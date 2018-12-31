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Судьба 79 человек остается неизвестной после взрыва газа в Магнитогорске

Три человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске, судьба еще 79 остается неизвестной. Об этом сообщил журналистам заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов.

«Прописано в этом подъезде 110 человек, из завалов было извлечено трое живых и три погибших, по остальным непонятна судьба пока 79 человек», — цитирует Климова ТАСС.

Взрыв бытового газа произошел утром 31 декабря на втором этаже девятиэтажного дома и привел к обрушению подъезда. Жильцы двух соседних подъездов эвакуированы, всего в доме 12 подъездов, в которых проживают 1100 человек. Во временном размещении нуждаются 300 человек. Сейчас идет разбор завалов. Оперативный штаб возглавил губернатор региона Борис Дубровский.