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В пострадавшем от взрыва доме в Магнитогорске снесут два подъезда

В Магнитогорске будут демонтированы седьмой и восьмой подъезды частично обрушившегося жилого дома. Об этом сообщается на сайте губернатора Челябинской области.

На время демонтажа будут отселены жители пятого и шестого подъездов, отмечается в сообщении. После демонтажа будет проведена еще одна проверка всех оставшихся подъездов дома.

Обрушение седьмого подъезда десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса в Магнитогорске произошло 31 декабря 2018 г. Погибли 39 человек. Основная версия произошедшего — взрыв бытового газа. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

5 января премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому семьям погибших и пострадавшим будет выплачено 65 млн руб.