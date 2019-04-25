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Мамаев раскаялся в избиении водителя Соловчука

Ведомости
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Футболист «Краснодара» Павел Мамаев раскаивается в избиении Виталия Соловчука, водителя сотрудницы «Первого канала». Об этом он рассказал во время допроса в суде, передает «Медиазона».

На заседании он рассказал, что Александра Поздняковиене, которая была с ним и футболистом петербургского «Зенита» Александром Кокориным 8 октября, села в чужую машину. Мамаев, по его словам, забрал ее оттуда, и она рассказала, что Соловчук, который был водителем автомобиля, назвал их «петухами».

Мамаев передал это Кокорину и они подошли к Соловчуку, рассказал футболист «Краснодара». «Я подошел, у капота спросил, почему он назвал Кокорина петухом. Потом подошел Саша [Кокорин], я слышал их диалог, но старался на влазить», – отметил Мамаев.

На вопросы Кокорина, почему тот назвал его петухом, Соловчук ответил, что это его личное мнение. Затем Мамаев обхватил шею Соловчука: «То, что он говорил, не соответствовало ситуации, поэтому мне просто это не понравилось, я сказал: «Успокойся».

После этого, как отметил Мамаев, водитель ударил его и убежал, но футболист догнал и ударил в ответ. Соловчук упал на землю. «Я не буду себя оправдывать, я в этой ситуации повел себя неправильно, я виноват. Я готов возместить ущерб, я просто сейчас нахожусь в тюрьме… <...> Я со своей стороны сделаю так, чтобы человек забыл эту ситуацию, потому что это правильно», – добавил Мамаев.

Мамаев и Кокорин были задержаны из-за участия в двух драках утром 8 октября 2018 г. в центре Москвы. Сначала футболисты вместе с младшим братом Кокорина и их другом Александром Протасовицким избили у гостиницы «Пекин» Соловчука, а позже в «Кофемании» на Большой Никитской улице – директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Мамаеву вменяется хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, побои. Он не признал вину в предварительном сговоре, избиении Пака и Гайсина, но признал нанесение побоев Соловчуку.

Как выглядят Кокорин и Мамаев после полугода в СИЗО

Финансы
Новости

Swedbank создаст подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями

Ведомости
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Один из крупнейших банков Швеции Swedbank создаст подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями после обвинений в отмывании российских денег, говорится в сообщении банка.

Подразделение займется вопросами борьбы с отмыванием доходом, финансированием терроризма, информационной и кибербезопасностью. Оно также будет курировать внутренние и внешние расследования, связанные с отмыванием доходов.

О возможной причастности Swedbank к отмыванию денег через Эстонию стало известно в феврале. Эстонская газета Postimees писала, что через его счета «прошли как минимум $5,8 млрд сомнительного происхождения». По информации шведского телеканала SVT, в банке отмывались в основном деньги российского происхождения.

Совет директоров Swedbank в конце марта отправил в отставку гендиректора Биргитте Боннесен. Он объяснил это решение сильным давлением на банк из-за произошедшего скандала.

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Политика
Новости

Трамп отреагировал на решение Байдена участвовать в выборах президента США

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп скептически отнесся к решению бывшего вице-президента Джозефа Байдена участвовать в президентских выборах в 2020 г. «Добро пожаловать в гонку, соня Джо», — поприветствовал Трамп в Twitter своего потенциального соперника на выборах. «Я только надеюсь, что у тебя хватит ума, что долгое время ставилось под сомнение, чтобы провести успешную кампанию», — добавил он.

Трамп отметил, что во время предвыборной кампании Байдену придется иметь дело с людьми, «у которых действительно есть ненормальные и безумные идеи». «Это будет неприятно», — резюмировал президент. «Но если тебе это удастся, увидимся на старте!» — заключил он.

Ранее 25 апреля Байден официально объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2020 г. от демократической партии. Байдену 76 лет, он восемь лет занимал пост вице-президента США при Бараке Обаме. 

Следующие выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 г. Стать кандидатом от демократической партии готовы уже два десятка политиков. Согласно американскому законодательству, каждая партия должна будет выдвинуть единого кандидата, который определится по результатам праймериз. 

