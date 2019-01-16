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Минюст отказался смягчить требования к отчетности НКО о зарубежном финансировании

Совету по правам человека при президенте не удается оспорить приказ Минюста, обязывающий НКО отчитываться не только об иностранных источниках финансирования, но и о зарубежных источниках финансирования российских доноров НКО. Об этом пишет РБК со ссылкой на ответ Минюста на обращение совета за подписью замминистра юстиции Вадима Федорова. Ведомство констатирует, что требования, введенные в августе 2018 г., отменять не собирается.

Минюст настаивает, что новые требования соответствуют российскому законодательству.

По закону об НКО иноагентами признаются организации, получающие деньги как напрямую от иностранных структур, так и от российских юрлиц с иностранным финансированием. «Приказ издан в целях приведения отчетности НКО, представляемой в Минюст и его территориальные органы, в соответствие с действующим законодательством России и не вводит новых обязательств для некоммерческих организаций», — сообщили в пресс-службе министерства.

Председатель совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что продолжит оспаривать новые правила. Минюст также запрашивает персональные данные и данные о доходах физлиц — сотрудников и контрагентов НКО. Сбор и обработка Минюстом этих сведений в законе предусмотрены, настаивает Федотов.

Председатель комиссии совета по развитию НКО Наталья Евдокимова заявила о последовательном ограничении властью возможностей для иностранного финансирования НКО.

«Введен фактически полный запрет на получение денег из-за рубежа. Мы строим стену между собой и внешним миром, в результате ставится под вопрос само существование многих НКО», — подчеркнула правозащитница.