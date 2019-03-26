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Бывший топ-менеджер «Росгеологии» Горринг объяснил смену фамилии

Ведомости
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Бывший первый заместитель гендиректора «Росгеологии» Руслан Горринг объяснил, что ранее действительно сменил фамилию из-за поступавших угроз. Об этом он рассказал в ходе заседания по рассмотрению апелляционной жалобы на его арест, сообщает «Интерфакс». Какие именно угрозы и от кого поступали, Горринг не стал уточняет.

В конце января министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин распорядился уволить Горринга после появления в Telegram-канале «Медиакиллер» видео его игрового стрима. На видео топ-менеджер угрожает другим игрокам, используя нецензурную брань. Он работал в «Росгеологии» с 2015 г.

В начале марте Горринга задержали во «Внуково» при попытке вылететь в Сочи, а позже его арестовали. Бывшему топ-менеджеру «Росгеологии» предъявили обвинения в посредничестве при получении взятки и в мошенничестве в особо крупном размере. Первое дело против Горринга было возбуждено еще восемь лет назад, сообщал СКР. Как уточняло ведомство, тогда он сменил фамилию с Ганижева на Горринг, чтобы скрыться.

В конце марта гендиректор «Росгеологии» Роман Панов был досрочно отправлен в отставку. Официальная причина – «плановая ротация». Однако сам Панов не исключил, что на его увольнение повлиял арест Горринга.

Политика
Новости

Прокурор попросил отправить в колонию на 21 год бывшего губернатора Гайзера

Ведомости
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Прокурор попросил Замоскворецкий суд Москвы отправить экс-губернатора Коми Вячеслава Гайзера на 21 год в колонию строгого режима по обвинению в коррупции, сообщает агентство «РИА Новости». Прокуратура также попросила наказать бывшего губернатора штрафом в 500 миллионов рублей и запретом занимать государственные должности в течение пяти лет. Для его сообщников запрошены сроки от 8 до 20 лет колонии и штрафы на сумму около 500 млн рублей .

В сентябре 2015 года Гайзер стал одним из первых действующих губернаторов, задержанных за коррупцию. Следствие обвинило бывшего руководителя региона в создании преступного сообщества, получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По версии следствия, в преступную группу входили также бывший заместитель Гайзера Алексей Чернов, экс-председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, бывший член Совета Федерации Владимир Торлопов и еще не менее 10 человек. В 2005-2015 гг. обвиняемые захватывали акции рентабельных предприятий, например «Птицефабрика Зеленецкая» и Сыктывкарский промышленный комбинат. Республике Коми был причинен ущерб на сумму 4,5 млрд рублей, следствием арестовано имущество на эту сумму.

Также Гайзеру инкриминируют два эпизода получения взяток. Экс-чиновник вину не признает.

Ранее суд приговорил к шести годам колонии строгого режима и штрафу в размере 2 млн рублей Демьяна Москвина, которого следствие называло ключевым свидетелем и управлявшим финансами преступной группы Гайзера. С Москвиным было заключено досудебное соглашение, поэтому уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Однако после вынесения приговора Москвин отказался от своих показаний на возможных подельников, приговор отменили и дело направили на повторное рассмотрение.

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Политика
Новости

Суд продлил арест сенатора Арашукова

Ведомости
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Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест временно отстраненного от должности сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, обвиняемому по делу о создании преступного сообщества, сообщает «РИА Новости».

Суд также продлил срок следствия в отношении сенатора до 24 июля. В ходе заседания следователь предложил направить Арашукова на психиатрическую экспертизу.

Сенатор от Карачаево-Черкесии был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации 30 января. Ему предъявили обвинения в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля. Арашуков вину не признает.

Недвижимость
Новости

КС подтвердил право государства не оплачивать капремонт домов с приватизированными квартирами

Ведомости
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Конституционный суд отказался рассматривать запрос депутатов КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» о проверке конституционности статьи 190.1 Жилищного кодекса, определяющей особенности капремонта многоквартирных домов за счет государства. По мнению депутатов, спорная норма лишает миллионы россиян возможности капремонта за госсчет. Она предусматривает что на него могут претендовать только жильцы домов, включенных в план капремонта до приватизации первого жилого помещения.

Конституционный суд не нашел в такой оговорке дискриминации. С момента приватизации первого жилого помещения многоквартирный дом перестает находиться лишь в государственной собственности, указывает суд. Возникает общедолевая собственность, участники которой должны содержать здание вместе и оплачивать капремонт вне зависимости от того, был он проведен ранее или нет. Бремя наймодателя по проведению капремонта не должно возлагаться на него вплоть до приватизации всех помещений, иное нарушило бы конституционные принципы равенства, справедливости и соразмерности, а также заставляло бы бывшего наймодателя содержать чужое имущество, говорится в определении суда, которое опубликовано во вторник.

Согласно действующему законодательству собственники квартир обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт дома. Из этих взносов формируется фонд капитального ремонта.

