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Медведев предложил сделать Минвостокразвития ответственным за Арктику

Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил дополнить компетенцию Министерства по развитию Дальнего Востока вопросами Арктики, переименовав ведомство в Министерство по развитию Дальнего Востока и арктической зоны.

Кроме того, Медведев предложил ввести в Минвостокразвития должность первого заместителя министра, который будет непосредственно отвечать за арктическую зону.

Премьер объяснил, что развитие Арктики сейчас является важным направлением деятельности правительства, но единой структуры, которая бы занималась вопросами развития этой зоны, нет. «Есть, правда, правительственная комиссия, которая создана моим решением, но это комиссия, которая собирается от случая к случаю», – приводятся слова премьера на сайте Кремля.

По мнению Медведева, будет вполне естественно, если вопросами Арктики займется Минвостокразвития. Создание отдельного федерального органа по развитию арктической зоны премьер считает нецелесообразным.

«Сейчас Министерство по развитию Дальнего Востока занимается развитием дальневосточной зоны, которая выходит на Арктику. По сути, это очень часто пересекающиеся вопросы: например, развитие Якутии или Чукотки – это все равно развитие арктической зоны», – пояснил Медведев.

Путин согласился с позицией премьер-министра. «Согласен. Спасибо», – сказал президент.