Экономика
Новости

Госоператор отходов в июне определит пилотные проекты

Ведомости
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Гос­компания «Российский экологический оператор» (РЭО) в июне определит первые 20 пилотных проектов, для которых планируется задействовать разные механизмы софинансирования, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«До 15 мая будет утвержден весь пакет нормативно-правовой документации, необходимой для полноценного функционирования компании», – заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Наблюдательный совет госкомпании утвердил на первом заседании бюджет организации на начало деятельности в размере 240 млн руб. Отмечается, что в штат компании войдет 262 человека. В состав Наблюдательного совета публично-правовой компании входят зампред российского правительства Алексей Гордеев, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Новая госкомпания «Российский экологический оператор» была создана по распоряжению президента Владимира Путина в январе 2019 г. Она должна стимулировать переработку и снижение захоронения отходов, а к 2020 г. создать единую систему учета отходов. На создание госкомпании выделено более 75 млрд руб.

В 2016 г. в России образовались рекордные 5,4 млрд т отходов, 90% из них – промышленные. К 2030 г. должно перерабатываться 86% промышленных и 80% твердых коммунальных отходов (ТКО). Для этого нужно 5 трлн руб., из которых половину должны предоставить частные инвесторы, еще 25% – производители, в том числе выплачивая экологический сбор, еще 10% правительство планирует собрать за счет платы за негативное воздействие на окружающую среду и штрафов за экологические нарушения.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Медведев поручил проработать вопрос о компенсации за неполучение места в детсадах

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о выплате за счет бюджетных средств компенсации родителям, чьи дети находятся в очереди на место в дошкольное образовательное учреждение, но еще не получили его, сообщается на сайте правительства.

Медведев адресовал поручение Минпросвещения, Минфину и Минэкономразвития. Ведомства должны доложить о результатах до 20 июля 2019 г.

Поручение дано по итогам отчета Медведева в Госдуме о работе правительства за 2018 г. Тогда замруководителя фракции партии «Справедливая Россия» Олег Нилов предложил выплачивать родителям до подхода очереди в детсад компенсацию в размере прожиточного минимума на ребенка.

Медведев ответил, что надо посчитать, сколько это будет стоить. При этом премьер заявил, что лучше строить больше детских садов, чтобы вообще этой проблемы не было.

Финансы
Новости

Медведев поручил до 1 июня рассмотреть объединение полисов ОСАГО и каско

Ведомости
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по договору добровольного страхования автомобилей (автокаско), сообщается на сайте правительства. Проработать данное предложение должны Минфин, Минэкономразвития и Минюст России совместно с Центробанком. Результаты поручения должны быть направлены в правительство до 1 июня 2019 г.

С предложением создать универсальный полис для автомобилистов с двумя видами страхования ранее выступил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. Медведев назвал эту идею разумной.

«С финансовой точки зрения это интересная идея», – говорил Медведев. Однако он просил депутатов и профильные ведомства проверить вопрос совмещения регулирования обязательного и добровольного страхования.

Минфин также одобрил идею создания единого полиса на базе ОСАГО и каско. Как отмечал замминистра финансов Алексей Моисеев, если не будет обнаружено противоречий, приобрести подобный полис автовладельцы смогут уже в 2020 г. Центробанк в свою очередь заявлял, что объединение каско и ОСАГО возможно, но требует дополнительного изучения.

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Бизнес
Новости

Чистая прибыль «Новатэка» выросла в девять раз из-за закрытия сделки с Total

Ведомости
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Относящаяся к акционерам чистая прибыль «Новатэка» по МСФО за I квартал текущего года выросла почти в девять раз год к году до 381,8 млрд руб., следует из отчетности компании.

Это объясняется учетом прибыли от продажи французской Total 10% в проекте «Арктик СПГ – 2» в размере 308,6 млрд руб. Кроме того, на финансовые результаты повлиял учет неденежных курсовых разниц по займам группы и совместных предприятий, номинированным в иностранной валюте.

«Арктик СПГ – 2» станет вторым арктическим СПГ-заводом «Новатэка» (первый – «Ямал СПГ»). Проект предусматривает строительство трех линий сжижения по 6,6 млн т каждая, его общая стоимость оценивается в $20–21 млрд. Запустить первую очередь «Арктик СПГ – 2» предполагается в 2022–2023 гг.

Формирование консорциума партнеров в проекте не завершено. «Новатэк» сообщал, что хочет продать в общей сложности до 40% в «Арктик СПГ – 2». Компания 25 апреля сообщила о подписании обязывающих соглашений об условиях вхождения в проект с китайскими CNODC (100%-ная «дочка» CNPC) и CNOOC (китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация). Оба соглашения предусматривают приобретение 10%-ной доли участия в проекте.

«Новатэк» – один из крупнейших независимых производителей природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе. Акции «Новатэка» котируются в России на Московской бирже, GDR – на Лондонской фондовой бирже.

Как отгружали первую партию сжиженного газа с «Ямала СПГ»

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Экономика
Новости

ВВП Южной Кореи показал худшую динамику за 10 лет

Ведомости
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Экономика Южной Кореи в I квартале неожиданно снизилась и продемонстрировала наихудший результат с IV квартала 2008 г., сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на данные Банка Кореи. ВВП страны в январе – марте упал на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, отчитался ранее регулятор. В годовом выражении рост ВВП составил 1,8%, что является самым низким результатом с III квартала 2009 г.

Из данных Банка Кореи также следует, что в I квартале сократился экспорт, уменьшились инвестиции в строительство и производство. Государственные расходы в I квартале увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, но их вклад в рост ВВП составил лишь 0,7% против 1,2% за предыдущий период.

Замедление темпов роста ВВП носит временный характер, на экономику значительное влияние оказали «исключительные факторы», считает начальник департамента экономической статистики Банка Кореи Пак Ян Сю. «Это было вызвано временными факторами, такими как более высокая температура, чем в прошлом году, что привело к сокращению расходов на одежду», – сказал он на брифинге.

Комментируя государственные расходы, Пак Ян Сю заметил, что власти продолжат исполнять бюджет на год. «Остаток государственного бюджета из I квартала будет потрачен позже, и вклад государственных расходов в рост ВВП значительно возрастет», – заверил он. Говорить о негативной тенденции в южнокорейской экономике преждевременно, подчеркнул представитель Банка Кореи.

На прошлой неделе центробанк страны снизил прогноз роста ВВП в 2019 г. до 2,5%, темпов роста потребительских цен – до 1,1%. В январе экономический подъем по итогам года оценивался на уровне 2,6%, инфляция – в 1,4%.

Политика
Новости

«Белнефтехим» оценил в $100 млн потери из-за некачественной российской нефти

Ведомости
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«Белнефтехим» оценивает примерно в $100 млн недополученную выручку в апреле из-за экспорта некачественной российской нефти, сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на заместителя председателя концерна Владимира Сизова.

Концерн «Белнефтехим» 19 апреля заявил, что по южной ветке трубопровода «Дружба-2» стала поступать некачественная экспортная смесь Urals с высоким содержанием органических хлоридов, имеющих высокие коррозийные свойства. «Транснефть» и Минэнерго признали проблему и пообещали устранить ее. «Транснефть» также заверила, что ежесуточно мониторит качество нефти и ищет источник загрязнения.

Россия признала наличие проблемы. Как заявил в свою очередь вице-премьер Дмитрий Козак, в трубопроводе «Дружба» на входе в Белоруссию уже 29 апреля будет чистая и соответствующая стандартам качества нефть.

«К понедельнику до Белоруссии дойдет качественная нефть», – пообещал Козак (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что Россия, Белоруссия и Польша в пятницу, 26 апреля, проведут трехсторонние переговоры по качеству нефти, одним из вопросов станет возможность откачки некачественной нефти из трубы на территории этих стран.

По словам российского вице-премьера, Белоруссия пока не поднимала вопрос о компенсациях из-за загрязнения нефти, сейчас обсуждаются поставки моторного топлива из России и возможные цены.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Deutsche Bank и Commerzbank прекратили переговоры о слиянии

Ведомости
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Крупнейший банк Германии Deutsche Bank сообщил на своем сайте о прекращении переговоров о слиянии со своим конкурентом Commerzbank. Объединение не принесло бы достаточной выгоды, отмечается в сообщении.

«После тщательного анализа правление Deutsche Bank пришло к выводу, что объединение с Commerzbank не принесло бы достаточных преимуществ с учетом компенсации дополнительных рисков, затрат на реструктуризацию и требований к капиталу, связанных с такой крупной интеграцией. В результате оба банка решили прекратить дискуссии», – говорится в сообщении.

На сайте Deutsche Bank опубликовано обращение главного исполнительного директора Кристиана Севинга, в котором объясняется отказ банков от слияния. В нем говорится о хороших результатах Deutsche Bank в I квартале 2019 г., что, по мнению Севинга, свидетельствует о том, что банк «движется в правильном направлении собственными силами».

Чистая прибыль Deutsche Bank в I квартале составила около 200 млн евро, что на 65% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Банки официально объявили о начале переговоров о слиянии 17 марта. Объединение Deutsche Bank и Commerzbank привело бы к созданию четвертого по величине банка Европы. В 2016 г. немецкие банки уже думали о слиянии, но быстро прекратили неофициальные переговоры, чтобы сосредоточиться на решении собственных проблем.

Политика
Новости

Зеленский раскритиковал принятый Радой закон об украинском языке

Ведомости
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Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», принятый Верховной радой 25 апреля, стал «заложником политической риторики». Об этом говорится в сообщении новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского в Facebook.

По его мнению, законопроект рассматривался во время избирательного цикла и был принят без предварительного широкого обсуждения с общественностью. Количество поправок к нему – более 2000 – свидетельствует об отсутствии согласия в отношении отдельных его положений в Раде, подчеркнул Зеленский.

В настоящее время последствия принятия этого закона трудно спрогнозировать, констатировал новоизбранный президент. Он отметил, что после того, как он займет должность главы государства, будет проделан тщательный анализ текста, «чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины». «По итогам анализа буду реагировать согласно конституционным полномочиям президента Украины и в интересах граждан», – заключил Зеленский.

Он отметил также, что украинский язык – единственный государственный язык на Украине: «Так было, так есть и так будет». «Вопрос в методах, которыми мы воплощаем в жизнь этот стратегический курс», – подчеркнул новоизбранный глава государства.

Закон был принят ранее 25 апреля. По нему гражданин Украины обязан свободно владеть государственным языком – украинским. Для его освоения для взрослых власти организуют специальные языковые курсы. Язык станет обязательным для всех органов госвласти и местного самоуправления. Это также затронет и сферу культуры: предполагается, что все официальные мероприятия и концерты, съемки фильмов в стране будут проводиться на украинском языке. Закон предусматривает штраф за его нарушение и появление языковым инспекторов, которые будут следить за его соблюдением.

Зеленский победил на выборах президента Украины, прошедших в два тура в конце марта – начале апреля. Его соперником был действующий глава государства Петр Порошенко. Во втором туре Зеленский набрал 73,22% голосов, Порошенко – 24,45%.

Технологии
Новости

«Яндекс» отчитался о почти 50%-ном росте прибыли

Ведомости
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Выручка «Яндекса» в I квартале выросла на 45% до 37,3 млрд руб. (без учета показателей «Яндекс.Маркета»), отчиталась компания. Скорректированная чистая прибыль компании выросла на 49% до 6,2 млрд руб., следует из неаудированных финансовых результатов.

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 37% до 10,8 млрд руб.

Это выше, чем консенсус-прогноз «Интерфакса». Аналитики 13 инвесткомпаний и банков прогнозировали, что выручка компании выросла на 36,5% до 36,28 млрд руб.

«Яндекс» повысил прогноз рынка по росту выручки в 2019 г. до 30–34%. Рекламная выручка компании «Яндекс» в I квартале выросла на 25%. Доля нерекламной выручки выросла до 27% ( в IV квартале она составляла 24%). Выручка сегмента «Поиск и портал» выросла на 26% до 27,1 млрд руб., он по-прежнему приносит большую часть выручки компании.

Поисковая доля «Яндекса» выросла до 57%, в аналогичном периоде прошлого года она составляла 56,5%, по данным «Яндекс.Радара». Поисковая доля «Яндекса» на Android в России выросла до 51,2%. 46,3% – в I квартале прошлого года.

Выручка «Яндекс.Такси» в I квартале выросла на 145% до 7,6 млрд руб., сейчас на нее приходится 20% всей выручки «Яндекса». Выручка медиасервисов выросла на 74% до 734 млн руб. Выручка сервисов объявлений выросла на 57% до 1,1 млрд руб. Выручка других направлений и экспериментов выросла на 218% до 2,4 млрд руб.

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