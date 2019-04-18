Конституционный суд запретил арест имущества свидетеля после вступления приговора в силу
Конституционный суд признал не соответствующими Основному закону страны положения Уголовно-процессуального кодекса (УПК), позволяющие сохранять арест имущества свидетеля после вступления приговора в силу. Постановление суда опубликовано в четверг.
Поводом для проверки спорных норм стала жалоба жительницы Волгограда Ирины Янмаевой. Ее имущество арестовали в рамках расследования уголовного дела о хищении средств пайщиков жилищно-строительного кооператива, хотя она проходила лишь свидетелем по делу. В приговоре не были изложены обстоятельства, подтверждающие, что имущество было получено в результате совершения преступления. Янмаева считает такой подход нарушающим ее конституционные права.
В своем решении Конституционный суд отметил, что действующее правовое регулирование не решает вопрос о правовых основаниях использования имущества таких лиц, что позволяет делать вывод о необоснованности ареста. Суд обязан мотивировать доказанность оснований для конфискации имущества. Поэтому арест на имущество не может быть сохранен после вступления приговора в законную силу. В противном случае это означает несоразмерное и необоснованное умаление права собственности и ограничение права на судебную защиту. Дело Ирины Янмаевой оправлено на пересмотр.