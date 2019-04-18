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Чайка назначил руководителя надзора за расследованием особо важных дел

Генпрокурор Юрий Чайка назначил Владимира Юдина начальником Главного управления Генпрокуратуры по надзору за расследованием особо важных дел, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Юдин родился в 1950 г. в селе Козловка Воронежской области, окончил МГУ по специальности «Правоведение». В органах прокуратуры служит с 1977 г.

До назначения он в течение 10 лет работал в должности заместителя прокурора Москвы, с 2011 г. – начальником управления по надзору за расследованием особо важных дел. Во время работы он курировал несколько громких дел, в том числе о теракте, устроенном террористкой-смертницей около входа на ст. м. «Рижская», обрушении «Трансвааль-парка» в 2004 г. и др.

О том, что в Генпрокуратуре появится новое главное управление – по надзору за расследованием особо важных дел, РБК сообщил в начале апреля. Ранее надзор за следствием по особо важным делам курировало обычное, не главное управление Генпрокуратуры. Таким образом, значимость этой работы повышается, отмечало издание. В новом главке будут работать 70 человек, в его структуру войдут два управления, одно из которых будет заниматься надзором за особо важными делами в Следственном комитете России (36 человек), другое (19 человек) – за следствием в МВД и дознанием в Федеральной службе судебных приставов.