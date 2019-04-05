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Ушаков прокомментировал отстранение с поста мэра Риги

Нил Ушаков назвал отстранение его от должности мэра Риги противоправным решением. Он пообещал оспорить его в суде. «Мэром меня сделали мои избиратели рижане и уволить могут только они, а не пуце и прочие политические лилипуты!», — написал в Telegram-канале Ушаков. По его словам, список нарушений, ответственность за которые на него возложили, — «это попытка найти незначительные нарушения процедуры». «Включая упрек в том, что ответ министру был послан обычной почтой, а не в электронном виде», — отметил Ушаков. Он напомнил, что на выборах Рижской думы в 2017 г. министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце, принявший решение об отставке, получил около 5 000 голосов рижан. «Я получил 105 000. За 10 лет победить меня в честной, открытой и демократической борьбе им не удавалось ни разу», — добавил Ушаков.

Распоряжение Пуце об отстранении Ушакова из-за нарушения закона «О самоуправлениях» ранее опубликовало правительственное издание Latvijas Vеstnesis. В распоряжении были перечислены нарушения, которые Ушаков допустил на посту мэра. Они касаются взаимоотношений города с транспортной компанией «Ригас сатиксме». В частности, на Ушакова была возложена ответственность за недостоверную отчетность компании в части размера бюджетных вложений в нее. Обжаловать в суде решение Пуце Ушаков может в течение 30 дней.

Сотрудники бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии 30 января провели обыски в офисе и дома у Ушакова. Обыски проводили по уголовному делу, связанному с «Ригас сатиксме». Сам Ушаков говорил, что не совершал противоправных и уголовно наказуемых деяний. Официально мэру не предъявлялись какие-либо обвинения. 21 марта министерство по делам регионального развития инициировало проверку работы Рижской думы и Ушакова. По результатам проверки ведомство попросило мэра в течение семи дней дать разъяснения по ряду возможных нарушений законов. Эти разъяснения не удовлетворили ведомство, и Пуце принял решение об отстранении Ушакова.

Ушаков – этнический русский, его отец родом из Кронштадта. На выборах в сейм Латвии в 2018 г. победила его партия «Согласие», пользующаяся поддержкой русскоязычного населения Латвии. Ушаков занимал пост мэра Риги почти десять лет – с июля 2009 г.