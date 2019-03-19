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МИД России призвал ЕС и НАТО признать выбор крымчан

Представителям ЕС и НАТО стоило бы перестать «заниматься политиканством» и прислушаться «к голосу крымчан». Об этом говорится в сообщении российского МИДа, опубликованном на сайте ведомства.

Российские дипломаты комментируют заявления высокого представителя ЕС по внешней политике Федерики Могерини и Совета НАТО, отказывающихся признавать российскую принадлежность Крыма. «Пора признать сделанный населением Крыма и Севастополя демократический выбор и обратить внимание на позитивные изменения в его жизни в составе Российской Федерации, как это уже сделали многочисленные неангажированные представители общественных и политических кругов западных стран», – отмечается в комментарии МИДа. Выбор крымчан показал «всему миру, что такое настоящая, а не фиктивная демократия», уверены российские дипломаты.

В комментарии отмечаются положительные моменты в жизни полуострова после присоединения к России: решение проблемы энергоснабжения, строительство автомагистрали «Таврида», возведение социальных объектов. Ответственность за милитаризацию Черноморского региона авторы возложили на НАТО. Речь идет об увеличении продолжительности присутствия кораблей альянса в Черном море с 80 до 120 дней и о размещении комплексов ПРО США в Румынии. Также МИД раскритиковал западных коллег за попустительство украинским националистам, а также за визовую дискриминацию жителей полуострова.

18 марта 2014 г. по итогам референдума Крым вошел в состав России. Это стало одной из причин введения западных санкций против России. Условием их отмены называется возврат полуострова Украине. Президент России Владимир Путин неоднократно демонстрировал, что этого не будет.