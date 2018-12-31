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Путин прибыл в Магнитогорск в связи со взрывом газа в многоэтажке

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Президент Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, передает «РИА Новости». Глава государства в понедельник экстренно вылетел из Сочи в Челябинскую область, где рано утром произошло обрушение многоэтажного дома из-за взрыва бытового газа. Предполагается, что Путин в Магнитогорске встретится с пострадавшими и руководством региона.

Также в Магнитогорск вылетел председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Ранее в город прибыли министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев.

Утром 31 декабря в девятиэтажном доме в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа, в результате был разрушен один из 12 подъездов. Существует угроза дальнейшего обрушения.

Власти подтвердили гибель четырех человек. Судьба 35 жильцов дома остается неизвестной, сообщил журналистам представитель МЧС. По его словам, пять человек находятся в больницах в разной степени тяжести.

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки

Политика
Новости

СМИ сообщили о вылете Путина в Магнитогорск

Ведомости
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Президент Владимир Путин в час дня по московскому времени вылетел из Сочи в Магнитогорск, сообщает челябинский портал «74.ру» со ссылкой на работников больницы, куда доставили пострадавших в результате обрушения многоэтажки. По данным портала, медикам об этом рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова, прибывшая в город.

Информацию подтверждает магнитогорский портал «Верстов.Инфо» со ссылкой на собственные источники. Telegram-канал Daily Storm сообщает, что в Магнитогорск уже прибыл пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Утром 31 декабря в девятиэтажном доме в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа, в результате был разрушен один из 12 подъездов. Власти подтвердили гибель четырех человек. По уточненным данным, неизвестной остается судьба 38 человек. Об этом сообщил журналистам мэр Магнитогорска Сергей Бердников.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утром ввел режим чрезвычайной ситуации в Магнитогорске, а позже распространил его на территорию всего региона. На место происшествия прибыл глава МЧС Евгений Зиничев.

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки

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Бизнес
Новости

В центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton

Ведомости
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В ночь на 31 декабря в Москве ограбили магазин Louis Vuitton, расположенный на улице Большая Дмитровка, ведется поиск злоумышленника, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Сообщение об ограблении поступило в полицию в 8.30 мск, рассказал собеседник агентства. По его словам, охранник в 8.10 мск пришел на работу и обнаружил, что магазин открыт, а денежные средства пропали. Точную сумму представитель МВД назвать затруднился.

По словам источника «РИА Новости» в правоохранительных органах, из магазина похищены 7 млн руб.

Финансы
Новости

Нефть марки Brent подорожала на 1,5%

Ведомости
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Стоимость нефти марки Brent в первой половине дня 31 декабря выросла почти на 1,5%, свидетельствуют данные торгов. В 13.29 мск баррель Brent на Интерконтинентальной бирже стоил $54, подорожав на 1,48%. Нефть марки WTI подорожала на 1,11% до $45,8 за баррель.

В прошлый понедельник, 24 декабря, стоимость нефти марки Brent упала более чем на 6% и впервые с августа 2017 г. опустилась ниже $51 за баррель. Нефть WTI впервые с лета прошлого года преодолела отметку в $43, подешевев более чем на 7%.

Негативное влияние на нефтяные цены в последние дни оказывало решение Федеральной резервной системы США повысить базовую ставку, считает главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. ФРС на последнем в этом году заседании, проходившем 18–19 декабря, ожидаемо повысила базовую процентную ставку до 2,25–2,5%. Это уже четвертое повышение в текущем году.

Опрошенные ведомостями эксперты называли в качестве причин снижения цен на нефть рост запасов на мировых рынках и снижение ожиданий по росту спроса в 2019 г. из-за нестабильности мировой экономики.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Политика
Новости

В Москве задержали американца по подозрению в шпионаже

Ведомости
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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Москве по подозрению в шпионаже гражданина США Пола Уилана. Об этом сообщил журналистам центр общественных связей ФСБ.

Уилан был задержан 28 декабря «при проведении шпионской акции», сообщила спецслужба. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении американца уголовное дело по статье 276 УК (шпионаж).

Другие подробности пока не приводятся. В ФСБ отметили, что сейчас проводятся следственные действия.

