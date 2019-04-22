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Белый дом раскрыл подробности телефонного разговора Зеленского и Трампа

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским, который по предварительным итогам голосования одерживает победу во втором туре президентских выборов на Украине. Об этом говорится в заявлении Белого дома. В ходе разговора Трамп назвал победу Зеленского «важным моментом в истории Украины», отметив, что состоявшиеся выборы прошли мирным и демократическим путем. Трамп пообещал Зеленскому, что США будут неуклонно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ страны.

С победой Зеленского также поздравили президент Франции Эмманюэль Макрон, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, президент Польши Анджей Дуда, генсек НАТО Йенс Столтенберг и председатель Европейского совета Дональд Туск.

Кремль пока официально не комментировал победу Зеленского. Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook написал, что результат голосования на Украине показал запрос общества на иные способы решения проблем страны. «У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании... Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу», – добавил он.

Второй тур президентских выборов на Украине прошел 21 апреля. Явка составила 62,07%. В голосовании участвовало 16,86 млн избирателей. По итогам обработки 92,5% протоколов Зеленский набрал 73,19% голосов, Порошенко – 24,48%.