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Штаб Зеленского отрицает сотрудничество с американскими лоббистами

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не заключала ни одного соглашения с американской лоббистской компанией или агентством для организации его визита в США. Об этом сообщается на странице команды кандидата в Facebook.

Опровержение появилось после того как «Интерфакс» обратил внимание на контракт Зеленского с группой американских лоббистов из Signal Group Consulting на $60 000, опубликованный на сайте Минюста США, в разделе раскрытия информации в рамках регистрации иностранных агентов – Foreign Agents Registration Act (FARA). «У нас нет контракта с компанией Signal Group», — подчеркивается в заявлении команды Зеленского.

Как следует из документа, опубликованного на сайте Минюста США, соглашение было заключено 12 апреля и действительно до 31 мая 2020 г. Со стороны Зеленского, представленного в как лидер партии «Слуга нарда» и кандидат в президенты Украины, документ подписан его представителем – Маркусом Коэном. Со стороны Signal Group Consulting – исполнительным вице-президентом Марком Даффи. В опубликованном соглашении говорится, что его главной целью является «улучшение образа» Зеленского. При этом Signal Group берет на себя такие обязательства как организация его встреч с представителями госструктур, представление самого Зеленского и его команды американским СМИ, с организацией интервью, а также общественности.

По информации источников «Интерфакса», на этой неделе в США находится команда представителей Зеленского, в числе которых – руководитель его избирательного штаба Иван Баканов и бывший первый вице-премьер и экс-глава «Нафтогаза Украины» Олег Дубина, который ранее возглавлял меткомбинат Криворожсталь. Представители Зеленского отрицают связь с Дубиной, который «никогда не был и не является» членом его команды.