рейтинга Forbes сравнивал доходы актрис до вычета налогов, платы агентам, менеджерам и адвокатам. Данные о прибыли основывались на информации Nielsen, Box Office Mojo и IMDB, а также на интервью с представителями отрасли.
10 самых высокооплачиваемых российских знаменитостей
Андрей Гордеев / Ведомости
Хоккеист Александр Овечкин – $14,5 млн
1/10
Максим Стулов / Ведомости
Музыкант Сергей Шнуров (группировка «Ленинград») – $13,9 млн
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Арбитражный суд Москвы принял заявление Транскапиталбанка с требованием признать банкротом АО «Группа Эксперт» — структуру медиахолдинга, издающую журналы «Эксперт» и «Российский репортер». Это следует из судебной базы данных.
На 22 октября назначено первое заседание. Как сообщилРБК руководитель юридического департамента «Эксперта» Александр Попцов, в этот день суд лишь изучит обоснованность заявления о признании должника банкротом. От дальнейших комментариев он отказался.
В Транскапиталбанке не прокомментировали поданное заявление.
Как следует из материалов «Федресурса» (федерального реестра юридических значимых сведений), заявления о банкротстве медиахолдинга планируют подать также АО «ПК «Пушкинская площадь» и два физических лица.
Транскапиталбанк ранее выиграл у медиахолдинга два суда — на 20 и 15 млн руб. По первому иску суд постановил взыскать в пользу кредитной организации 1,42% акций, а по второму — более 1 млн экземпляров журналов «Эксперт» и «Русский репортер» за 2013 г. — они находились в залоге у банка.
Бизнес
Новости
РФПИ раскрыл размер инвестиций Саудовской Аравии в Российско-китайский фонд
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Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) вложит в Российско-китайский инвестфонд (РКИФ) $500 млн. В результате общий капитал под управлением РКИФа вырастет до $2,5 млрд. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
После сделки фонд будет переименован в Российско-китайско-саудовский фонд. Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев говорил, что фонд видит «много проектов, которые можно сделать вместе с Саудовской Аравией».
РКИФ создан РФПИ и China Investment Corporation в 2012 г. Вклад обеих сторон составляет по $1 млрд. Таким образом, сейчас РКИФ управляет инвестициями в $2 млрд. Фонд занимается развитием двусторонних экономических, торговых и инвестиционных отношений между Россией и Китаем.
С момента создания РКИФ инвестировал и одобрил более 25 проектов. Инвестиции были направлены в инфраструктуру, лесную промышленность, потребительский сектор, финансовый сектор, информационные технологии и другие сферы. Сейчас в активной проработке РКИФа находится более 20 проектов стоимостью свыше $1 млрд.
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Турция в октябре 2019 г. получит от России полк зенитных ракетных комплексов С-400 в составе командного пункта (КП) полка и двух дивизионов по восемь пусковых установок в каждом, сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.
«Уже в марте – мае следующего года все составные части КП полка и двух дивизионов должны быть выставлены на специальных технологических площадках на полигоне Капустин Яр, в мае – августе на технике должны быть проведены стыковочно-настроечные работы, после чего она будет передана концерну «Алмаз-Антей» для последующей отгрузки в октябре в Турцию», – сказал собеседник агентства.
По его словам, «сроки очень жесткие с учетом одновременно выполняемых работ по изготовлению элементов второго полкового комплекта С-400 для Китая».
Ранее власти США предупреждали Турцию, что в случае приобретения российских комплексов ПВО против страны будут введены санкции, а контракт на поставку американских истребителей F-35 может быть окончательно разорван.
Согласно закону «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) власти США могут ввести санкции против любой организации или лица, которые проведут «существенные» сделки с предприятиями российского оборонного сектора. В сентябре минфин США впервые воспользовался этим правом, введя санкции против закупочной структуры минобороны Китая – департамента разработки оборудования Центральной военной комиссии (ДРО ЦВК) и его директора Ли Шанфу за покупку российских С-400 и истребителей Су-35. Санкции запрещают любые долларовые транзакции в пользу попавшей под них структуры.
Как прошли военные маневры «Восток-2018» в Забайкальском крае
Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Президент России Владимир Путин на основном этапе военных маневров российских и китайских вооруженных сил «Восток-2018» на полигоне Цугол
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Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Боевая техника России и Китая во время учений
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Министерство обороны Российской Федерации
Колесная САУ на базе БМП ZBL-09 на военном параде в рамках «Восток-2018»
3/20
Министерство обороны
Основные боевые танки Китая Тип-99 во время учений
4/20
Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Министр обороны Сергей Шойгу и президент Владимир Путин
5/20
Министерство обороны
Военные маневры российских и китайских вооруженных сил
6/20
Министерство обороны
Запуск беспилотника с руки российским военным
7/20
Министерство обороны
Боевая машина пехоты (БМП 2)
8/20
Министерство обороны
Ка-52 «Аллигатор» – российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения