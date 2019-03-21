Гендиректор «Росгеологии» досрочно отправлен в отставку

В этом же месяце был арестован его бывший первый заместитель Горринг

Максим Стулов / Ведомости

Гендиректор «Росгеологии» Роман Панов досрочно отправлен в отставку. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заместителя министра экономического развития Оксану Тарасенко. Причина отставки Панова не называется.

Соответствующую директиву об отставке Панова министерство получило от правительства, пояснила Тарасенко. По ее словам, после этого Росимущество выпустило соответствующее распоряжение. «Все в рамках, установленных законом», – отметила она. Тарасенко курирует Росимущество, которому принадлежит 100% «Росгеологии».

Панов возглавлял «Росгеологию» последние шесть лет. Он был назначен на должность гендиректора распоряжением правительства от июля 2013 г. В прошлом году его контракт продлили на пять лет.

Временно исполнять обязанности главы госхолдинга будет первый заместитель главы «Росгеологии» – руководитель производственного блока Сергей Сучков, уточняет «Интерфакс».

В конце января этого года из «Росгеологии» был уволен заместитель гендиректора ведомства Руслан Горринг. Он покинул свой пост после того, как Telegram-канал «Медиакиллер» опубликовал видеозапись стрима с сервиса Twitch, который вел Горринг. На кадрах он, используя нецензурную брань, угрожал во время компьютерной игры другим игрокам. После появления этого видео министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин распорядился уволить Горринга, а Панову объявили выговор. В «Росгеологии» позже сообщили о расторжении контракта с топ-менеджером из-за нарушения кодекса корпоративной этики.

В марте Горринг был задержан во «Внуково», откуда собирался улететь в Сочи, позже его арестовали на два месяца. Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему первому заместителю «Росгеологии» обвинения в посредничестве при получении взятки и в мошенничестве в особо крупном размере. Ведомство уточняло, что впервые дело против Горринга было возбуждено около восьми лет назад. Однако, как утверждал СКР, мужчина тогда скрылся от следствия и сменил фамилию с Ганижева на Горринга. На допросе бывший топ-менеджер «Росгеологии» отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого.