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Мэй попросила ЕС о продлении сроков Brexit до 30 июня

Премьер Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС перенести срок Brexit на 30 июня, сообщает агентство Bloomberg. Письмо с соответствующей просьбой она направила председателю Европейского совета Дональду Туску. Мэй напомнила, что за все время британский парламент так и не определился с тем, какой вариант Brexit его устраивает, и назвала эту ситуацию «тупиковой».

Туск в свою очередь намерен предложить ЕС предоставить Великобритании «гибкое» продление сроков Brexit на год – до 31 марта 2020 г., сообщают BBC и Sky News со ссылкой на источники. Согласно его предложению, Великобритания сможет покинуть ЕС и до истечения этого срока в случае, если ее парламент одобрит сделку с Брюсселем. Такой сценарий позволит избежать необходимости продлять сроки выхода Великобритании каждые несколько недель, считает Туск.

Для реализации плана нужна поддержка всех 27 стран, остающихся в ЕС после Brexit, и в ряде стран оно может вызвать озабоченность, указывает The Guardian. Европейских политиков может не устроить то, что с продлением Brexit Лондон сможет и дальше влиять на долгосрочные планы ЕС. Если Брюссель применит план Туска, то Великобритания будет участвовать в выборах в Европарламент 23 мая, но ее евродепутаты сложат свои полномочия, как только страна выйдет из ЕС.

Великобритания обязана покинуть ЕС 12 апреля, если ее правительство не предоставит ЕС плана по дальнейшим действиям. Члены британского парламента ранее согласовали инициативу, которая требует от Мэй просить у ЕС продления сроков Brexit. Этот вопрос будет обсуждаться на внеочередном саммите ЕС, который состоится 10 апреля в Брюсселе. В этот же день Туск планирует озвучить свое предложение по Brexit.

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