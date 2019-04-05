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Кремль прокомментировал данные опроса о желании россиян покинуть страну

В Кремле не вызвали беспокойства данные опроса американской компании Gallup, согласно которым каждый пятый россиянин в 2018 г. хотел бы эмигрировать из страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». Он отметил, что в США этот показатель еще выше.

Песков назвал настроения россиян «обычным процессом»: «Кто-то предпочитает более подвижный, кто-то – менее подвижный образ жизни». «Это нормальная тема для социологических исследований, но к таким результатам нужно относиться с известными допусками», – заключил представитель Кремля.

Накануне, 4 апреля, Gallup опубликовал результаты исследования, согласно которому каждый пятый россиянин в 2018 г. хотел бы эмигрировать из России, если бы имел такую возможность. За более чем 10 лет опросов, проводимых организацией, число россиян ни разу не доходило до таких рекордных значений. В 2017 г., по данным Gallup, покинуть страну хотели 17%, в 2016 г. – 9%, в 2015 г. – 10% и в 2014 г. минимальное значение за последние 10 лет – 7%.

Больше всего россияне хотели бы уехать в страны Евросоюза (40%), США и Канаду (16%). Из стран россияне предпочитают Германию (15%) и США (12%), указывал Gallup.