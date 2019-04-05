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Политика
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Кремль прокомментировал данные опроса о желании россиян покинуть страну

Ведомости
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В Кремле не вызвали беспокойства данные опроса американской компании Gallup, согласно которым каждый пятый россиянин в 2018 г. хотел бы эмигрировать из страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». Он отметил, что в США этот показатель еще выше.

Песков назвал настроения россиян «обычным процессом»: «Кто-то предпочитает более подвижный, кто-то – менее подвижный образ жизни». «Это нормальная тема для социологических исследований, но к таким результатам нужно относиться с известными допусками», – заключил представитель Кремля.

Накануне, 4 апреля, Gallup опубликовал результаты исследования, согласно которому каждый пятый россиянин в 2018 г. хотел бы эмигрировать из России, если бы имел такую возможность. За более чем 10 лет опросов, проводимых организацией, число россиян ни разу не доходило до таких рекордных значений. В 2017 г., по данным Gallup, покинуть страну хотели 17%, в 2016 г. – 9%, в 2015 г. – 10% и в 2014 г. минимальное значение за последние 10 лет – 7%.

Больше всего россияне хотели бы уехать в страны Евросоюза (40%), США и Канаду (16%). Из стран россияне предпочитают Германию (15%) и США (12%), указывал Gallup.

Недвижимость
Новости

Мэрия Москвы назвала число желающих докупить жилые площади по реновации

Ведомости
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Более 180 договоров на покупку дополнительных площадей по программе реновации заключил Московский фонд реновации жилья, говорится на сайте Мосстройкомплекса.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина, сейчас в работе остается 143 заявления от жителей, пожелавших увеличить площади квартир, предоставляемых по реновации.

При этом каждый пятый заявитель намерен воспользоваться ипотекой.

Больше всего с начала текущего года столичными властями было заключено договоров на покупку дополнительных площадей по программе реновации в Академическом районе.

Ранее столичные власти сообщали, что всем участникам программы реновации, которые пожелают получить квартиру большей площади с доплатой, гарантируется скидка в размере 10%.

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Технологии
Новости

Суд приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за махинации с чеками

Ведомости
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Савеловский суд Москвы на месяц приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за повторное нарушение при работе с кассовой техникой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда. Представитель компании в ходе заседания просил прекратить производство по делу, поскольку истек срок давности и сумма правонарушений не превышает 1 млн руб. Суд же заявил о нарушениях на 1,22 млн руб., сославшись на материалы дела, заключение эксперта и чеки.

Пресс-служба Федеральной налоговой службы (ФНС) сообщила RNS, что суд принял решение о приостановке работы «Плеер.ру» из-за системных грубых нарушений законодательства о применении контрольно-кассовой техники.

Ранее источник, близкий к компании, рассказал ТАСС, что магазин приостановил работу на 30 дней из-за «махинаций с чеками». На официальном сайте магазина говорится, что «Плеер.ру» временно не работает по техническим причинам. Агентство пока не располагает официальным комментарием ритейлера.

Интернет-магазин уже приостанавливал свою работу в июле 2017 г. Тогда ФНС сообщала, что совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) выявила нарушения в работе «популярного интернет-магазина электроники». Налоговики выяснили, что магазин не применяет онлайн-кассы, хотя должен был перейти на новый порядок с 1 июля 2017 г. Спустя несколько дней магазин возобновил работу.

Недвижимость
Новости

Владельцы «Киевской площади» построят крупнейший в Москве склад

Ведомости
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Владельцы ООО «Киевская площадь» Год Нисанов и Зарах Илиев построят в новой Москве складской терминал площадью 140 000 кв. м. Объект расположится в пососелении Сосенское рядом с продовольственным рынком «Фуд Сити» (принадлежит «Киевской площади»). Информация о строительстве терминала опубликована на сайте Москомархитектуры.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, «это будет масштабный комплекс с павильонами отгрузки овощей и фруктов, холодильным складом для мяса и рыбы». Также в составе комплекса будет офисный центр площадью 1750 кв м.

Проектировщиком складского комплекса выступает ООО «Киевская площадь», заказчиком – ООО «Пламя», говорится на сайте Москомархитектуры. Эти же компании были проектировщиком и заказчиком «Фуд Сити».

