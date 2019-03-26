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Суд признал бывшего кандидата в мэры Москвы банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего владельца девелопера «СУ-155» и экс-кандидата в мэры столицы Михаила Балакина, говорится в материалах картотеки суда.

Отчет о ходе процедуры банкротства суд назначил на 3 сентября и включил долг Балакина перед «Алмазинвестом» в размере более 2,4 млрд руб. в реестр требований кредиторов.

«Чтобы выполнить свои [«СУ-155»] обязательства, я отдал по большому счету все свое имущество. Все промышленные предприятия, все производственные активы, все площадки, все нежилые помещения, которые были у компании. Ничего себе не оставил», – рассказывал Балакин «Ведомостям».

«СУ-155» была строительной компанией № 1 в России, она объединяла 85 промышленных предприятий и строительных организаций. В 2013 г. компания отчиталась о рекордных продажах квартир. Через два года было объявлено о санации компании через «Российский капитал». В числе проектов «СУ-155"были реконструкция Большого театра, строительство Фундаментальной библиотеки МГУ, всесезонного горнолыжного комплекса «Снеж.ком».

Балакин участвовал в последних выборах мэра Москвы. Он выдвигался от «Союза горожан» и занял пятое место с результатом в 1,87%.