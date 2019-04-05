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WikiLeaks предупредил о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в ближайшие несколько часов или дней может быть выдворен из посольства Эквадора в Лондоне, сообщает WikiLeaks в твиттере со ссылкой на высокопоставленного эквадорского чиновника.

По информации проекта, у Эквадора уже есть соглашение с Великобританией о задержании Ассанжа. В качестве предлога для его выдворения будет использован офшорный скандал INA Papers, связанный с президентом Эквадора Ленином Морено. INA Papers — это ряд опубликованных в феврале документов, в которых говорится о деятельности INA Investment, офшорной компании, созданной братом Морено, отмечает WikiLeaks.

В ноябре прошлого года адвокат Ассанжа заявлял, что Эквадор может выдать его подзащитного. Он констатировал сближение позиций США, Великобритании и Эквадора по этому вопросу.

Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Он опасается, что его выдадут США, где ему грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию секретных документов госдепартамента.