Напомним, что по итогам 2018 г. крупнейшей сделкой на складском рынке стала аренда компанией Ozon 94 000 кв. м (с расширением до 122 000 кв. м) в логистическом парке «Север» на Ленинградском шоссе. Самым крупным объектом, введенным в этом году, стала первая очередь распредцентра Wildberries площадью 49 000 кв. м.

Менеджмент
Новости

Экс-руководитель рейтингового агентства АКРА стала партнером Deloitte

Ведомости
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Бывший руководитель Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова стала партнером Deloitte в СНГ, говорится в сообщении компании. Трофимова назначена заместителем генерального директора по исследованиям и вопросам интеллектуального лидерства. Она будет курировать сферы управления кредитным риском, моделирования, корпоративного управления и рейтингового консультирования.

До перехода в Deloitte Трофимова возглавляла АКРА с момента его основания в 2015 г.

В 2012–2015 гг. Трофимова была членом правления и первым вице-президентом Газпромбанка, руководила в нем Центром экономического прогнозирования. До того она более 10 лет проработала финансовым аналитиком, директором и руководителем группы рейтингов финансовых институтов России и стран СНГ в агентстве S&P, одном из большой тройки глобальных рейтинговых агентств. Трофимова входит в экспертный совет по вопросам деятельности кредитных рейтинговых агентств ЦБ.

Deloitte предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных финансов государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. Офисы компании действуют в девяти странах СНГ, а также в Грузии и на Украине, в них работают более 3400 сотрудников.

Политика
Новости

Крым решил отменить курортный сбор на 2019 год

Ведомости
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Крым решил отменить курортный сбор на 2019 г., сообщил руководитель республики Сергей Аксенов, передают «РИА Новости». По словам чиновника, соответствующее обращение уже направлено в правительство. Причиной отказа Аксенов назвал затратность организации сбора: по его подсчетам, Крым потратит на это столько же, сколько сможет собрать.

Летом 2017 г. президент России Владимир Путин подписал закон о введении платы за использование курортной инфраструктуры в туристических регионах страны. Плату предполагалось взимать в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях и в Республике Крым. Закон наделяет регионы правом самостоятельно устанавливать сбор, который не должен превышать 100 руб. за сутки проживания. Деньги от сбора поступают в бюджет региона.

Курортный сбор в размере 10 руб. уже установили в здравницах Краснодарского края: в Сочи, Геленджике, Анапе, Горячем Ключе и Туапсинском районе. Губернатор края Вениамин Кондратьев это «жизненной необходимостью» для подготовки курортов к сезону. По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, с момента начала эксперимента летом 2018 г. муниципалитеты получили 108 млн руб. 

Ранее сообщалось, что сбор должен был взиматься с мая 2019 г. в крупных курортных городах региона, Ялте, Алуште, Феодосии и Судаке до 30 сентября.

Также власти намерены продлить федеральную целевую программу (ФЦП) развития Крыма и Севастополя до 2025 г., а ее финансирование может вырасти на 200 млрд руб., цитирует «Интерфакс» замминистра экономического развития Сергея Назарова. Крымская ФЦП была принята в 2014 г. и продлена до 2022 г. Ее расходы составляют 877,8 млрд руб. (в ценах соответствующих лет).

Политика
Новости

Мэй попросила ЕС о продлении сроков Brexit до 30 июня

Ведомости
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Премьер Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС перенести срок Brexit на 30 июня, сообщает агентство Bloomberg. Письмо с соответствующей просьбой она направила председателю Европейского совета Дональду Туску. Мэй напомнила, что за все время британский парламент так и не определился с тем, какой вариант Brexit его устраивает, и назвала эту ситуацию «тупиковой».

Туск в свою очередь намерен предложить ЕС предоставить Великобритании «гибкое» продление сроков Brexit на год – до 31 марта 2020 г., сообщают BBC и Sky News со ссылкой на источники. Согласно его предложению, Великобритания сможет покинуть ЕС и до истечения этого срока в случае, если ее парламент одобрит сделку с Брюсселем. Такой сценарий позволит избежать необходимости продлять сроки выхода Великобритании каждые несколько недель, считает Туск.