Политика
Новости

ФСО сообщила о попытке кражи кабеля правительственной связи рядом с Кремлем

Ведомости
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Федеральная служба охраны (ФСО) вместе с МВД пресекла попытку похищения фрагмента кабеля правительственной специальной связи рядом с Кремлем в Москве. Об этом сообщил Центр по связям с прессой и общественностью ФСО, передает ТАСС.

По его данным, попытка кражи произошла во время ремонтных работ на Большом Москворецком мосту. Одного из злоумышленников задержали на месте, отметила ФСО, а второй прыгнул в Москву-реку, после чего его тоже задержали.

На работе спецсвязи произошедшее не сказалось, подчеркнула служба.

Ранее 26 марта РБК, ссылаясь на источники в полиции, сообщил о жалобе в полицию на кражу кабеля на Большом Москворецком мосту. Сотрудники правоохранительных органов опросили разнорабочих строительной организации ООО «Пелискер», писало издание. Эта компания, согласно информации СПАРК, занимается строительством мостов и тоннелей.

На Большом Москворецком мосту сейчас проводится капитальный ремонт, который начался осенью 2018 г., а завершится, согласно планам властей, в IV квартале 2019 г. За работы назначено ответственным ГБУ «Гормост». Оно, по данным портала госзакупок, привлекало ООО «Пелискер» к капитальному ремонту моста.

Технологии
Новости

Европарламент одобрил ужесточение требований авторского права в интернете

Ведомости
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Европарламент поддержал директиву об ужесточении требований авторского права в интернете, сообщает BBC. Инициативу поддержали 348 парламентариев, против высказались 274. Перед тем как директива вступит в силу, ее должен одобрить Европейский совет, голосование пройдет в апреле.

После вступления новых правил в силу у стран Евросоюза будет два года на включение их в собственное законодательство, уточняет телерадиокорпорация.

Директива требует от онлайн-платформ, обеспечивающих обмен контентом, нести ответственность за его содержание, а также заключать «справедливые лицензионные соглашения с правообладателями». Онлайн-сервисы также должны будут делиться доходами с авторами произведений и редакциями СМИ. Содержание документа обсуждали с 2016 г.

Ранее несколько стран Евросоюза (Нидерланды, Люксембург, Польша, Италия и Финляндия) отказались поддержать инициативу. По их мнению, она не имеет юридической ясности, приведет к правовой неопределенности и может посягать на права граждан ЕС. Споры вызвали положения, обязывающие онлайн-платформы нести ответственность за содержание контента, которым на них обмениваются, и заключать «справедливые лицензионные соглашения с правообладателями». Инициативу неоднократно критиковал Google, предупреждая, что она нанесет удар по экономике ЕС. Новые правила означают, что компания должна будет выплачивать справедливую компенсацию издателям, художникам и музыкантам, отмечает Reuters.

Бизнес
Новости

McDonald’s заключил крупнейшую сделку за 20 лет

Ведомости
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Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s заключила крупнейшую сделку за 20 лет, купив израильский стартап Dynamic Yield, работающий в сфере технологий искусственного интеллекта. Об этом говорится в пресс-релизе McDonald’s.

Сумма сделки не раскрывается, однако, по данным Bloomberg, она составила более $300 млн. Технологии Dynamic Yield позволят McDonald’s персонализировать свое меню в зависимости от различных факторов, например погоды и загруженности ресторана. Так, в жаркий день электронные меню ресторанов сети в первую очередь предложат прохладительные напитки или мороженое.

На основе выбора, сделанного клиентом, технология также предложит ему дополнительные продукты.

Среди инвесторов израильского стартапа – венчурный фонд SBT Venture Fund II, в который вложился Сбербанк. По условиям сделки McDonald's станет единственным владельцем Dynamic Yield. Компания обещает инвестировать в развитие стартапа и в будущем. Среди клиентов Dynamic Yield – IKEA, Fendi и Forever 21. Стартап создаст отдельное подразделение для работы с ними после того, как перейдет в собственность McDonald's.

Авто
Новости

В России отозвали более 19 000 автомобилей Renault

Ведомости
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Renault отзывает 19 218 автомобилей моделей Dokker и Duster из-за возможных проблем с усилителем тормозов, говорится на сайте Росстандарта. Отзыву подлежат машины, проданные с ноября 2017 г.

Автопроизводитель объясняет решение нарушениями при сборке усилителя тормозов, из-за чего некоторые детали могли быть установлены неправильно. Представители компании попросили владельцев привезти транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонта.

Renault планирует проверить на попавших под отзыв автомобилях усилители тормозов и при необходимости заменить их.

Все работы для владельцев будут осуществляться бесплатно.

Бизнес
Новости

РФС оштрафовал Погребняка на 250 000 рублей за слова о натурализованных игроках

Ведомости
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Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) условно дисквалифицировал до конца сезона и оштрафовал на 250 000 руб. нападающего «Урала» Павла Погребняка. Об этом сообщил председатель комитета Семен Андреев, передает ТАСС.

