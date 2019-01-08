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В Германии задержали подозреваемого в публикации данных сотен немецких политиков

В Германии задержали 20-летнего подозреваемого в публикации личных данных сотен немецких политиков и знаменитостей, сообщает Der Spiegel.

Речь идет молодом человеке, который живет с родителями. 6 января в его доме прошел обыск, однако к этому времени он успел уничтожить свой компьютер. Он дал признательные показания.

Как утверждает следствие, подозреваемый действовал один и не «осознавал масштаб своих действий». По предварительным данным, с иностранными спецслужбами он не связан.

О том, что личные данные немецких политиков и знаменитостей опубликованы через серию ссылок в Twitter, стало известно в начале января. В доступе они находились с конца декабря.

Во многих случаях это была общедоступная информация, однако имелась и частная информация, в том числе номера личных телефонов. Среди опубликованных оказались данные о канцлере Германии Ангеле Меркель, конфиденциальных сведений или секретных материалов среди данных о ней обнаружено не было.