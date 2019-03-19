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Чайка призвал ограничить возможность заключения сделок с правосудием

Генпрокурор Юрий Чайка призвал свести к минимуму число сделок с правосудием, то есть уголовных дел, рассматриваемых в судах в особом порядке, и ввести законодательные ограничения в этой сфере, сообщает «Интерфакс».

Чайка связал частое использование такого подхода с ухудшением качества предварительного расследования. Сейчас в особом порядке рассматривается около 70% всех уголовных дел, добавил генпрокурор. По его мнению, при малейшем сомнении в доказанности вины фигуранта, а также правильности восприятия им обвинения и его последствий прокурорам необходимо требовать рассмотрения дела в обычном порядке.

«Понятно, что следователи, прокуроры и судьи при этом столкнутся с дополнительными сложностями, обусловленными повышением требовательности к качеству работы, увеличением ее объемов», — признал он. В то же время отказ менять ситуацию грозит утратой накопленного десятилетиями опыта интеллектуального состязания сторон обвинения и защиты, снижением профессионализма работников и ошибками «при решении судеб граждан».

Особый порядок судопроизводства предусматривает полное признание вины подсудимым и вынесение приговора без исследования доказательств. При этом наказание, которое может получить фигурант дела, не превышает 2/3 от максимально возможного.