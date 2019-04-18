Конституционный суд запретил арест имущества свидетеля после вступления приговора в силу

Политика

Новости

Россия в рейтинге свободы прессы оказалась между Бангладешем и Венесуэлой

Россия опустилась на одну строчку и заняла 149 место из 180 в рейтинге свободы прессы 2019 г., который ежегодно составляет правозащитная организация «Репортеры без границ». В своем докладе «Репортеры без границ» отмечают, что снижение рейтинга России связано с арестами, обысками и драконовскими законами, которые усилили давление властей на независимые медиа и интернет. Ближайшими соседями России по рейтингу оказались Венесуэла (148 место) и Бангладеш (150 место).

В рейтинге 2019 г. уже третий год подряд первое место занимает Норвегия. За ней следует Финляндия, которой удалось подняться на 2 строчки. Третье место у Швеции, опустившейся на одну строчку.

Позиции США в рейтинге ухудшились: страна опустилась на три строчки до 48 места из-за «более нетерпимой атмосферы, которая возникла на фоне высказываний Дональда Трампа».

16 апреля российская Госдума приняла в третьем чтении закон о суверенном интернете, который вступит в силу с ноября. Согласно закону, все операторы обязаны будут установить на своих сетях «технические средства противодействия угрозам», которые им предоставит Роскомнадзор. Благодаря этим средствам Роскомнадзор сможет определять правила маршрутизации трафика российских операторов.

Новый закон от 18 марта об оскорблении власти дает определение информации, которая выражает явное неуважение к обществу, государству, госсимволам, Конституции. Тем, кто опубликует такую информацию, Роскомнадзор даст сутки на ее удаление и заблокирует эти ресурс в случае не выполнения требований.