Политика
Новости

Власти уточнили информацию о погибших при обрушении дома в Магнитогорске

Ведомости
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Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло до четырех, сообщается в Telegram-канале губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

По уточненным данным, в разрушенном подъезде были прописаны 111 человек, еще девять снимали там жилье. Сейчас известна судьба 52 жильцов: четверо погибли, 16 эвакуированы, четверо госпитализированы, 28 человек вышли на связь. С оставшимися 68-ю жильцами подъезда связаться пока не удалось.

Утром 31 декабря на втором этаже девятиэтажного дома в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа. В результате полностью разрушился один из 12 подъездов. На месте продолжается разбор завалов. Оперативный штаб возглавил губернатор региона. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК).

По поручению президента Владимира Путина в Магнитогорск вылетели министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев. 

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки

Политика
Новости

Судьба 79 человек остается неизвестной после взрыва газа в Магнитогорске

Ведомости
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Три человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске, судьба еще 79 остается неизвестной. Об этом сообщил журналистам заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов.

«Прописано в этом подъезде 110 человек, из завалов было извлечено трое живых и три погибших, по остальным непонятна судьба пока 79 человек», — цитирует Климова ТАСС. 

Взрыв бытового газа произошел утром 31 декабря на втором этаже девятиэтажного дома и привел к обрушению подъезда. Жильцы двух соседних подъездов эвакуированы, всего в доме 12 подъездов, в которых проживают 1100 человек. Во временном размещении нуждаются 300 человек. Сейчас идет разбор завалов. Оперативный штаб возглавил губернатор региона Борис Дубровский.

Бизнес
Новости

Строителям метро в Петербурге выплатили долги по зарплате

Ведомости
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Правительство Санкт-Петербурга совместно с городским управлением Федеральной службы судебных приставов и прокуратурой организовали мероприятия по выплате заработной платы сотрудникам «Метростроя» и его субподрядных организаций. Об этом сообщается на сайте администрации Петербурга. В субботу, 29 декабря, компании были перечислены 524 млн руб., из них 245 млн зачислили на банковские карточки работников, говорится в сообщении.

Кроме того, была погашена задолженность перед сотрудниками СМУ-13 на общую сумму 55 млн руб. «В итоге, на сегодняшний день полностью погашена задолженность по заработной плате перед сотрудниками и субподрядчиками ОАО «Метрострой», — говорится в сообщении администрации.

В среду, 26 декабря, около 30 рабочих подрядчика «Метростроя» в Санкт-Петербурге спустились в шахту недостроенной станции «Театральная» и объявили голодовку из-за долгов по зарплате. Компания сообщила, что не может погасить задолженность, потому что ожидает оплаты работ на 1 млрд руб., которые сдала городскому комитету по развитию транспортной инфраструктуры.

Комитет в ответ сообщил, что принял у «Метростроя» работы на сумму более 750 млн руб., так что средства на покрытие долгов по зарплате у подрядчика есть.

Политика
Новости

Медведев назначил нового заместителя министра строительства

Ведомости
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Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Максима Егорова заместителем министра строительства и ЖКХ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Егоров ранее занимал должность советника министра строительства, а до прихода в Минстрой был советником губернатора Тюменской области.

На новой должности Егоров будет курировать работу департаментов ЖКХ и городской среды, заниматься нормативно-правовым регулированием в сфере ЖКХ, курировать вопросы государственно-частного партнерства в ЖКХ, а также управления капитального ремонта, ликвидации аварийного жилого фонда, модернизации коммунального комплекса страны. Об этом сообщается на сайте Минстроя.

Кроме того, новый замминистра будет отвечать за взаимодействие с государственной корпорацией «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Финансы
Новости

Суд принял к производству иск Промсвязьбанка к бывшим руководителям

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Промсвязьбанка, который требует взыскать с бывших основных владельцев банка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых и экс-руководства более 282 млрд руб. Предварительное судебное заседание назначено на 21 февраля, следует из картотеки дел. В качестве ответчиков в иске указаны 12 физических лиц и нидерландская компания Promsvyaz Capital B.V. Третьими лицами привлечены Центробанк и Агентство по страхованию вкладов.

