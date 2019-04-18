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На дебаты Зеленского и Порошенко распроданы все билеты

Все билеты на дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко распроданы, сообщается на сайте debaty2019.org.ua. «К сожалению, все билеты уже проданы. Спасибо, что интересуетесь событием!» – говорится в сообщении. Число проданных билетов не уточняется.

Дебаты между Зеленским и Порошенко, вышедшими во второй тур выборов президента Украины, запланированы на 19 апреля, они должны начаться в 19.00 по местному времени (совпадает с московским). «Олимпийский», выбранный местом проведения дебатов, является крупнейшим стадионом страны, он вмещает, согласно информации на сайте, 70 050 человек.

Дебаты будут в прямом эфире транслировать несколько российских телеканалов, в частности «Дождь» и RT. Трансляции будут вестись с переводом на русский язык.

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