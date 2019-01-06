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Константинопольский патриарх передал указ об автокефалии предстоятелю украинской церкви

Константинопольский патриарх Варфоломей передал предстоятелю православной церкви Украины Епифанию посох и томос (указ) об автокефалии (независимости), передает «Громадське».

Это произошло во время торжественного богослужения в церкви святого Георгия в резиденции Константинопольского патриархата в Стамбуле. Таким образом, процедура получения украинской церковью независимости официально завершена.

Накануне, 5 января, Варфоломей подписал томос об автокефалии украинской церкви. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что томос подписан в нарушение канонов и потому не обладает никакой канонической силой.

До этого на Украине действовали три церкви, одна из которых была канонической и входила в состав Московского патриархата. В октябре 2018 г. Синод Константинопольского патриархата отменил собственное решение 1686 г., по которому Киевская митрополия была переведена в Московский патриархат. После этого, в декабре, в Киеве на основе двух неканонических украинских церквей была создана независимая украинская церковь. Предстоятелем ее стал Епифаний.

РПЦ в октябре прекратила церковные отношения с Константинополем, обвинив его в «посягательстве <...> на каноническую территорию Русской церкви». Президент России Владимир Путин называл независимую украинскую церковь «объединенной раскольнической церковью стамбульского прихода».