Для реализации плана нужна поддержка всех 27 стран, остающихся в ЕС после Brexit, и в ряде стран оно может вызвать озабоченность, указывает The Guardian. Европейских политиков может не устроить то, что с продлением Brexit Лондон сможет и дальше влиять на долгосрочные планы ЕС. Если Брюссель применит план Туска, то Великобритания будет участвовать в выборах в Европарламент 23 мая, но ее евродепутаты сложат свои полномочия, как только страна выйдет из ЕС.

Великобритания обязана покинуть ЕС 12 апреля, если ее правительство не предоставит ЕС плана по дальнейшим действиям. Члены британского парламента ранее согласовали инициативу, которая требует от Мэй просить у ЕС продления сроков Brexit. Этот вопрос будет обсуждаться на внеочередном саммите ЕС, который состоится 10 апреля в Брюсселе. В этот же день Туск планирует озвучить свое предложение по Brexit.

Марш против Brexit

Политика
Новости

Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку

Ведомости
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Начальник управления ГИБДД по Москве генерал-майор полиции Виктор Коваленко подал рапорт об отставке по собственному желанию, говорится на сайте МВД.

В начале апреля источник в полиции сообщил «Ведомостям», что Коваленко может уйти в отставку. «Он действительно ушел в отпуск и может не вернуться после него на прежнюю должность», – утверждал источник. Официально в МВД тогда не стали комментировать эту информацию. Коваленко подал рапорт в связи с выходом на пенсию, утверждал радиостанции «Говорит Москва» источник в МВД. При этом вопрос об увольнении Коваленко якобы поднимался на совещании руководства федеральной госавтоинспекции, отмечала радиостанция. Позже официальный представитель ГИБДД опроверг эту информацию.

Сам Коваленко телеканалу «Москва 24» говорил: «Извините... Я сплетни не комментирую».

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев объявил Коваленко выговор из-за ДТП на Можайском шоссе, в котором погибли женщина и ребенок. Колокольцев грозился лишить его должности, «если еще раз такое повторится». Тогда к дисциплинарной ответственности помимо Коваленко были привлечены семеро офицеров из руководства управления ГИБДД Москвы.

В конце марта на Можайском шоссе в ДТП погибли два человека. Сотрудники ГИБДД, оформлявшие ДТП, позволили виновнику аварии, уроженцу Чечни, Муслиму Джамбекову скрыться с места происшествия. Он явился в полицию только после того, как ситуацию прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Коваленко был назначен руководителем управления ГИБДД по Москве в марте 2015 г.

Выбор редактора
Политика
Новости

Минздрав предложил блокировать в интернете призывы к отказу от прививок

Ведомости
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Министерство здравохранения России готовит поправки в законодательство о блокировке интернет-ресурсов, которые позволят закрывать для просмотра информацию с призывами к отказу от прививок, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо замминистра здравоохранения Татьяны Яковлевой на запрос депутата Госдумы Леонида Огуля. Пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях введет также ответственность за распространение такой информации в сети.

Мероприятия по иммунопрофилактике в России неэффективны в полной мере из-за большого распространения в СМИ, в интернете, через религиозные секты различной информации о вакцинах и вакцинопрактике, констатирует Яковлева. Остановить антипрививочную кампанию Министерство здравохранения пытается уже несколько лет.

В январе 2019 г. Всемирная организация здравохранения впервые включила отказ от вакцин в ежегодный список угроз человечеству в 2019 г. По данным ВОЗ на середину прошлого года, в мире вакцинировано не более 85% людей, около 1,5 млн смертей можно было бы предотвращать в случае своевременного введения вакцин.

Социальные сети также начали блокировку подобного контента. Например, Facebook по письму конгрессмена Адама Шиффа пообещал проверить и удалить со страниц пользователей контент, вводящий в заблуждение относительно прививок и вакцинации, сообщал Bloomberg. YouTube запретил пользователям монетизировать такой контент, передавал Euronews.

Бизнес
Новости

«Транснефть» планирует направить на дивиденды только 25–40% прибыли

Ведомости
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«Транснефть» собирается направить на дивиденды за 2018 г. 25–40% от прибыли по МСФО, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента компании Николая Токарева. «Решения еще нет. Думаю, в ближайшее время будет все понятно», – сказал он.

