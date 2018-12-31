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СМИ сообщили о вылете Путина в Магнитогорск

Президент Владимир Путин в час дня по московскому времени вылетел из Сочи в Магнитогорск, сообщает челябинский портал «74.ру» со ссылкой на работников больницы, куда доставили пострадавших в результате обрушения многоэтажки. По данным портала, медикам об этом рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова, прибывшая в город.

Информацию подтверждает магнитогорский портал «Верстов.Инфо» со ссылкой на собственные источники. Telegram-канал Daily Storm сообщает, что в Магнитогорск уже прибыл пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Утром 31 декабря в девятиэтажном доме в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа, в результате был разрушен один из 12 подъездов. Власти подтвердили гибель четырех человек. По уточненным данным, неизвестной остается судьба 38 человек. Об этом сообщил журналистам мэр Магнитогорска Сергей Бердников.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утром ввел режим чрезвычайной ситуации в Магнитогорске, а позже распространил его на территорию всего региона. На место происшествия прибыл глава МЧС Евгений Зиничев.

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки