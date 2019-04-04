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Роспотребнадзор попросил суд оштрафовать поставщика еды в московские школы

Роспотребнадзор попросил суд оштрафовать поставщика обедов в московские школы – компанию «Московский школьник» – за нарушения требований к продуктам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Арбитражного суда Москвы. Ведомство составило два протокола об административном правонарушении в отношении компании 13 марта. Суд рассмотрит их в конце апреля, свидетельствуют данные картотеки суда.

По мнению ведомства, нарушения со стороны компании повлекли вред здоровью потребителей либо создали угрозу его причинения. Если правонарушение будет доказано в суде, «Московскому школьнику» грозит штраф до 600 000 руб. Роспотребнадзор утверждает, что компания также вовремя не выполнила предписание ведомства. Агентство не смогло оперативно получить комментарий представителя компании.

«Московский школьник» является крупным поставщиком питания: компания обеспечивает продуктами более 450 учреждений СВАО Москвы, в том числе школы, детские сады, колледжи, интернаты, пишет агентство со ссылкой на открытые данные. В конце февраля столичное управление Роспотребнадзора начало расследование в отношении компании, узнав о заболевании учащихся школы № 1506 и «Первого московского образовательного комплекса на севере Москвы».

В 2016 г. РБК писал, что компания может быть связана с другим поставщиком питания в образовательные учреждения – «Конкордом» Евгения Пригожина. Издание со ссылкой на источники уточняло, что «Московский школьник» находится под контролем «Конкорда». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и антикоррупционный центр партии «Яблоко» также утверждали, что компания может быть связана с Пригожиным. Пресс-служба «Конкорда» 2 апреля опровергла эту информацию в беседе с РБК.

В конце марта «Московский школьник» подал иск в суд к Навальному, ФБК, юристу ФБК Любови Соболь и Наталье Шиловой. В ФБК предположили, что истец потребует удаления любой информации о низком качестве поставляемых в школы продуктов. Ранее фонд опубликовал ролик, в котором говорилось, что «бывшая сотрудница Пригожина» Шилова рассказала ФБК об антисанитарии, которая якобы наблюдается на предприятиях бизнесмена. «Московский школьник» участвует и в других разбирательствах: в начале апреля иски к компании подали московские школы №1210 и №1554. Первым о них сообщил портал «МБХ медиа». Суть претензий не раскрывалась. В марте Арбитражный суд Москвы также обязал «Московского школьника» выплатить почти 1,5 млн руб. школе № 760, подавшей иск из-за нарушений в работе компании. На решение обратил внимание юрист ФБК Александр Головач.