Согласно распоряжению правительства от 2006 г., на дивиденды госкомпании должны направлять не менее 50% чистой прибыли без учета доходов от переоценки финансовых вложений, «если иное не установлено актами правительства». «Ведомости» ожидают комментария от Минфина.

В марте вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что размер дивидендов «Транснефти» за 2018 г. будет зависеть от инвестиционной программы компании. По итогам 2017 г. «Транснефть» направила на дивиденды 54,9 млрд руб. (около 30% от чистой прибыли по МСФО).

Первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин в январе говорил, что если компанию обязуют выплатить 50% от чистой прибыли в качестве дивидендов, то ей придется сократить программу развития еще на 30–40 млрд руб. до 120 млрд руб., которые уже ранее запланировали сократить. Гришанин отмечал, что в долгосрочной программе развития «Транснефть» исходит из дивидендов в 25% от чистой прибыли по МСФО. Сокращение объемов финансирования программы развития приведет к технологическим рискам, пояснял он. Гришанин призывал учитывать уровень долговой нагрузки при принятии решения по дивидендам.

Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО в 2018 г. увеличилась на 17% год к году и составила 224 млрд руб.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Positive Technologies: больше половины российских онлайн-банков уязвимы к хищению средств клиентов

Ведомости
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Более половины российских онлайн-банков уязвимы к хищению средств клиентов, пишет «Коммерсантъ», ознакомившийся с исследованием Positive Technologies. Компания исследовала веб-приложения дистанционного банковского обслуживания российских онлайн-банков и признала, что у 54% из них есть слабые места, которые могут использоваться мошенниками.

Самыми частыми проблемами стали недостаточная защита от атак, направленных на перехват данных, недостатки двухфакторной аутентификации, межсайтовое выполнение сценариев и разглашение важных данных.

В отчете ФинЦЕРТ ЦБ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере), чьи данные приводит газета, у корпоративных клиентов банков мошенники в 2018 г. украли средств на 1,47 млрд руб., в 46% случаев хищение было совершено через дистанционный доступ к банковской системе. Еще было совершено более 6000 попыток воспользоваться уязвимостями дистанционного банковского обслуживания.

Бизнес
Новости

«Ситимобил» и «Яндекс.Такси» начали отслеживать время работы водителей

Ведомости
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Сервисы заказа такси «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» начали тестировать систему обмена данными о совокупном времени работы водителей в Москве, Подмосковье и Ярославле, говорится в пресс-релизе «Яндекс.Такси». В будущем компания «Везет» присоединится к тестированию. Основной целью сотрудничества является контроль времени работы водителей для исключения их переработок. «Разработан технический протокол, согласно которому мониторинг будет происходить по всей стране и в режиме реального времени», – отмечается в сообщении.

По мнению агрегаторов такси, технология сквозного учета поможет отслеживать время работы водителя за рулем. Это первая в России инициатива такого рода между сервисами заказа такси, помогающая исключить переработки таксистов, утверждает «Яндекс.Такси».

После того как технология пройдет все этапы тестирования и финальную настройку, сервисы такси начнут ограничивать доступ к получению заказов для водителей, слишком долго работающих на линии. При этом будет неважно, в каком из трех сервисов и в какое время суток таксист получал заказы. «Ответственный подход к проблеме учета времени водителей – будь то работники партнерских таксопарков, индивидуальные предприниматели или самозанятые водители такси – позволит значительно снизить риски, связанные с усталостью, и существенно повысит безопасность перевозок по всей территории России», – говорится в пресс-релизе.

В декабре Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий штрафы в размере до 500 000 руб. за передачу заказов таксистам-нелегалам. Согласно документу, разрешение на работу таксистом на конкретном автомобиле предлагается выдавать на пять лет. Законопроект не обязывает перекрашивать автомобиль в желтый цвет. Однако по бокам автомобиля должны быть прорисованы «шашечки», а на крыше машины – опознавательный фонарь желтого цвета. «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» предлагали доработать законопроект: ввести ответственность онлайн-сервисов за передачу заказа водителю без разрешения на автомобиль, страхование в сфере такси и упростить условия для работы самозанятых.

Как выглядит беспилотное такси от «Яндекса»

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