Главный редактор «Росбалта» объяснил обыски в редакции публикацией об Усманове

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Карты «Мир» начали принимать в Турции

Один из крупнейших банков Турции Is Bank начал обслуживать карты платежной системы «Мир», говорится в пресс-релизе Национальной системы платежных карт (НСПК). Россияне уже совершили по ним 50 операций. К началу туристического сезона карты «Мир» будут приниматься более чем в 10 000 интернет-магазинов, а также более чем 40 000 торговых точек и в 6500 банкоматов Is Bank, имеющего крупнейшую эквайринговую сеть в Турции, уточняется в сообщении.

Картой «Мир» россияне смогут оплачивать в том числе авиабилеты, проживание в отелях, покупки в магазинах. В любом банкомате Is Bank туристы смогут снять наличные.

Турция на протяжении многих лет является для россиян одним из популярных туристических направлений. В прошлом году россияне совершили свыше 5,8 млн поездок в эту страну, отмечает НСПК. На сегодняшний день российские банки выпустили более 56 млн платежных карт «Мир». Чистая прибыль НСПК (оператора национальной системы «Мир») в 2018 г. выросла на 43% и составила 4,7 млрд руб., выручка увеличилась на 50% до 11,6 млрд руб. Выручка «Мира» за год выросла почти в 5 раз – с 545 млн до 2,4 млрд руб. (банки платят «Миру» за обработку операций, использование товарного знака).