Промсвязьбанк оценил долю каждого из братьев Ананьевых и компании Promsvyaz Capital B. V. в нанесенном ему ущербе в 88 млрд руб., говорится в исковом заявлении, с которым ранее ознакомились «Ведомости». Взыскать с каждого он просит в пределах 282,2 млрд руб. (ответственность всех ответчиков солидарная).

В иске также указано, что ответственность за убытки несут члены правления и любые лица, в том числе не входящие в органы правления, но имевшие полномочия действовать от лица банка и имевшие возможность формировать волю банка.

Промсвязьбанк с декабря 2017 г. проходил санацию через созданный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. Сейчас банк передан в Росимущество, на его базе создается опорный банк для осуществления операций, связанных с гособоронзаказом и крупными госконтрактами.

Политика
Новости

Time узнал о посредничестве экс-офицера ГРУ между Дерипаской и Манафортом

Ведомости
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Посредником между руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом и российским бизнесменом Олегом Дерипаской был бывший офицер ГРУ Виктор Бояркин, попавший в декабре под санкции США, пишет журнал Time. Факт вмешательства России в выборы президента США отвергают и Белый дом, и российские власти. Бояркин заявил изданию, что не работает на Дерипаску с 2016 г.

Журнал ссылается на результаты собственного расследования, которое велось несколько месяцев. Имя Бояркина журналисты узнали в апреле, а в октябре встретились с ним на конференции в Греции, организованной бывшим президентом РЖД, соучредителем исследовательского института «Диалог цивилизаций» Владимиром Якуниным, следует из материала. По данным Time, Бояркин исполнял роль связующего звена между Дерипаской и Манафортом. Издание ссылается на некие судебные документы, согласно которым Манафорт задолжал Дерипаске некоторую сумму денег, а Бояркин работал на российского бизнесмена.

Бояркин подтвердил журналистам, что знаком с Манафортом с 2006 г., и рассказал, что ему было поручено добиться от него выплаты долга. При этом, как пишет Time со ссылкой на Бояркина, он отказался что-либо рассказывать сотрудникам спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство России в выборы.

Кроме того, по данным журнала, в санкционном списке минфина США от 19 декабря указывалось, что Дерипаска и Бояркин «были вовлечены в предоставление российской финансовой поддержки черногорской политической партии перед выборами в Черногории в 2016 г.». Россия неоднократно отвергала обвинения в причастности к попытке путча. Бояркин тоже опроверг изданию, что имел связи с черногорскими политиками.

Технологии
Новости

МИД прокомментировал утечку личных данных журналистов BBC

Ведомости
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Министерство иностранных дел не исключило, что появление в открытом доступе личных данных аккредитованных в России журналистов телерадиокомпании BBC связано со взломом интернет-ресурсов российского посольства в Лондоне. Об этом говорится в ответе МИДа на вопросы BBC.

По данным ведомства, взлом был осуществлен 17 декабря. «Не можем исключать, что взломщики могли получить доступ к различного рода данным, в том числе к информации о представителях британских СМИ, работающих в России», — говорится в комментарии МИДа.

На вопрос, проводит ли МИД России какую-либо проверку в этой связи, ведомство ответило, что публично обратило внимание британских властей на этот инцидент. При этом министерство добавило, что официальная жалоба BBC в департамент информации и печати МИД России не поступала. Накануне BBC сообщила, что направила официальную жалобу в МИД из-за публикации личных данных журналистов корпорации, работающих в Москве.

Во вторник, 25 декабря, на сайтах pikabu.ru и segodnya.ru, а также в сообществе «За Матушку — Россию» в соцсети «В контакте» был опубликован список 44 сотрудников BBC, работающих в России. Были перечислены их имена и опубликованы фотографии.

На сайте segodnya.ru список был размещен под заголовком «Наш ответ Чемберлену». В публикации говорилось, что недавно западные СМИ опубликовали список российских журналистов, а «найти и опубликовать список их журналистов, которые работают на территории России и во всем видят заговор, не составит никакого труда». Речь шла о публикации в Sunday Times, которая разместила на сайте снимки восьми сотрудников британского бюро Sputnik с указанием их должностей. При этом BBC не публиковала этот список.

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