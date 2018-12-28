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В Крыму построили заграждение на границе с Украиной

На севере Крыма построили заграждение на участке российско-украинской границы, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу крымского пограничного управления ФСБ.

«Завершилось плановое строительство рубежа инженерно-технических сооружений и настройка сложнейшей системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка (граница с Украиной – "Ведомости")», – уточнили в ФСБ. Реализация проекта строительства заграждения началась еще в 2015 г. На сегодня комплекс охранной сигнализации введен в эксплуатацию.

«Рубеж инженерных сооружений состоит из нескольких типов заграждения протяженностью более 60 км», – отметили в ФСБ. На заграждении установлены сотни датчиков, системы видеонаблюдения, в том числе тепловизионная аппаратура для контроля на местности в темное время суток и в условиях плохой видимости. На российско-украинской границе также установлены два сигнализационных комплекса. Специальные вибрационные датчики при приближении нарушителя к ограждению передают данные об этом в виде сигнала тревоги, в свою очередь радиолучевые датчики включают видеокамеры с возможностью ночного видения и передают видеотрансляции.

Заграждение было построено с целью пресекать попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп с украинской стороны, передачи через границу оружия, боеприпасов и контрафактной продукции.