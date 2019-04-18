Главный редактор «Росбалта» объяснил обыски в редакции публикацией об Усманове
Обыски в редакции «Росбалта» связаны с уголовным делом по факту публикации информации, порочащей миллиардера Алишера Усманова, рассказал радиостанции «Говорит Москва» главный редактор издания Николай Ульянов.
Дело было заведено в декабре прошлого года. О какой информации идет речь, Ульянов не уточнил. По его словам, из постановления не очень понятно, в отношении кого заведено дело. В нем упоминается еще одно СМИ, название которого Ульянов раньше не слышал и называть не стал. «Тут понять, мы основные фигуранты этого дела или мы как-то немножко сбоку, я пока не могу», – сказал он.
В свою очередь адвокат «Росбалта» Дмитрий Фирсов сообщил ТАСС, что дело возбуждено по статье 128.1 УК («Клевета»).
Утром в четверг, 18 апреля, сотрудники МВД провели обыск в московском офисе издания «Росбалт».