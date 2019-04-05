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Трамп призвал Россию и Китай к сокращению трат на производство оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна, а также Россия и Китай, тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе и ядерного. «Как вы знаете, Китай тратит много денег на вооруженные силы, мы тоже, также как и Россия. Эти три страны, я думаю, могут собраться вместе и остановить эти расходы, и потратить средства на вещи, которые могли бы быть более продуктивны для долгосрочного мира», — приводит его слова Reuters.

Такое заявление Трамп сделал в Овальном кабинете Белого дома во время встречи с вице-премьером Китая Лю Хэ, который прибыл в США для проработки условий торговой сделки между двумя странами. Трамп заметил, что за этой сделкой могла бы последовать еще одна, касающаяся военных расходов и производства оружия. «Думаю, будет лучше, если мы все соберемся и не сделаем это оружие», — заметил Трамп.

На просьбу президента США оценить это предложение, вице-премьер ответил, что считает его хорошей идеей. Никаких сроков для начала обсуждения нового соглашения стороны не обозначили.

В середине марта стало известно о планах США испытать до конца года два типа ракет, запрещенных договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), действие которого сейчас приостановлено. Если до конца июля стороны не придут к согласию, его действие будет прекращено. В ходе переговоров о судьбе договора Белый дом пояснял, что российско-американский документ не может влиять на сокращение вооружений, поскольку он не связывает обязательствами Китай.