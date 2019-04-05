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Объявленный в розыск фигурант дела Абызова задержан

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего руководителя «Региональных электрических сетей» (РЭС) Сергея Ильичева, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. Он является фигурантом уголовного дела, возбужденного против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.

В суд поступило ходатайство следствия об избрании Ильичеву меры пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая 2019 г., уточнила Царева. Ильичева обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц, и в организации преступного сообщества, напомнила она.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что Ильичев находится за границей. Царева не уточнила, где и при каких обстоятельствах был задержан Ильичев.

В конце марта Басманный суд Москвы арестовал Ильичева заочно. Он и другие фигуранты дела Абызова обвиняются в хищении 4 млрд руб. По версии следствия, с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г. бывший министр создал преступное сообщество и через нескольких офшорных компаний вывел за границу деньги, похищенные у акционеров «Сибирской энергетической компании» (СИБЭКО) и РЭС. По мнению СКР, преступление было совершено после назначения Абызова министром в 2012 г. Помимо Ильичева и Абызова, другими фигурантами дела являются Маским Русаков, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг и Николай Степанов. Ранее суд арестовал их до 25 мая. Степанов, Ильичев, Русаков работали в структурах компании Абызова Ru-сom, Пелипасов был гендиректором «Сибэко», а Фрайденберг в 2016 г. была заместителем директора по экономике и финансам Новосибирской ГЭС.

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