16 марта «Комсомольская правда – Екатеринбург» выпустила интервью с Погребняком, в котором он выступил против натурализации иностранцев для сборной России и привел в пример бразильца Ари. Также он назвал смешной ситуацию, когда за национальную команду выступают темнокожие игроки. Руководитель РФС Александр Дюков попросил комитет по этике оценить высказывание футболиста.

По словам Андреева, комитет обсудил проблему и внимательно выслушал объяснения самого Погребняка, который присутствовал на заседании. Футболист имеет право в течение трех дней подать апелляцию, отметил он.

Погребняк после заседания комитета принес извинение за свои слова. «Никого не хотел обидеть, за свой оборот речи приношу извинения», – подчеркнул Погребняк.

Погребняк выступал в составе сборной России с 2006 по 2012 г. Ари получил российский паспорт в 2018 г. и уже провел за сборную России два матча. Помимо него за российскую команду в последние годы выступали еще четверо натурализованных футболистов: защитники из Германии Константин Рауш и Роман Нойштедтер, а также бразильцы – вратарь Гильерме и защитник Мариу Фернандес. Они получили российские паспорта, поскольку прожили в стране больше пяти лет.

Политика
Новости

Следователь предложил направить Арашукова на психиатрическую экспертизу

Ведомости
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Следственный комитет считает необходимым направить на психиатрическую экспертизу временно отстраненного от должности сенатора Рауфа Арашукова, арестованного по делу об организации убийств и участии в преступном сообществе. Об этом заявил следователь Андрей Горбарчук на заседании Басманного суда Москвы, сообщает «Интерфакс».

По словам следователя, в рамках расследования уголовного дела также необходимо провести комплексную судебную бухгалтерскую экспертизу, допросить и установить всех свидетелей преступлений.

Арашукова задержали 30 января в ходе заседании Совета Федерации. Ему предъявили обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК).

Позже был задержан его отец Рауль Арашуков. Его обвиняют в мошенничестве и создании преступного сообщества (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 210 УК). По версии следствия, он организовал ОПГ для хищения природного газа «Газпрома». За несколько лет газ был похищен на сумму более чем 30 млрд руб.

Финансы
Новости

Сбербанк даст возможность досрочно погасить кредит в мобильном приложении

Ведомости
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Сбербанк запустит в своем мобильном приложении функцию досрочного погашения потребительского кредита, заявила зампред правления госбанка Светлана Кирсанова. По ее словам, досрочно погасить кредит можно будет в несколько кликов. До сих пор в Сбербанке желающие сделать досрочное погашение должны писать заявление на него в отделении.

Возможность погасить кредит в мобильном приложении есть у многих банков. У ВТБ она действует с 2017 г., говорит его представитель. «В разделе досрочного погашения клиентам необходимо указать сумму, выбрать способ пересчета графика платежей (изменение суммы аннуитетного платежа или срока договора) и подтвердить операцию. Услуга проводится мгновенно», – добавил он. Такая же схема действует в Альфа-банке, где погасить кредит досрочно можно как в приложении, так и в интернет-банке, отметил директор по ипотечному развитию розничного бизнеса банка Артем Иванов. В приложении Альфа-банка раздел «Досрочно погасить кредит» находится на странице кредитного счета, процесс досрочного погашения занимает минуту, добавил он.

В «Тинькофф банке», «Абсолюте», «ФК Открытие», Промсвязьбанке и Росбанке также можно досрочно гасить потребительские кредиты через мобильное приложение. В «Почта банке» досрочно погасить кредит в мобильном приложении сейчас может только часть клиентов, в ближайшее время эта услуга будет доступна для всех, рассказала директор по развитию электронного бизнеса «Почта банка» Анастасия Масленникова.

В МКБ такая возможность сейчас есть только в интернет-банке, в мобильном банке она появится к концу этого года, заявил начальник управления развития дистанционного банковского обслуживания МКБ Алексей Курзяков.

Экономика
Новости

Силуанов спрогнозировал рост пенсий на 20% благодаря новой накопительной системе

Ведомости
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Рост пенсий может составить до 20% в зависимости от зарплаты благодаря запуску системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), заявил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, выступая на коллегии Минфина, передает ТАСС.

По словам Силуанова, внедрение ИПК также позволит создать дополнительный финансовый ресурс – до 1,5% ВВП. В связи с этим вице-премьер призвал скорее определяться с запуском системы в России.

Минфин и ЦБ разработали систему ИПК еще в 2016 г. Она призвана заменить государственную накопительную пенсионную систему, взносы в которую заморожены с 2014 по 2021 г. ИПК предполагает, что взносы будет делать сам работник. Размер взносов будет увеличиваться с 0 до 6% на 1 п. п. в год. Накопления будут принадлежать не государству, а человеку.

В конце декабря Силуанов говорил, что публичное обсуждение новой системы накопительной пенсии пришлось отложить из-за реакции на повышение пенсионного возраста. При этом он считает, что план запустить ее в 2020 г. реалистичен.

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