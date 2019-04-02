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Путин отправил в отставку прокурора Карачаево-Черкесии

Президент России Владимир Путин отправил в отставку прокурора Карачаево-Черкесии Александра Терещенко, сообщает Генпрокуратура.

Терещенко подал заявление об отставке на прошлой неделе в связи с выходом на пенсию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве республики. По информации РБК, он был приближенным к семье Арашуковых.

Президент также освободил от должностей Дальневосточного транспортного прокурора Александра Хатунцева и Северо-Западного транспортного прокурора Олега Колесова. На должность прокурора Рязанской области Путин назначил старшего советника юстиции Ивана Панченко, на должность прокурора Алтайского края – советника юстиции 3-го класса Александра Руднева.

В конце января сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали и обвинили в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля. Его отца Рауля Арашукова обвиняют в мошенничестве и создании преступного сообщества для хищений у «Газпрома» газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесии.