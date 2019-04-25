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Мамаев раскаялся в избиении водителя Соловчука

Футболист «Краснодара» Павел Мамаев раскаивается в избиении Виталия Соловчука, водителя сотрудницы «Первого канала». Об этом он рассказал во время допроса в суде, передает «Медиазона».

На заседании он рассказал, что Александра Поздняковиене, которая была с ним и футболистом петербургского «Зенита» Александром Кокориным 8 октября, села в чужую машину. Мамаев, по его словам, забрал ее оттуда, и она рассказала, что Соловчук, который был водителем автомобиля, назвал их «петухами».

Мамаев передал это Кокорину и они подошли к Соловчуку, рассказал футболист «Краснодара». «Я подошел, у капота спросил, почему он назвал Кокорина петухом. Потом подошел Саша [Кокорин], я слышал их диалог, но старался на влазить», – отметил Мамаев.

На вопросы Кокорина, почему тот назвал его петухом, Соловчук ответил, что это его личное мнение. Затем Мамаев обхватил шею Соловчука: «То, что он говорил, не соответствовало ситуации, поэтому мне просто это не понравилось, я сказал: «Успокойся».

После этого, как отметил Мамаев, водитель ударил его и убежал, но футболист догнал и ударил в ответ. Соловчук упал на землю. «Я не буду себя оправдывать, я в этой ситуации повел себя неправильно, я виноват. Я готов возместить ущерб, я просто сейчас нахожусь в тюрьме… <...> Я со своей стороны сделаю так, чтобы человек забыл эту ситуацию, потому что это правильно», – добавил Мамаев.

Мамаев и Кокорин были задержаны из-за участия в двух драках утром 8 октября 2018 г. в центре Москвы. Сначала футболисты вместе с младшим братом Кокорина и их другом Александром Протасовицким избили у гостиницы «Пекин» Соловчука, а позже в «Кофемании» на Большой Никитской улице – директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Мамаеву вменяется хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, побои. Он не признал вину в предварительном сговоре, избиении Пака и Гайсина, но признал нанесение побоев Соловчуку.

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