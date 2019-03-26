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Бывший топ-менеджер «Росгеологии» Горринг объяснил смену фамилии

Бывший первый заместитель гендиректора «Росгеологии» Руслан Горринг объяснил, что ранее действительно сменил фамилию из-за поступавших угроз. Об этом он рассказал в ходе заседания по рассмотрению апелляционной жалобы на его арест, сообщает «Интерфакс». Какие именно угрозы и от кого поступали, Горринг не стал уточняет.

В конце января министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин распорядился уволить Горринга после появления в Telegram-канале «Медиакиллер» видео его игрового стрима. На видео топ-менеджер угрожает другим игрокам, используя нецензурную брань. Он работал в «Росгеологии» с 2015 г.

В начале марте Горринга задержали во «Внуково» при попытке вылететь в Сочи, а позже его арестовали. Бывшему топ-менеджеру «Росгеологии» предъявили обвинения в посредничестве при получении взятки и в мошенничестве в особо крупном размере. Первое дело против Горринга было возбуждено еще восемь лет назад, сообщал СКР. Как уточняло ведомство, тогда он сменил фамилию с Ганижева на Горринг, чтобы скрыться.

В конце марта гендиректор «Росгеологии» Роман Панов был досрочно отправлен в отставку. Официальная причина – «плановая ротация». Однако сам Панов не исключил, что на его увольнение повлиял арест Горринга.