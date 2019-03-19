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Песков описал лучшего для Кремля президента Украины

Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти на Украине пришел «тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость, который не будет президентом войны, а станет президентом мира и выстраивания отношений со всеми соседями, в том числе с Россией». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова действующего президента Украины Петра Порошенко о том, что для Кремля лучшей будет победа любого кандидата, кроме него.

Называть кандидата в президенты Украины, при котором отношения Украины и России могли бы развиваться более плодотворно, Песков не стал: «Что касается того, при ком может быть лучше, можно сказать однозначно, что при нынешнем [руководстве] лучше быть не может. А остальное уже нужно смотреть, нужно внимательно следить за тем, что будет происходить».

Накануне, 18 марта, находясь в Крыму, президент России Владимир Путин критически отозвался о деятельности руководства Украины, сказав, что иногда хочется его спросить по-украински, не сошло ли оно с ума («З глузду з'їхав чи що?»). Эта характеристика исчерпывающа и не нуждается в дополнении, сказал Песков.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Фаворитом на предстоящем голосовании украинцы называют актера Владимира Зеленского (26,9% голосов), свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 31 января до 10 февраля. Второе и третье места занимают действующий президент Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (17,7 и 15,8% соответственно).

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