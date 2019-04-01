Политика

Новости

Обвиняемая в убийстве брата лидера КНДР получила три года тюрьмы

Гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг, являвшаяся единственной обвиняемой по делу об убийстве Ким Чен Нама, сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, признала себя виновной и была приговорена к трем годам тюремного заключения. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на решение малазийского суда.

Судья Азми Ариффин заявил, что Доан Тхи Хуонг повезло, так как изначально ей грозила смертная казнь. Адвокат Хисьям Тех По Тейк заявил, что она может быть освобождена досрочно к первой неделе мая за хорошее поведение после трети срока, проведенного в заключении. Хуонг поблагодарила судью, прокуроров и правительства Малайзии и Вьетнама. Она рассказала журналистам, что счастлива и надеется стать певицей и актрисой, когда вернется во Вьетнам.

Ким Чен Нам был отравлен в аэропорту Куала-Лумпура в феврале 2017 г. Пока он ждал рейса, к нему подбежали две девушки, одна из которых втерла ему в лицо фосфороорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Подозреваемые заявили, что были уверены в том, что участвуют в розыгрыше для телешоу.

Вторая девушка, находившаяся в аэропорту Индонезии во время отравления Ким Чен Нама, Сити Айсиа, была освобождена из-под стражи в марте. С нее сняты все обвинения, она вернулась домой.