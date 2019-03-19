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Минфин предложил сократить число чиновников в третий раз за 10 лет

Минфин предлагает за два года сократить число чиновников в центральном аппарате и территориальных органах на 10 и 15% соответственно. Об этом сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко, выступая на коллегии Казначейства.

По ее словам, сокращение в центральном аппарате пройдет в 2020 г. В территориальных органах сокращение будет проводиться в два этапа: 5% – в 2020 г. и еще 10% – в 2021 г.

«Почему территориальные органы – 15%, а центральный аппарат – 10%? Потому что у территориальных органов мы в большей степени видим вопросы специализации, централизации, деления на фронтофисы и бэкофисы, пересмотр вопросов юридического лица терорганов и т. д. – там намного больше есть потенциал», – пояснила Нестеренко (цитата по ТАСС).

Она отметила, что в 2012 г. президент (на тот момент пост занимал Дмитрий Медведев) поставил задачу вывести систему оплаты труда госслужащих на конкурентный уровень. Этот конкурентный уровень, по ее словам, оценивался и обсуждался на комиссии по государственному управлению при президенте, а также в правительстве. «В принципе, – добавила она, – решения такие приняты. Но без оптимизации такие решения никак не могут быть реализованы, на это требуется много денег».

Правительство уже не первый раз возвращается к этому вопросу. В 2010 г. Минфин предложил ограничить индексацию зарплат бюджетников размером инфляции, сократить 20% федеральных чиновников – 120 000 человек – и таким образом сэкономить для бюджета 43 млрд руб. Президент Дмитрий Медведев это предложение поддержал, подписав указ о поэтапном сокращении госслужащих на 20% в 2011–2013 гг.

В 2014 г. премьер Медведев поручил Минфину подготовить новые предложения по сокращению числа госслужащих на 10%. В конце 2015 г. он подписал соответствующее постановление о сокращении 10% госслужащих с 1 января 2016 г.