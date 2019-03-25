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Эрдоган предложил преобразовать собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть

Собор Святой Софии в Стамбуле, считающийся в христианском мире одной из величайших святынь, может стать мечетью. Об этом в эфире TGRT заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Сейчас за собором закреплен статус музея, что делает вход на его территорию платным, отмена этого статуса открыла бы доступ в него для всех посетителей, пояснил он.

Храм, построенный в VI в. нашей эры, бывший патриарший православный собор, является всемирно известным памятником византийской архитектуры. В XV в. после захвата Константинополя Османской империей собор был обращен в мечеть. В 1953 г. по указу основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка Святая София стала музеем. Это должно было символизировать отказ от османского прошлого. Собор является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2015 г. впервые за 85 лет священнослужитель огласил строки Корана в соборе. В следующем году религиозные власти Турции проводили религиозные чтения во время священного для мусульман месяца Рамадан, а в 2018 г. Коран в соборе читал и сам Эрдоган. Власти Греции осудили Анкару, заявив, что мусульманские обряды в памятнике всемирного культурного наследия являются проявлением неуважения и отсутствия связи с реальностью.

Вход в мечети Турции бесплатный, но пожертвования здесь приветствуются. Перед входом в любую мечеть необходимо снять обувь. Обычно для туристов и молящихся предусмотрены разные входы. Внутри мечетей также есть пространство для всех желающих и отдельно – для молящихся. Во время молитвы обычно запрещается фотографировать, некоторые храмы на это время закрывают для туристов.