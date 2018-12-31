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Власти уточнили информацию о погибших при обрушении дома в Магнитогорске

Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло до четырех, сообщается в Telegram-канале губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

По уточненным данным, в разрушенном подъезде были прописаны 111 человек, еще девять снимали там жилье. Сейчас известна судьба 52 жильцов: четверо погибли, 16 эвакуированы, четверо госпитализированы, 28 человек вышли на связь. С оставшимися 68-ю жильцами подъезда связаться пока не удалось.

Утром 31 декабря на втором этаже девятиэтажного дома в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа. В результате полностью разрушился один из 12 подъездов. На месте продолжается разбор завалов. Оперативный штаб возглавил губернатор региона. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК).

По поручению президента Владимира Путина в Магнитогорск вылетели министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев.

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки